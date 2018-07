Für das Fleischergewerbe scheint die Währungsreform Anlaß zu sein, in verschiedenen Teilen der Doppelzone recht massive Protestaktionen zu starten. Die Fleischer von Bonn haben kürzlich gegen den Verkauf von Wurstwaren durch den Lebensmitteleinzelhandel demonstriert. Ihre Kollegen von Köln gingen sehr scharf gegen das LWA und den Markt-Beauftragten vor, die eine „Wurstinflation“ aus Bayern veranlaßt hatten und diese ausnahmslos über den Lebensmittelhandel leiteten, obwohl die Fleischerläden von Köln seit Wochen ohne Ware sind. Spielten sich die Demonstrationen von Köln und Bonn noch auf dem ureigenen Gebiet der Fleischer, auf den Schlachthöfen ab, so ging man in München erheblich weiter: Dort zogen 350 bayrische Fleischer vor das Landwirtschaftsministerium, um gegen die geringen Verkaufsmöglichkeiten Stellung zu nehmen, die ihnen nicht einmal die Bezahlung der Angestellten und der Mieten gestatten. Zur vorläufigen Beruhigung der Münchener Metzger mußte das Überfallkommando bemüht werden ...

Ganz so hoch ging es auf dem Verbandstag der Fleischer aus der britischen Zone nicht her. Die 1000 Angehörigen dieses „fleischlichen“ Gewerbes, die sich in den Mauern der fast unversehrten Rattenfängerstadt Hameln versammelt halten, beließen es bei zarteren Tönen. Und wem ein Referat dieser Tagung sehr hochtrabend von „Kampf des Fleischerhandwerks um Sein oder Nichtsein“ handelte, so belehrte der Anblick der wohlgenährten und bestens gekleideten Zunftvertreter, daß bei ihnen die Betonung noch sehr an dem „Sein“ liegt! Wenige Ausnahmen aus zerbombten Notgebieten des Rheinlandes, des Ruhrgebietes und der deutschen Großstädte konnten das Gesamtbild nicht ändern.

Höchst unpassenderweise fand man Zeit, den im Jahre 1848 gefallenen Handwerksmeistern eine Feierstunde zu widmen, die Variationen ais dem Kaiserquartett von Haydn spielen zu lassen und sich in eine nationalistische Begeisterung hineinzusteigern. Dieser „Begeisterung“ entsprach auch die Festrede, die man mit dem Niederländischen Dankgebet beschloß. Das „Herr mach uns frei“ klang naturgemäß aus den Reihen der 1000 Fleischermeister ganz besonders überzeugend!

Derartige nationalistische Entgleisungen können nicht scharf genug verurteilt werden. Ungerecht wäre es jedoch, wenn man nicht feststellen würde, daß man sich auf dem Verbandstag auch um wichtige berufliche Dinge bemühte. Man forderte gleiche Rationssätze in allen Ländern der Doppelzone, die gleiche Zuteilung in Menge und Qualität von Lebendvieh und nicht zuletzt die Anpassung der aufgerufenen Fleischmenge an die vorhandenen Beistände, um zu vermeiden, daß Fleischwaren verderben, weil die Verbraucher nicht genügend Marken besitzen. Die ernsthafte Behandlung dieser beruflichen Fragen gewährte einen tiefen Einblick in die wirklichen Nöte und Sorgen dieses Berufsstandes, der einen kleinen Trostpreis durch die Erhöhung der Fleischration und den Schmalz-Alleinverkauf erhalten hat.

ww.