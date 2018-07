Die Militärgouverneure der Doppelzone haben eine Erhöhung des Kohlenpreises um 7,50 DM je t ab 1. August angeordnet, Diese Notstandsmaßnahme wurde verfügt, weil der Wirtschaftsrat noch Ferien hat und die Kohlenförderung andernfalls ernstlich in Frage gestellt sei. Im August soll der Wirtschaftsrat diese Übergangsmaßnahme in eine Dauerregelung verwandeln. Gleichzeitig wird für alle Kohlenausfuhren seit dem 1. Juni die Anrechnung des vollen Exporterlöses zum Umrechnungskurs von 30 Dollarcents bekanntgegeben. Auf die gesamte Kohlenförderung umgeschlagen bedeutet dies einen weiteren zusätzlichen Ertrag des Bergbaus zwischen 2,20 und 2,50 DM.

Schon bei der kürzlich erfolgten ersten Erhöhung des Kohlenpreises um 10 auf 25 Mark je t war zu erkennen, daß eine weitere Steigerung unvermeidlich sei, wenn die damals beschlossene Subvention von 3 DM je t fortfallen und die weitere Kostenverteuerung ausgeglichen werden sollte. Die Erhöhung der Bergarbeiterlöhne um 15 v. H. macht 2,47 DM aus. Die seit der Währungsreform gestiegene Zinsenlast verteuert die Kohle um 30–50 Pfg. Die erwartete Verdoppelung des Preises für Grubenholz wirkt sich mit 1,70 DM je t aus. Die Verteuerung der Nichteisenmetalle belastet die Tonne mit 50 Pfg. Schließlich ergibt sich aus dem Eigenverbrauch der Zechen, der sich infolge technischer Mängel auf etwa 19 v. H. erhöht hat, eine Belastung von 1,50–2 DM.

Die beiden Zusatzerlöse, die dem Bergbau jetzt zufließen sollen, decken also gerade die Kosten, so daß ein „wirtschaftlicher“ Preis erreicht wird. Subventionen sollen in Zukunft nur noch in Ausnahmefällen gezahlt werden, wo besonders ungünstige Produktionsverhältnisse andernfalls zur Stillegung von Zechen führen müßten. in einem Augenblick, in dem der Zwang zur Kostensenkung für die gesamte Wirtschaft gegeben ist, damit man nicht nur dem Verbraucher zu Hause „etwas für sein Geld bieten kann“, sondern auch den Anschluß an die Weltwirtschaft auf möglichst günstiger Basis finden kann, ist die zweite Kohlenpreiserhöhung sicherlich sehr schmerzlich. Denn sie wird sich notwendigerweise auf weitere Preise auswirken müssen, etwa auf die Eisenpreise. Dennoch ist sie unvermeidlich, wenn wieder eine ehrliche Rechnung an die Stelle undurchsichtiger Subventionspolitik treten soll. Nur so wird es auch möglich sein, künftig echte Kostensenkungen erkennbar und den Kohleverbrauchern Zugänglich zu machen. Schon jetzt aber sollte jeder Produzent ernsthaft prüfen, ob und wieweit er die Verteuerung der Kohle durch eigene Rationalisierung „aufsaugen“ kann

Vom Bergbau aber ist zu hoffen, daß ihm nunmehr erhöhte Leistungen möglich werden. Solange keine Aussicht auf ein „Kohlenmoratorium“ im Export besteht, muß der Engpaß durch steigende Förderung ausgeweitet werden. rw.