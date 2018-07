Das erste Auslandsecho der Deutschen Mark ist ausgesprochen ermutigend. Im Schweizer Freihandel werden die neuen Noten mit 45 bis 60 Rappen für die neue Mark genannt, gegenüber einem Kurs von 8 bis 8 1/2 Rappen für den österreichischen Schilling. Dieser Kurs verträgt zwar noch keinen Vergleich mit der amtlichen Vorkriegsbewertung der Mark von rund 1,60 Franken, doch darf nicht vergessen werden, daß vorerst kein legaler Export der neuen Mark in Frage kommt und damit die ausländische Verwendungsfähigkeit der Noten nur eine „unterirdische“ sein kann. Zum anderen sind weder die deutschen Gespräche über den künftigen Außenwert der Mark bisher zu einer einheitlichen Beurteilung gekommen, noch läßt sich übersehen, mit welchem Kurs die Besatzungmächte einmal die von ihnen geschaffene deutsche Währung international starten lassen wollen.

Weit wichtiger als die Freimarktnotierungen für schwarz exportierte neue deutsche Banknoten ist das Gefühl des Auslandes, daß in nicht zu ferner Zukunft der Versuch gemacht werden kann, der Mark einen „weißen“ Kurs in den offiziellen Notierungen zuzubilligen. Man ist draußen nicht nur, ebenso wie der Käufer bei uns zu Hause, davon überrascht, daß ein so beträchtliches Warenangebot schlagartig der neuen Mark eine erste Kaufkraft verliehen hat. Man zeigt sich auch sehr beeindruckt von dem gestiegenen Arbeitswillen, der sich seit der Verkündung der Währungsumstellung allgemein in Westdeutschland offenbart. Häufig ist in der internationalen Nachkriegsdiskussion der Verdacht geäußert worden, Deutschland lasse sich zu sehr „unterkriegen“ und zeige nicht den hinlänglichen Willen zur Wiederbelebung, speziell auf wirtschaftlichem Gebiete. Dieser Vorwurf, bei dem die Fesseln der Ernährungsschwierigkeiten, der Demontage, der sich häufig widersprechenden Politik der einzelnen Besatzungsmächte und anderes wohl nicht gebührend in Rechnung gestellt wurden, ist durch den jetzt sichtbar gewordenen deutschen Willen zur Arbeit weitgehend widerlegt worden.

Das ist ein nicht zu unterschätzender Wetterwandel. Er wird hoffentlich bald den warmen Regen privater Auslandshilfe für das gewiß noch sehr zarte deutsche Wirtschaftspflänzchen auslösen, Über die so bedeutsame Marshall-Hilfe hinaus braucht die deutsche Wirtschaft die private Unterstützung des Auslandes. Sie braucht sie in doppelter Form, als kurzfristige Finanzierung zusätzlicher Rohstoff einfuhren und als langfristige Investition, damit die jetzt begonnene Kostensenkung durch Rationalisierung mit Hilfe besserer Maschinen fortgesetzt werden und Deutschland den größtmöglichen industriellen Beitrag, zum Wiederaufbau Europas leisten kann.

An privaten Kreditangeboten für Rohstoffkaufe wird es sicherlich nicht fehlen, wenn nur unnötige bürokratische Beschränkungen (und solche anderer Art) vermieden werden. Schon sehr bald nach der Kapitulation zeigte es sich, daß einzelnen deutschen Importeuren und Industriellen Personalkredite von draußen angeboten wurden. Die Angebote scheiterten nur an den Beschränkungen für den deutschen Außenhandel. Wenn auch in manchen Fällen der dringende Bedarf, der (vom Ausland her gesehen) für diese Kreditofferten maßgebend war, nun vielfach inzwischen anderweitig gedeckt werden konnte, so braucht man doch nicht daran zu zweifeln, daß mit dem wiederhergestellten Vertrauen zur deutschen Leistung eine breitere Basis für diesen kurzfristig abzuwickelnden, aber sich erfahrungsgemäß ständig erneuernden Personalkredit aus Rohstofflieferungen gegeben ist.

Das Problem der langfristigen Kredithergabe, also der Auslandsbeteiligung an deutschen Anlagen, ist von komplizierterer Art. Doch die soeben im Ruhrgebiet geführten Verhandlungen der US-Stahlkommission sind ein erstes Beispiel dafür, daß auch für diese Kreditform die Voraussetzungen günstiger geworden sind. Die Tatsache, daß William Draper, der schon 1927 die ausländische Kapitalunterstützung für die Vereinigten Stahlwerke vermittelte, der Kommission angehörte, läßt die Vermutung aufkommen, daß die amerikanische Stahlwirtschaft bereit sein könnte, sich über Aktien und Anteile – jedoch nicht durch Anleihen, mit denen man nach dem ersten Weltkrieg schlechte Erfahrungen gemacht hat – in die Modernisierung der Stahlindustrie einzuschalten. Vielleicht werden auch die im Vorjahr zerflossenen Pläne, für eine langfristige amerikanische Kredithergabe an den Kohlenbergbau erneut Gestalt annehmen. Und nicht nur für die Schwerindustrie (und nicht nur von amerikanischer Seite) liegen konkrete Anzeichen für das Interesse an einer Kapitalbeteiligung vor. Auch von der Schweiz weiß man, daß sie Investitionslust und auch verfügbares Kapital hat.

Nun werden gewiß sehr schnell in Deutschland Stimmen laut werden, die gegen eine „Überfremdung“ der deutschen Wirtschaft wettern werden. Diesen Unken muß schon jetzt mit aller Deutlichkeit gesagt werden, daß es ein falsch verstandener Nationalismus wäre, der praktischen Auswirkung des ausländischen Interesses die kalte Schulter zu zeigen. Niemand wird einem deutschen „Ausverkauf“ das Wort reden wollen,-wie er in den Inflationsjahren nach dem ersten Weltkrieg in großem Stile und durch die Käufe von Angehörigen der Besatzungsmächte nach diesem Krieg in kleinerem Umfange stattfand. Doch die Freizügigkeit des internationalen Kapitals ist nur ein Teil der auch von uns ersehnten weltwirtschaftlichen Bewegungsfreiheit. Und gegen „Überfremdung“ lassen sich sowohl vom einzelnen Unternehmen als auch von der Wirtschaftspolitik her ausreichende Schutzwälle errichten.

Sollten aber die Anhänger der Sozialisierung in Deutschland Zeter und Mordio rufen, so wird man auf sie erst dann hören können, wenn sie eine konkrete Antwort auf die Frage haben, woher denn die Rohstoffe und die Maschinen für eine möglichst rasche produktive Vollbeschäftigung des jetzt so eindrucksvoll demonstrierten deutschen Arbeitswillens kommen sollen? Denn produktive Vollbeschäftigung im Dienste eines höheren Lebensstandards verdient doch wohl auch dann den Vorzug vor „Notstands-„arbeiten“, wenn dem kapitalarmen Deutschland die Mittel dafür vom Ausland zur Verfügung gestellt werden. Gw.