Mühlen, Textilbetriebe und Schuhfabriken, auch die Kraftfahrzeugindustrie, werden nicht über mangelnden Zustrom des Geldes klagen. Aber es gibt andere Industrien, die den Wellenschlag der Deutschen Mark nur von weitem hören und In denen der Unternehmer nicht weiß, wie er die Löhne aufbringen soll. Nicht nur die anerzogene Abneigung vor dem Wechsel läßt ihn zögern: er überlegt, wie sich die Kosten von fast ‚10 v. H. herauswirtschaften lassen sollen; er prüft, was ihm das Recht gibt, anzunehmen, nach den 45 Tagen Laufzeit eines Solawechsels oder, beim Dreimonatsakzept, im Oktober die Verbindlichkeit abdecken zu können.

Nun gibt es verschiedene Wege, das kurzfristige Kreditvolumen zu erweitern; so erwägt man in Nordrhein-Westfalen, die Diskontmöglichkeiten mit Hilfe eines neuen, industriegarantierten Bankinstituts auszudehnen. Ernstere Sorge aber als die kurzfristige Finanzierung bereitet in manchen Produktionsmittel-Industrien die Beurteilung der weiteren Geschäftsentwicklung. Nicht als ob man in der Industrie zu Pessimismus neigte – ist nicht – der Unternehmer, gerade heute, der Optimist schlechthin?

Ohne Zweifel war es richtig, daß Professor Erhard den Währungsschnitt mit einer Anregung der Konsumgütererzeugung zu verknüpfen suchte: Es galt, den Willen zur Arbeit wieder zu erwecken, und dies konnte nur gelingen, wenn man mit der Verknappung des Geldes die Steigerung des Warenangebots verband. Davon profitierten auch die Investitionsgüter-Indusrien; sprunghaft stiegen nach dem Tage X Arbeitslust und Arbeitsleistungen. Nicht wenige Betriebe stellten in den ersten Tagen nach der Währungsreform neue Arbeitskräfte ein; andere wieder gingen (auf Drängen der Belegschaft!) zur 45-Stunden-Woche über.

Aber mancher vorsichtige Kaufmann, der schon vor dem Währungsschnitt seine Auftragsbestände nicht ohne Skepsis betrachtet hatte, wurde jetzt von dem Umfang der Annullierugen überrascht, vor allem was die Aufträge der öffentlichen Hand anging. Reichsbahn und Post, Schulen, Universitäten und Krankenhäuser schienen ihre Aufträge ohne Ausnahme streichen lassen zu wollen. Natürlich konnte die rücksichtslose Kürzung der öffentlichen Mittel die Kaufkraft der Behörden nicht unberührt lassen.

Es hat aber den Anschein, daß man des Guten oft zuviel tat und nicht selten den notwendigsten: personellen Einschränkungen durch eine radikale: Beschneidung der Sachetats auszuweichen suchte. In jeder Behörde gibt es nun aber eine herkömmliche und gesunde Relation zwischen Personalaufwand und – Sachausgaben, eine Relation Von der man, zumal nach den Zerstörungen des Krieges, nicht abgehen kann, ohne die eigene Arbeit und die mit ihr verbundene Industrie zu gefährden. Denn was soll ein Physiklehrer ohne Unterrichtsmittel; der Forscher ohne Mikroskop, das Krankenhauspersonal ohne Mikroskop, richtung?

Es kommt hinzu, daß dieselben Industrien, in deren Kundschaft die öffentlichen Einrichtungen so stark vertreten sind, im deutschen Export eine hervorragende Rolle zu spielen berufen sind, Aber das Exportventil ist noch immer durch die JEIA-Handelspolitik mit ihrer Dollarklausel, durch den überhöhten DM-Kurs von 30 Cent und durch den ganzen Bürokratismus des Außenhandelsverfahrens verstopft. Unter diesen Umständen besteht die Gefahr, daß Unternehmen, deren Erhaltung, ja deren Ausbau für die zukünftige deutsche Wirtschaft von besonderer Bedeutung ist, zwischen der depressiven Politik der öffentlichen Hand und den unüberwindlichen Hindernissen des Außenhandels in eine kritische Lage geraten.

Die Chefs der maßgebenden Behörden sollten daher – dies ist die eine Konsequenz – in ihrem Geschäftsbereich auf eine gesunde Relation zwischen Personalaufwand und Sachausgaben achten, und im Bewußtsein ihrer wirtschaftspolitischen Verantwortung verhindern, daß die Verwaltung den ihr unbequemen Personalabbau durch Streichung ihrer Sachetats praktisch in die Facharbeiterschaft der Industrie verlagert. Die andere, wohl noch drängendere Forderung: der Währungsreform muß so schnell wie möglich die Exportreform folgen. Onno Oncken