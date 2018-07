DIE ZEIT

Von Sophie Dorothee Podewils

Wo sind die Erdbeerschläge unserer Kindheit, –die Früchte, die purpurrot und saftig zwischen Wildrosen und Brombeerranken an zarten Stielen glühten? Sind es die dürren Sommer, die vielen, allzu vielen hungrigen Menschen, die bewirkten, daß auf den Schlägen des Waldes der Blick zumeist vergeblich nach denerhofften Beeren späht? Man sieht nur welke, geknickte Ranken und im zertretenen Gras die Spuren vieler Füße. – Die Fülle schwand. Nicht nur bei den Waldfrüchten. Seit vielen Dezennien treibt der Mensch Raubbau an der Welt, an sich und an der Zeit. Man kennt die Krankheit, die solches Tun hervorrief, heute recht genau. Sie begann mit dem Fieber des Denkens, das rein auf Nutzen und auf Zweck gerichtet war, und endet mit einem Mangel an Stoff oder an Geist, oft auch an beidem, der tödlich scheint.

Doch gibt es Orte, wo die Fülle wie aus verborgenen Brunnen noch ungehindert fließt. Ich werde mich hüten, sie zu verraten; nur die Kennzeichen eines solchen Ortes will ich kurz angeben. – Ich meine das Waldtal, das in der Vorgebirgslandschaft inmitten eines meilenweiten Forstes liegt. Kein Dorf, kein Einödhof weit in der Runde. Der Wald erscheint mir unbegrenzt, da ich seine Ränder niemals umstritten habe. Doch weiß ich, daß er sich nach Ost und Süden in Sümpfen und Torfmooren verliert. Dort entspringt ein Bach, der seine Wasser in zahllosen Windungen durch die Waldung führt. Kein Auge hat bisher Anstoß an seinem heiteren Maeander genommen, keine Hand noch dem Bedürfnis nachgegeben, ihm ein neues, schnurgerades Bett zu ziehen. Seine Ufer sind mit Sumpfgräsern bewachsen, zwischen denen das Knabenkraut der Dingel und die betäubend duftende Kuckucksblume blüht. Dort aber, wo die Ufer sich hügelförmig wölben, bedeckt sie das kurze blumenreiche Gras, das einmal nur im späten Sommer gemäht wird. Hier stehen die wilden Akeleien tief amaranthrot; unfern in kleinen Tümpeln ruhen die Wasserrosen auf der dunklen Flut. Das Wasser des Baches, das dem Moor entstammt, verrät, sobald es in den Wald einfließt, nichts mehr von seinem trüben Ursprung. Klar, bernsteinfarben rieseln seine Wellen über blanken Kies. In Gumpen, die an Windungen sich bilden, wird seine Farbe wie Fichtenhonig. Dort schießt, sobald ein Schritt naht, die Forelle unter den vorspringenden Uferrand. Im Bachgrund aber ziehen die Krebse langsam umher. Sandfarbene, grüngefleckte und solche, die braunrot wie das Wasser an ganz tiefen Stellen sind. Niemand ist hier, der sie verfolgte, keine diebische Hand, die sich nach ihnen ausstreckte, von denen ein jeder tollkühn wie Don Quichotte und so entschlossen wie vergeblich mit weit gespreizten Scheren den stärksten Feind angeht. Unbeholfene Kämpfer, deren Anblick ergötzlich und rührend ist zugleich.

Kürzlich erschien ein Dreigespann von Wasserjungfern über dem Bach. Sie kamen nicht, sie waren plötzlich da und schwebten bewegungslos in der Luft. Rubinrot eine, die andere smaragden funkelnd, die dritte leuchtend in tiefem Blau. Ich starrte gebannt auf dieses Zauberspiel, das jäh entschwand, wie es begonnen.

Im Morgentau pflegt da, wo sich das Tal verengt, der Hochwald fast bis an die Ufer reicht, eine Hirschkuh mit ihrem Kalb zu äsen. Die Hinde ist besorgt, hebt immer wieder spähend das Haupt und zieht bald wieder in den Forst zurück. Dort ist die Holdseligkeit zu Ende, keine Wiesen, Tümpel und Blumen mehr. Buchen ragen auf, deren Laubdach sich in schwindelnder Höhe wölbt, und Tannen, deren Säulen sich In finsteren Wipfeln verlieren. Der Wald läßt an Walküren denken, an den Wanderer und die wilde Jagd. Der Bach, als wisse er, daß hier kein Raum mehr für Lieblichkeit ist, schleichtverstohlen zwischen Wurzelstöcken und Erlengesträuch dahin.

Warum ich von dem allen berichte? Weil hier die Zeit wie in einem tiefen Brunnen ruht, der leise nur und ganz unmerklich fließt. Eine Stunde in diesem Tal, diesem Wald ist wie ein Tag. Die Landschaft, vom Menschen kaum genutzt, ruht in sich selbst. Daher das Glück, die Fülle, die sie spendet. – Noch gibt es’solche Brunnen der Zeit, noch hat der Mangel, der an uns allen frißt, sie nicht erschöpft. Sie gilt es zu hüten, und wer sie findet, der nahe ihnen leise und mit Ehrfurcht. Denn aus ihnen hebt der Träumer, der Weise und der Begeisterte die Schätze, deren die Menschheit bedarf, um zu gesunden...