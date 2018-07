Zeitlich fast gleichlaufend zu den Anstrengungenum die Neuordnung der Wirtschaft im Westen hat die Ostzone ihre eigene Geldreform entwickelt und ablaufen lassen. Offiziell wird auch „drüben“ 10 : 1 geschnitten. Die Modalitäten sind jedoch andere als im Westen, weil das Geld in der Sowjetzone eine andere Funktion als „bei uns“ hat. Zum Aufbau einer Marktwirtschaft braucht man knappes Geld. Den deutschen Opportunisten jenseits des Vorhanges, die für Marschall Sokolowski den Reformbefehl Nr. III druckreif ausarbeiteten, schwebt jedoch ein anderer Sinn vom Gelde vor. Geld ist dort in erster Linie Verrechnungsfaktor für die zentral gelenkte Produktion und Verteilung, die Geldmenge also nur ein nachgeordnetes Regulativ;

Aber zweifellos wären in der Ostzone trotz der zweitrangigen Bedeutung des Geldes die Planziele der Zentrale verwässert worden, hätten die vielen Noten aus den Westzonen, die die Finanzamtskontrolle fürchten, das sowjetisch kontrollierte Gebiet überschwemmt. Man brauchte also eher anderes, denn weniger Geld, wenn man seine Zielsetzung nicht aufgeben wollte. Und da man sich nicht entschließen konnte, die „kapitaistisch-imperialistische Sklavenmark aus dem Westen anzuerkennen und eigene neue Noten nicht zur Verfügung standen, griff man in der Deutschen Wirtschaftskommission zu einer Notmaßnahme: Alle verfügbaren Angestellten klebten schnell hergestellte Coupons auf das alte Geld. „Tapetenmark“ ist seitdem der neue Name, und die Coupons wandern über die eingespielten Schwarzmarktkanäle (sie führen zurück zu der bekannten Goldaufkaufstelle der SMA, die die indirekten Reparationen finanziert) schnell, in den Verkehr und finden natürlich reißend Absatz.

Der Notenumtausch wurde verknüpft mit einer Beschneidung der Noten- und Giralgeldmenge, Auf die radikale Sperrung der Konten im Mai 1945 war ja das übermäßige Einpumpen alliierter Scheine gefolgt, so daß der Anreiz zur Arbeit und damit zu erhöhter Produktion nur durch Zwangsmaßnahmen und Lockmittel aufrecht erhalten werden konnte. Die Zonenverantwortlichen erhoffen sich von dem Schnitt einen Zwang des einzelnen zu erhöhter Arbeitsleistung. Das wird eintreffen. Aber wie lange wird das anhalten? Nicht nur die Reaktion des Schwarzmarktes läßt bald wieder inflationistische Tendenzen vermuten, sondern auch die Einzelheiten der Um- und Abwertung lassen den Schluß zu, daß die Geldmenge höchstfalls um ein Drittel vermindert wurde.

Je Familie wurden vorerst: nur 5000 RM in Noten im Verhältnis 10 : 1 getauscht; für darüber hinausgehende Beträge muß der Nachweis des rechtmäßigen Ursprungs erbracht werden. Die nach dem 8. Mai 1945 entstandenen Guthaben über 1000 RM behalten unter den gleichen Beschränkungen ein Zehntel ihres Wertes. Für die alten, bisher gesperrten Guthaben, die gleichfalls mit einem Zehntel bewertet werden, wird eine innere Anleihe ausgegeben. Die Kopfquote beträgt 70 Mark und Münzen behalten ihre Gültigkeit zum Nennwert. Dieser Schnitt ist scharf. Aber dann folgen die „Sonderregelungen“, die soviel Ausnahmen von der Regel zulassen, daß die Ausnahme zur Regel wird: Die Kopfquoten werden nicht auf Guthaben angerechnet; Spareinlagen bis zu 100 RM werden 1:1, bis 1000 RM progressiv 5 : 1 getauscht. Zum alten Wert übernommen werden die Guthaben bestimmter privilegierter Organisationen und Personenkreise: Parteien, Gewerkschaften, volkseigene Betriebe und öffentliche Hand. Die Sowjet-Aktiengesellschaften sind nicht besonders genannt; dem Vernehmen nach werden aber ihre Guthaben auch 1 : 1 getauscht; ebenso sind von der allgemeinen Regelung gewisse Funktionäre, Beamte und Künstler, kurz „Stalin-Paket-Empfänger“, ausgenommen.

Man sagt, diese Reform sei sozialer als im Westen und treffe nicht den kleinen Mann, da die Kopfquote nicht angerechnet und die kleinen Guthaben bevorzugt behandelt wurden. Aber die beste Sozialität ist hoher Reallohn. Der Westen ist hierbei gegenüber dem Osten klar im Vorteil; denn dort herrscht heute Pseudo-Sozialität, weil die tief eingreifenden Demontagen noch immer nicht abgeschlossen sind, also die Produktivkraft dieses Wirtschaftsgebietes weiter einschneidend geschmälert wird und somit der Lebensstandard zwangsläufig sinken muß; weil die Reparationen aus laufender Produktion auch dieses Jahr noch 25 v. H. der Gesamterzeugung betragen und somit die Kaufkraft von vornherein um ein volles Viertel verringert wird; weil der Schnitt nur vom Durchschnittsbürger getragen wird, dessen Kapitalkraft bisher kaum noch 30 v. H. des Gesamtvolumens betrug und nunmehr auf vielleicht 3 v. H. herabgemindert ist. Auch die monotonen Schlagzeilen der sowjetisch lizenzierten Presse, daß „Kriegsgewinnler, Kriegsverbrecher, Spekulanten und faschistische Verbrecher“ die Hauptlast des Schnitts zu tragen hätten, ziehen nicht; denn diese Personen sind längst enteignet, und die großen Spekulanten sind keine Deutschen und können daher auch nicht getroffen werden.

Der direkten folgte also die indirekte, die kalte Sozialisierung. Die Geldreform war hierzu ein günstiger Anlaß. Damit hat die östliche Besatzungsmacht ihre wirtschaftspolitische Auffassung nun endgültig durchgesetzt. Daß auf die russische Weise der Sinn jedes Wirtschaftens, die nachhaltige und – auf unsere Verhältnisse bezogen – schnelle Hebung des Lebensstandards aller, besser erreicht wird als auf westliche Art, ist kaum anzunehmen.

Die erste Bewährungsprobe für die Ostmark ist der freie Devisenkurs, der sich in Berlin, wo Ost- und Westmark zusammen auftreten, herausbildet. W–n.