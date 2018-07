Von Richard Tüngei

Drei Blockaderinge lägen um Deutschland, sohat Professor Baade, der Leiter des Kieler Weltwirtschafts-Institutes, es formuliert, und es gälte sie zu durchbrechen, wenn wir wieder zu normalen Grundlagen für die Wirtschaft gelangen wollen. Der eine Blockadering sei die JEIA, der andere die Demontage und den dritten bilde der zwangsweise Export von Rohstoffen aus Deutschland. Alle drei zusammen brächten uns einen materiellen Schaden, den man vielleicht doppelt so hoch ansetzen könnte wie die Summe der für uns bestimmten Mittel aus der Marshall-Hilfe zuzüglich der weiteren Dollarmillionen aus dem Budget der US-Army. Nun, der Reelle Schaden ist bestimmt ebenso groß. Der Durchschnittsdeutsche nämlich hat aus diesen wirtschaftlichen Zwangsmaßnahmen die Überzeugung geschöpft, die Westmächte wollten Deutschland mit Absicht nicht wieder hochkommen lassen. Vermutlich ist dieses Urteil nicht unbedingt richtig, aber wie dem auch sei, schlimm ist, daß es besteht.

Dabei weiß der Deutsche im allgemeinen von der JEIA nicht viel, kaum, daß diese Druckbuchstaben eine Abkürzung sind für Joint Export Import Agency, die höchste alliierte Behörde also, die den deutschen Außenhandel der Bizone regelt. Für die deutsche Öffentlichkeit blüht die JEIA im Verborgenen, die Demontagen dagegen sind so sichtbar, daß niemand sie übersehen kann, auch halten immer neue Hiobsbotschaften den Gedanken an sie wach, so gerade jetzt die Ankündigung, daß 38 Werke der Uhrenindustrie von Südwürttemberg abtransportiert werden sollen – wobei doch wohl Konkurrenzgründe und nicht militärische Erwägungen, den Ausschlag gegeben haben dürften. Ebenso ist der Rohstoffexport, zu dem wir gezwungen werden, nicht zu verbergen. Viele Deutsche fahren an den großen Kahlschlagen vorbei, sie sehen die in der Tat verheerenden Folgen des Holzexportes an den ausgebrannten Güterwagen längs der Eisenbahnstrecken, die nicht repariert werden können, weil für deutschen Gebrauch das deutsche Holz fehlt. Die JEIA dagegen kennt nur eine geringe Zahl unter den Deutschen, und doch ist ihr Blockadering mindestens so schädlich für die deutsche Wirtschaft wie Demontage und Zwangsexport von Rohstoffen auch.

Es ist nämlich schon an sich nicht möglich, in einer so feinnervigen Wirtschaft wie der deutschen ein Außenhandelsmonopol zu errichten. Unsere. Wirtschaft ist so empfindlich und leicht verletzbar, daß jedes bürokratische Korsett sogleich erstickend wirken muß. Wenn aber dieses Monopol zudem noch von den Besatzungsmächten, von Amerikanern und Engländern, verwaltet wird, so müssen sich von selbst, ohne daß von irgendeiner Seite eine Absicht vorläge, Spannungen, Reibungen und Hemmungen ergeben. Da kommt es denn nur allzuleicht dazu, daß die Deutschen, die sich durch Vorschriften und Formulare stranguliert fühlen, sich unmutig zurückziehen, weil man ihnen ja doch den freien Zugang zum Weltmarkt sperren wolle. Da werfen andere der JEIA vor, sie treibe Handelsspionage, sie vervielfältige, so heißt es, jeden einzelnen Exportvertrag der ihr ja nun einmal vorzulegen ist – und sende ihn an die Wirtschaftsinstitutionen Großbritanniens und der USA. Doch wie soll denn eigentlich auch der korrekteste Angestellte der JEIA sich diesem Vorwurf entziehen, wenn jeder Bericht über ein Einzelgeschäft, den er verfaßt, ganz ohne sein Zutun wie Spionage wirken kann, je nachdem in welche Hände er gerät? Viele deutsche Kaufleute verzichten daher lieber auf ein Exportgeschäft, um nicht ihre Geschäftsverbindungen vor der Konkurrenz aufdecken zu müssen. Und schon diese sollte beweisen, wie falsch das ganze System ist.

