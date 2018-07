Bei drei wichtigen Aufgaben ist die Mitwirkung der Wertpapierbörsen unentbehrlich: bei der Heranziehung von Kapital für Wirtschaft und Staat: bei der Umwandlung von Effekten in Geldkapital und als Bewertungsinstrument.

In Zukunft wird man den Börsen, die den kontrollierten Freiverkehr wiederaufgenommen haben, etwas mehr Beachtung schenken müssen,als es bisher in der allzu liquiden Zeit notwendig war.

Bei der Wiedereröffnung kam es wie erwartet. Die akute Geldknappheit schränkt das Geschäft erheblich ein, aber insgesamt gesehen ist die Tendenz freundlich trotz Kapitalverkehrssteuern, Demontagen und undurchsichtigen Produktionsverhältnissen, trotz fiktiver Ostwerte, teuren Geldes und unklarer Gewinnaussichten; denn die nun endlich überstandene Angst. vor der Geldneuordnung und das Vertrauen in die Marshall-Rohstoffe haben Zuversichtlichkeit hervorgerufen.

Begonnen wurde bei Festverzinslichen in Höhevon 10 v. H. des Stoppkurses „vom Tage davor“ und bei den Aktienkursen nach der Vorbereitung im Telefonverkehr mit 6 bis 8 v. H. Bei kleinen Umsätzen ist aber bereits in den sicheren Werten steigende Kauflust festzustellen. Dieser Nachfrage steht im allgemeinen nur wenig Angebot gegenüber, denn die Verkaufsneigung ist trotz per Illiquidität der Wirtschaft noch gering. Ausnahmen scheinen die Hypothekenbanken zu machen, die Werte abstoßen, um in D-Mark-Besitz zu gelangen. W-n.