Die feinmechanische Industrie steht mit ihren Klagen über zu umfassende Kürzungen der öffentlichen Sachausgaben keineswegs allein: da. Auch aus anderen Wirtschaftszweigen, vor allem aus dem Baugewerbe, kommen ähnliche Beschwerden. Die öffentliche Hand hat offensichtlich in sehr großem Umfang von ihrem Rücktrittsrecht bei laufenden Verträgen Gebrauch gemacht. Zum Teil handelt es sich dabei allerdings nur um den Wunsch, neue Abmachungen zu treffen und „Wasser aus überhöhten Kostenrechnungen herauszupressen“, also der Sparsamkeit wieder zum Durchbruch zu verhelfen. Soweit, so gut. Auch eine Zurückhaltung aus kassentechnischen Gründen läßt sich in einigem Umfang für eine kurze Übergangszeit vertreten.

Aber der von unserem Mitarbeiter geäußerte Verdacht, daß eine Scheu vor Personalentlassungen besteht und man deshalb auf den Sach-Etat ausweicht, wird leider durch eine Reihe von Beobachtungen in verschiedenen Ländern der Doppelzone bestätigt. Es zeigt sich eine mangelnde Entschlußkraft der Behördenchefs, den ersten Abstrich an der Personalliste zu machen. Wie der Vogel Strauß stecken sie den Kopf in) den Sand und hoffen, daß der „Spar-Sturm“ an ihnen vorübergehen werde.

Es ist beileibe nicht nur das soziale Gewissen, daß sie um ihre Mitarbeiter besorgt sein läßt. Vielfach handelt es sich einfach um die Angst vor der Kritik. Doch die Rücksicht auf eine Partei, einen Betriebsrat oder eine Gewerkschaft darf einfach nicht Kündigungen verhindern, die durch den Fortfall von Aufgaben und durch den Zwang zur Sparsarkeit notwendig geworden sind. Da hat ein Behördenchef geäußert, er wisse gar nicht mehr, womit er seine Leute beschäftigen solle... Aber Entlassungen wagte er bisher nicht. Da gibt es die Anweisung einer Gewerkschaft an die von ihr betreuten Betriebsräte, ohne Ausnahme die ihnen zur Stellungnahme vorgelegten Entlassungen abzulehnen.

So einfach läßt sich die neue, Wirtschaft aber nicht; aufbauen! Würde die gesamte Wirtschaft so denken und handeln, dann würden wir auch weiterhin Aschenbecher statt Kochtöpfe herstellen. Der erwähnte Behördenchef vergißt, daß er mit seiner Scheu vor Entlassungen fahrlässig die Interessen der Öffentlichkeit verletzt. Die erwähnte Gewerkschaft übersieht, daß ihre Anweisung gegen den gesunden Sinn der Betriebsvereinbarungen verstößt und nur das Gegenteil von dem gewünschten Ziel, nämlich eine dem Staat aufgezwungene Übereinstimmung der Betriebsratsweigerungen erreicht. Eine größere und beschleunigte Entschlußfreudigkeit der Bei hördenchefs, die entbehrlichen Kräfte für andere produktive Zwecke freizumachen, muß dringend gefordert werden. Jede unbeschäftigte Arbeitskraft, die länger als notwendig im Dienst behalten und bezahlt wird, entzieht man dadurch unserem gemeinsamen Ziel, dem deutschen Wiederaufbau. Das „Hamstern“ von Arbeitskräften durch die Behörden verteuert nicht nur den Staatlichen Apparat. Es vermindert gleichzeitig die Produktionsleistung der deutschen Wirtschaft um die Leistung jedes Menschen der bezahlt wird, ohne zu arbeiten. Also, Landgraf, werde hart! Es ist eine falsch verstandene soziale Milde, auch nur eine brachliegende Arbeitskraft daranzu hindern, schaffenden an der Erhöhung des deutschen Sozialprodukts mitzuwirken. eg.