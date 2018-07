Inhalt Seite 1 — Der Kunstkenner Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Kurt Groos

Die Gruppe umstand den Erklärer, einen Herrn mit hoher Stirn und hohem Kragen, aus dem das hagere Kinn mit der grauen Strindberg-Fliege scharf und streitbar hervorstieß. Hier in der Galerie erfüllte den im ungemalten Alltag nicht so ganz sicheren Experten die unerschütterliche. Souveränität des Wissenden im Kreis schwankend Suchender. Erklärte, belehrte er, funkelten die sonst ein wenig schläfrigen und wäßrigen Augen in Kampfesschärfe hinter den Brillengläsern.

Er kannte die Maler und ihre Seelenverfassung besser als sich selbst. Mit der Sicherheit eines Schlafwandlers spazierte er im Irrgarten der Stilarten; die Unwissenden tranken sich an der Kraft und Tiefe seiner Worte so satt, daß sie, wie betäubt von neuen Erkenntnissen, die Galerie meist ein wenig schwankend verließen.

"Zwischen romantischen Ohnmachtsspielen, impressionistischer Propädeutik und der Amorphie einer esoterischen Malerei abstrakter Stürmer ragt noch dieser einsame Markstein nichtidealisierter Wiedergabe des Wirklichen; der naturalistische Zwang ist riechbar bedrängend." Der Experte zeigte auf ein Bild mit einem riesigen Bärenschinken, auf dem sich dicke Fliegen gütlich taten. Die vom Fleisch ausgehende Verderbnis hatte sich auch den übrigen Gegenständen des Stillebens mitgeteilt; neben dem Schinken lag eine aufgeschnittene Birne, in der sich eine Made tummelte, und auf einem Strauß kopfhängerischer Nelken saßen kleine, bösartig glänzende Käfer. Die Fliegen indes waren, so schien. es den Umstehenden, am deutlichsten gelungen.

"Wunderbar", sagte jemand aus der Gruppe, "wie mit der Hand gemalt", und ein sich kunstbesessen wähnendes Fräulein bestätigte, daß es Fliegen seien wie sie leibten und lebten.

"Nicht ganz, nicht alle", sagte der Kenner, über dessen faltiges Gesicht ein Zucken ging, das einem Verweis gleichkam. "Betrachten wir diese Fliege hier in der Mitte, in der die Süchte des Malers in keimhaftem Ansatz wohl am deutlichsten verkapselt sind! In ihr hat sich sein Naturalismus psychogen in sich selbst gebrochen" Es ist die Fliege eines Zweiflers, sie spiegelt insgeheim schon die Synthese von fanatischem Wirklichkeitsdrang und Auflösungssucht der Gegenstandslosen, geboren aus dem Ahnen, daß nie-, mand wirklicher malen kann als die Wirklichkeit ist."

Einer aus dem Kreis der ’Suchenden beugte sich vor. "Welche Fliege meinen Sie?"