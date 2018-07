Inhalt Seite 1 — Umgestellte Versicherung Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Währungsreform hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Versicherungswesen. Für die Sozialversicherung und die Privatversicherung ist zunächst die Feststellung des Dritten Währungsgesetzes von größter grundsätzlicher Bedeutung, daß die Neuordnung der Sozialversicherung den deutschen gesetzgebenden Körperschaften obliegt. Damit ist endgültig die Gefahr gebannt, daß dem deutschen Volk einseitig ein ihm wesensfremdes Sozialversicherungsrecht nach Berliner Vorbild durch den Kontrollrat auferlegt wird.

In der Sozialversicherung werden bis zu der vorgesehenen Neuordnung die Beiträge und die Leistungen zu demselben Nennbetrag wie bisher in D-Mark bewirkt. Die Landesregierungen können aber schon vorher die Beiträge und die Leistungen anderweitig festsetzen. Davon dürfte nach menschlicher Voraussicht für die durch die Kriegseinwirkungen sehr angeschlagene Rentenversicherung, deren Rücklagen zu etwa 80 v. H. in Reichsanleihe festgelegt waren, Gebrauch gemacht werden. In der französischen Zone sind unter Beibehaltung der alten Leistungen die Renten Versicherungsbeiträge schon seit dem 1. Juni 1946 um 50 bis 100 v. H. erhöht worden. Aber auch wenn die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung erhöht werden sollten, wird sich der Rentenversicherte immer noch bedeutend besser stehen, als wenn er die Beiträge zur Sparkasse gebracht hätte. Ein solches Ergebnis ist jedoch nur bei Wiederaufnahme der bisherigen hohen Staatszuschüsse zu erreichen, die nun einmal zum Wesen einer echten, auf den Mindestbedarf bestimmten Volkskreise abgestellten Sozialversicherung gehören.

In der Privatversicherung wird ein entscheidender Unterschied gemacht zwischen den Versicherungen, die reine Risikoversicherungen sind, und denen, mit denen ein Sparvorgang verbunden ist, weil die Leistungen bestimmt einmal fällig werden, so daß eine Deckungsrücklage gebildet werden muß. Zu dieser zweiten Gruppe gehört die Lebensversicherung. Zur Risikoversicherung gehören die Sachversicherung, die Unfall- und die Krankenversicherung.

Für die Risikoversicherung gilt der Grundsatz, daß die vom 21. Juni an fällig werdenden Leistungen in D-Mark in Höhe des vereinbarten RM-Nennbetrages gezahlt werden. Die vor dem 21. Juni fällig gewordenen, aber noch nicht ausgeschütteten Leistungen werden im Verhältnis von 10 zu 1 abgewertet. Das gilt auch für die Leistungen, die zwischen dem 21. Juni und dem nächsten Beitragsfälligkeitstermin entstanden, für die also ausschließlich RM-Beiträge gezahlt worden sind. Die Aufsichtsbehörde hat aber von dem Recht, davon abweichende Vorschriften zu erlassen, für die Krankenversicherung Gebrauch gemacht. Hier hat der Versicherungsnehmer für den Teil des am 21. Juni 1948 laufenden Beitragszahlungsabschnitts eine Nachzahlung in Höhe von 90 v. H. des anteiligen RM-Nennbetrages des Beitrages in D-Mark zu leisten. Das heißt also, daß er durchweg 90 v. H. von einem Drittel des Junibeitrags nachzuzahlen hat. Diese Regelung hat die selbstverständliche Folge, daß für alle Versicherungsfälle vom 21. Juni an die vollen tarifgemäßen Leistungen in der Höhe des RM-Nennbetrages gezahlt werden.

In der Lebensversicherung sind die Beiträge erst vom nächsten Fälligkeitstermin an in D-Mark zu entrichten, bei monatlicher Beitragszahlung erst vom 1. Juli an. Hat also z. B. ein Versicherungsnehmer die jährliche Beitragszahlung jeweils zum 1. Juni eines Jahres vereinbart, dann sind erst vom 1. Juni 1949 an die Beiträge in Höhe des RM-Nennbetrages in D-Mark zu zahlen. Für die Risiko-Lebensversicherungen, bei denen nur für eine bestimmte Zeit das Risiko getragen wird und die, wenn der Versicherungsfall in dem vereinbarten Zeitraum nicht eintritt, ohne Leistung erlöschen, werden nach dem 21. Juni die Leistungen In D-Mark in der Höhe des RM-Nennbetrages gezahlt.

Dagegen unterliegen alle anderen Lebensversicherungen – das ist die überwiegende Mehrheit – einer Abwertung. Diese wird aber bei der Kapitalversicherung nicht in der Form vorgenommen, daß die Versicherungssumme auf ein Zehntel herabgesetzt wird. Vielmehr wird die am 21. Juni 1948 vorhandene Deckungsrücklage einschließlich angesammelter Gewinnanteile durch Ersetzung von je 10 RM durch 1 DM umgestellt. Aus den umgestellten Deckungsrücklagen zuzüglich der sich voll auswirkenden DM-Beiträge nach dem Währungsschnitt ergeben sich neue Versicherungssummen, die aus einer amtlichen, einen Bestandteil der Verordnung vom 5. Juli 1948 bildenden Tabelle abgelesen werden können. Daraus entnehmen wir die folgenden Beispiele für je 10 000 RM Versicherungssumme.

je langer also die Versicherungsnehmer vor dem Währungsschnitt versichert waren und je kürzer der Zeitabschnitt nach dem Währungsschnitt bis zum vereinbarten spätesten Ablauftermin ist, um so höher ist die Herabsetzung der Versicherungsleistung. Das ist der parallele Vorgang zu dem Sparen auf der Sparkasse oder Bank. Die Beispiele zeigen aber auch, daß sich die Lebensversicherungssparer mindestens ebensogut, in vielen Fällen aber besser steht als der Sparkassensparer. Wenn bei unserem Beispiel 2 der Beginn und der Ablauf auf den 1. Juni festgesetzt war und der Versicherungsnehmer die jährliche Beitragszahlung vereinbart hatte, dann bekommt er, obwohl er seine sämtlichen Beiträge bis einschließlich 1. Juni 1949 in R-Mark gezahlt hat, 20 v. H. des RM-Nennbetrages in D-Mark. Und bei dem Beispiel 5 wird, obwohl möglicherweise 2 1/2 Jahre lang RM-Beiträge gezahlt worden sind, die DM-Leistung im unverkürzten RM-Nennbetrag gewährt.