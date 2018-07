Inhalt Seite 1 — Traum aus Büchern Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Iwan Bunin

Ich habe lange gelesen, in der Tenne auf einem Getreidehaufen liegend, und plötzlich empörte sich alles in mir... Wieder lese ich vom Morgen bis zum Abend, wieder habe ich ein Buch in der Hand! So geht es tagaus, tagein, von Kindheit an! Mein halbes Leben habe ich in irgendeiner Traumwelt zugebracht, unter erdachten Menschen, die es nie gegeben hat, mich über ihre Schicksale, ihre Leiden und Freuden aufgeregt, wie über meine eigenen; bis an mein Lebensende bin ich mit Abraham und Isaak verbunden, mit den Pelasgern und Etruskern, mit Sokrates und Julius Cäsar, Hamlet und Dante, Gretchen und Tschatzky, Sobakewitsch und Ophelia, Petschorin und Natascha Rostowa! Wie soll ich jetzt die wirklichen von den erdachten Weggenossen meines irdischen Daseins unterscheiden? Wie kann ich sie voneinander trennen und die Kraft ihrer Wirkung auf mich näher bestimmen?

Ich habe gelesen, in einer fremden Gedankenwelt gelebt, während die Felder, der Gutshof, das Dorf, die Bauern, die Pferde, die Fliegen, die Hummeln, die Vögel, die Wolken alle ihr eigenes, wirkliches Leben führten. Das ist mir ganz plötzlich klar geworden, und ich bin aus der Bücherverzauberung erwacht, werfe das Buch ins Stroh und, wie mit anderen Augen schaue ich umher, sehe, höre, rieche mit geschärften Sinnen, und – was die Hauptsache ist – fühle etwas so unendlich Einfaches und doch unendlich Vielfältiges – jenes Tiefe, Wunderbare, Unaussprechliche, das im Leben und in mir selber liegt und wovon in Büchern niemals die Rede ist.

Während ich las, hatten sich in der Natur unmerklich Veränderungen vollzogen. Es wir sonnig, feiertäglich gewesen, jetzt herrschte trübe Stille. Ganz allmählich hatten sich am Himmel Wolken und Wölkchen gesammelt, stellenweise – besonders gegen Süden – noch lichte, schöne Wolken, gegen Westen aber, hinter dem Dorf mit seinem Buschwerk, bläuliche, trübselige Regen-

wolken. Warm und weich weht aus der Ferne der Duft regenfeuchter Felder. Im Garten singt eine Amsel.

Auf dem trockenen, violettfarbenen Wege, der zwischen Garten und Tenne führt, kehrt ein Arbeiter vom Friedhof zurück. Auf der Schulter trägt er eine helle Metallschaufel an der noch bläuliche Schwarzerde haftet. Das Gesicht ist verjüngt, heiter, die Mütze aus der schweißigen Stirn geschoben.

„Über meinem kleinen Mädchen habe ich einen Jasminstrauß gepflanzt!“ sagt er munter „Guten Tag! Und Sie lesen die ganze Zeit, denken sich immer Bücher aus?“ – Der ist glücklich. Wodurch? Nur, weil er mit beiden Füßen auf der Erde steht, das heißt, das zustande bringt, was auf der Welt am schwersten zu erreichen ist...