Es sind aber darüber hinaus ganz natürlicherweise sowohl auf englischer wie auf amerikanischer Seite Interessen vorhanden, die auf dem Gebiet des Außenhandels mit deutschen Interessen in Konflikt geraten müssen. Die USA wollen unter allen Umständen den sehr hohen Lebensstandard des amerikanischen Arbeiters aufrechterhalten. Sie haben daher eine natürliche Neigung, zu verhindern, daß die deutsche Ausfuhr die amerikanischen Preise unterbieten könnte. So ist vermutlich auch die Festsetzung der Währungsrelation von 30 Dollarcents gleich einer D-Mark zu erklären, die den deutschen Export stark belastet. Mindestens kommt diese Tendenz in der Bestimmung zum Ausdruck, daß die JEIA in den Fällen, wo dennoch die deutsche Ware billiger ist, die Preise entsprechend dem ausländischen Preisniveau heraufzusetzen hat. Andererseits nehmen die Vereinigten Staaten ein besonderes Interesse an den Importen nach Deutschland. Der Grund ist der gleiche; mit ihrer Hilfe kann das amerikanische Lebensniveau auch auf Gebieten aufrechterhalten werden, die sonst an Absatzschwierigkeiten leiden würden. Nur entsprechen Auswahl, Menge und Quantat der durch die JEIA eingeführten Waren auf diese Kreise nicht immer dem, was deutsche Wirtschaftler und Kaufleute von sich aus einführen würden.

Liegen so die amerikanischen Interessen sehr Stark auf der Seite des Imports, so sind die englischen um so mehr mit allen Fragen des deutschen Exports verbunden. Die englische Zahlungsbilanz ist passiv, und die englische Ausfuhr soll deshalb auf 175 v. H. ihres Vorkriegswertes gesteigert werden. Dieses Ziel aber ist noch lange nicht erreicht, und man wird begreifen können, daß es notwendigerweise zu Interessenkonflikten kommen muß, solange jedes einzelne deutsche Exportgeschäft auch von Engländern, die in der JEIA sitzen genehmigt werden muß.

Als besonders drückend aber wird von den deutschen Wirtschaftlern empfunden, daß alle ausgeführten Waren nach Vorschrift der JEIA in Dollar verrechnet werden müssen. Dadurch wird für Deutschland insbesondere der innereuropäische Handel völlig gestört, was uns um so empfindlicher trifft, als sein Umfang früher 70 bis 80 v. H. unserer gesamten Exporte ausmachte. Die Argumente, mit denen der Dollarzwang begründet wird, sind doppelter Natur. Einmal sollen die Dollars, die man uns zum Ankauf von Rohstoffen leiht, so schnell wie möglich als Dollars wieder zurückfließen. Dies führt jedoch wegen der Dollarknappheit der Welt dazu, daß unsere waren unverkauflich bleiben, Dollars also nicht erlöst werden. Zum anderen sollen wir zum freien Handel auf der Basis des Geldes gezwungen werden, zu einem System also, das nicht auf Tausch beruht. Doch wie könnten wir, was doch beim freien Handel nötig wäre, in unserer Produktion beliebig von Ware zu Ware übergehen, solange es Demontagen, einen Industrieplan und Zwangsexport von Rohstoffen gibt?

So zeigt sich denn immer wieder, wenn man das-Thema JEIA anfaßt, daß das System in sich widerspruchsvoll ist, und daher kommt es, daß die Maschine sich selber hemmt und totläuft. Es hat deshalb auch keinen Sinn, an Einzelheiten herumzudoktern, so etwa, wie man jetzt die Kontrolle von der regionalen Basis auf Instanzen der Fachgebiete, verlegen will. Das wäre das gleiche, als wenn man beim Scharlach die roten Flecke weiß anmalte und glaubte, damit die Krankheit kuriert zu haben. Aber man muß ihr an die Wurzel gehen und da gibt es nur eine Lösung: die Verwaltung des deutschen Außenhandels muß völlig den Deutschen übertragen werden, die auch das Recht haben müssen, Handelsverträge selbständig abzuschließen. Den Alliierten sollte nicht mehr verbleiben als eine oberste Kontrollinstanz, der über die Verwendung von Krediten Meldungen, zu erstatten sind. Dies zu erreichen, wird eines der ersten Bemühen eines neuen deutschen Staates sein müssen.