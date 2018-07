Lübeck war einst die „Stadt der sieben Türme“ Der Krieg, dem die Menschen in düsterer Erwartung nicht den letzten, sondern der „zweiten Weltkrieg“ nennen, köpfte fünf von sieben, darunter die Türme des Domes und der Marienkirche. Für Lübeck malte Hans Memling der zwei Jahre nach der Entdeckung Amerikas starb, den berühmten Altar. Doch nicht nur die Türme der Marienkirche gingen in Trümmer auch in ihrem Innern barsten Pfeiler und Säulen. Die Kirche stand noch, aber sie drohte einzustürzen. Da begannen im vorigen Jahr die Restaurierungsarbeiten. Unter Lebensgefahr wurden die Abstützungsarbeiten in Angriff genommen Es schritt alles rüstig fort, zwar – man konnte nicht sagen, daß die Kirche gerettet sei, aber man war auf dem besten Wege, sie zu retten.

Da kam die D-Mark. Und über Nacht was kein D-Pfennig vorhanden, die Arbeiten fortzusetzen. Das Hämmern in der Kirche erstarb. Ratlos standen die Menschen davor, drehten ihre Taschen um, aber sie fanden kein D-Geld, das sie hätten spenden können. Und einer sagte in den sinkenden Mut der Leute: „Da hat doch mal ein Amerikaner eine riesige Summe (in D-Mark umgerechnet sündhaft viel Geld!) für den Memling-Altar geboten! Vielleicht sollte man den Brief für alle Fälle mal raussuchen!“ Für alle Fälle ... Und ein anderer meinte, das „Sakramentshäuschen“ von Sankt Marien würde vielleicht auch schon reichen! Und der Bischof der evangelischen Kirche zu Lübeck, der die Schätze der Marienkirche persönlich mitrettete in jener Brandnacht, bestärkte die anderen in der Zuversicht, es müßte auf jeden Fall etwas für die Marienkirche geschehen. Ein übereiliger Telegraph tickte prompt die Meldung in die Welt hinaus! Lübeck muß den Memling-Altar an Amerika verkaufen, weil sonst die Marienkirche nicht vor dem Einsturz gerettet werden kann. Der Telegraph war übereilig, aber die Gemüter wurden entflammt. Und das war gut so!

Juristisch liegt der Fall klar: Selbst, wenn die Lübecker wollten, könnten sie den Memling-Altar gar nicht verkaufen, weil die Ausfuhr solch bedeutender Kunstwerke durch Gesetz verboten ist. Ob sie das „Sakramentshäuschen“ exportieren können, ist ebenfalls mehr als zweifelhaft. Eins aber ist sicher: die Angst, den Memling-Altar zu verlieren, fügte dem Schock, der durch die D-Mark ausgelöst war, einen zweiten Schock hinzu, der den ersten aufhob. Die Initiative erwachte wieder. Man beschloß und begann sofort, Gedenkmünzen aus dem Metall der Glocken von Sankt Marien zu prägen, um sie im Ausland zu verkaufen – Münzen, auf denen die Kirche abgebildet ist, wie sie vor und wie sie nach der Zerstörung aussah. Auf den Münzen steht: „Rettet Sankt Marien zu Lübeck“.

Die Glocke von Sankt Marien also wandert in kleinen Stücken hinaus, die große Kirche zu retten. Vielleicht wird es mit diesen Medaillen sein wie es einst mit den Muscheln war: daß man das Meer rauschen hörte, wenn man sie an‘s Ohr hielt. So wird vielleicht aus der kleinen Medaille