Von Heino Landrock

Seine mürrische Altmännerseele vor der Öffentlichkeit bloszustellen, bin ich nicht berechtigt; ich gebe ihm darum ein Pseudonym und nenne ihn Gustav. Im übrigen halte in diese Schonung seiner Persönlichkeit auch deshalt für angebracht, weil er aus Rache über mich das eine oder andere aussagen könnte, was mir nicht angenehm wäre. Der Schimpanse Gustav ist nämlich ein Menschen Verächter, und sehr seiter lockt ihn jemand aus seiner Ichbezogenheit. Wenn aber Kinder vor seinem Käfig schreien und ihr mit Papierkugeln bewerfen, dann kocht es in ihre über, der große Atem durchbraust ihn, die Lippen – spitzen sich zu einem Trichter, und plötzlich steht er, schreiend und kreischend, auf den Hinterbeinen. Eine Fanfare der Leidenschaft dröhnt aus seinem Innern, er stürzt gegen das Gitter, schnellt wieder zurück, schleudert Sand in die Menge und springt mit allen vieren wie ein Gummiball gegen die Käfigwände. Dann – als wolle er seiner Verachtung drastischen Ausdruck verleihen – dreht er der Menge sein Hinterteil zu und verschwindet mit einem knallenden Effekt durch die Klappe in seinen Innenkäfig.

Das ist eine kurze Vorstellung, die er selten noch gibt. Sonst sitzt er buddhaähnlich mit verschränkten Armen da und sieht auf beleidigende Art an den Menschen vorbei. Die braunen Augen haben etwas Grübelndes, die harten Konturen seines Kopfes erinnern an Bilder alter Sträflinge, und wenn er die verschorften Hände hebt, sich damit zu kratzen und allerlei Unflätigkeiten zu begehen, zuckt es zynisch über sein Gesicht, als wisse er umdas Anrüchige seines Tuns Abgefeimt und übersättigt sieht er dann aus, ein alter Affe, welcher der Welt den Spiegel vorhält, damit sie ihr eigennütziges Tun im grellen Licht der Wahrheit erkenne.

Nachdenklich, nicht eben fröhlich verweile ich oft vor seinem Käfig; doch ich verweile gern, wenn ich mit ihm allein bin. Dann rede ich auf ihn ein und versuche ihn zu überzeugen, daß er nicht recht habe mit seiner Meinung von der Welt. „Gustav, lieber Gustav, wir werden älter und haben manches erlebt, was uns zugesetzt hat. Nun resignieren wir und meinen, die Welt sei eitel, während uns doch in Wahrheit nichts weiter fehlt als der jugendliche Schwung.“ Davon will er nichts wissen. Gerade, wenn ich so mitten im Sprechen bin, überkommt ihn die Lust, einer Ratte nachzustellen, die sich in seinem Käfig über die Brosamen hergemacht hat-Als ein Turner ohnegleichen fliegt er durch die Luft und landet im Sprung vor dem Nagetier, das sich mit knapper Not durch die Gitterstäbe rettet.

Das, was mich am tiefsten enttäuschte, geschah aber letzthin. Grämlich hockte er im Sand, ein abscheulicher Bösewicht, der sich über mich lustig machte, indem er mich keines Blickes würdigte. Plötzlich stand er auf, spitzte die Lippen, holte aus seinem – Brustkasten lyrische Töne herauf- und schritt „unruhig auf und ab. Als ich mich umschaute, sah ich ein junges Mädchen auf den Käfig zukommen. Er kannte es, er verehrte es, er war wie, umgewandelt. Niemals vorher hat Gustav trockenes Brot angerührt. Das Mädchen reichte ihm eine harte Rinde, und er nahm sie wie Manna...