Von Carl Heinz Möhle

Der Autor dieser Erzählung, ein Hamburger, gehört zur jungen Generation, war Lehrling im Buchhandel, dann Soldat. Wie viele seiner Altersgenossen schlägt er sich schwer durchs Leben. Als Externer bestand er die Abiturientenprüfung, als Gasthörer besuchte er die Rundfunkschule. Ein Aufwärtsstrebender und eine Begabung.

Einen Augenblick lang zögerte er. Aber dann riß er die Tür auf. Dabei schrie er sie an. Schrie: „Laß mich in Ruh’, Mutter! Laß mich!“ und stürmte wie gehetzt die Treppenstufen hinab.

Keinen Augenblick länger hätte er das ertragen!

Er konnte nicht mehr auf dem Sofa sitzen. Er konnte nicht mehr die Schwarzwälder Uhr schlagen hören. Er konnte die scheuen Bewegungen seiner Mutter nicht mehr ertragen, nicht das Schlürfen ihrer Schritte, nicht das ewig traurige Lächeln um ihren Mund. Er konnte ihre Sorge um ihn nicht mehr ertragen und nicht ihre ständige Angst, daß sie ihn, den Heimgekehrten, wieder verlieren könnte.

Er rannte davon. Er eilte durch die schmale Straße. Er bog um die nächste Ecke. Er hastete die breite Kastanienallee hinab. Er floh durch die stillen Parkanlagen. Er eilte am langen, rotgeziegelten Krankenhaus entlang, stürmte über die unter seinen Schritten erzitternde hölzerne Kanalbrücke in die breite, nachmittagsstille Nebenstraße hinein und ging auf das Haus zu, das er suchte. Jacke und Mantel hatte er – erhitzt – geöffnet. Auf seiner Stirn standen nasse Kugeln, in die sich seine Haare unordentlich verklebten. Er sah aus wie ein Kind, das zu lange in der Sonne gespielt hat: rot, die Wangen aufgeschwemmt und die Augen fiebrig.

Während seines Weges sah er beide vor sich: die alte Frau, die seine Mutter war, und die Junge, die ihm als einziger Freund erschien. Sechs Jahre zuvor hatte er sie gern gehabt und ihr Briefe geschrieben. Vor fünf Jahren war er Soldat geworden. Ein halbes Jahr später hatte sie geheiratet, einen anderen ... Während er in Rußland stand. Er hatte es verwunden. Sie wollten sich Freund sein, hatten sie später gesagt. Dann war er lange in Gefangenschaft, gewesen. Bis vor drei Tagen. Aber dann wußte er, daß niemand mehr da war. Nur die Mutter noch. Sein Vater nicht mehr: Sein Bruder Willi nicht mehr. Rolf nicht mehr, Manfred nicht mehr, Timm nicht mehr. Alle Freunde nicht mehr. Keiner mehr. Nur die Mutter noch. Die hatte graue Haare bekommen. Die ging vornübergebeugt. Die hatte eine langsame, traurige Sprache bekommen. Und sie hatte gesagt, daß Hannelore nun einen kleinen Jungen hätte. Aber sie hatte gesagt, daß er nicht hingehen solle. Nie mehr von ihr gehen sollte, von ihr, seiner Mutter. Denn um ihn hatte sie die langen Nächte wach gelegen. Auf ihn hatte sie gewartet all die Jahre, auf den letzten, den jüngsten Sohn gewartet. War sie nicht immer vom Herd weg an die Tür gelaufen, wenn ein fremder Schritt die Treppe heraufkam? Und dann war ein bekannter Schritt die Treppe heraufgekommen. Das war ihr Sohn.