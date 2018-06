Sind die Sowjets am Ziel ihrer Wünsche? Noch läßt sich nicht erkennen, was sie mehr beeindruckte: das in seiner Schärfe unmißverständliche Halt, das Bevin ihnen, zur Rückenstärkung der nach Moskau entsandten westlichen Unterhändler, ein scheinbar letztes Mal entgegenrief, oder die "schnellstmögliche Bereitwilligkeit zu Verhandlungen", deren der britische Außenminister sie im gleichen Augenblick versicherte.