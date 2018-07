Von Hans E. Hocheben

Dies bleibt immer unvergessen: Der – Garten hinter den Buchsbaumhecken – der Garten draußen vorm Dorf, der fast schon in den Wald hineinwuchs und Zauber war von seinem Zauber. Das war Großvater Schillers Garten. Aber er, der bärtige wunderbare Mann mit den großen blauen Augen unter den dichten Brauen, er war nicht etwa wirklich mein Großvater. Dies war sein Name im Dorf, solange man denken kann und eigentlich. wußte niemand mehr zu sagen, woher er einmal gekommen war. Er war der Freund und Vertraute, der Beichtiger und Kamerad, der Warnende und Weisende für alle Kinder ringsum, und war es für viele Generationen schon gewesen. Welch ein Mann war er aber auch! Er wußte die Namen der Sterne zu nennen und seine deutende Hand ordnete leichthin die schimmernden Heerscharen Gottes am nächtlichen Himmel. Er war der Beschwörer der Blumen, und was nirgendwo gedieh – unter seinen Händen trug es Blüte und Frucht. Aller Wind wehte sanft in seinem Gefild und wärmer lagerte sich die Sonne hinter seinen Hecken. Schönere Schmetterlinge, als sie das Auge sonst zu erblicken vermochte, taumelten über seinen Blüten und in den heiligen Sommernächten tanzte das Zaubervolk der Leuchtkäfer in seiner Obhut den festlichsten Reigen. Und er leugnete es nicht, daß sie an silbernen Halsbändern kleine Laternen trügen und auf ihrem Rücken klitzekleine Wichtelmänner aus dem waldtiefen Moosreich mutig zu einem abenteuerlichen Besuch in die Menschenwelt hinausritten. Ja, so ein Mann war das, der Großvater Schiller. Er leugnete überhaupt nichts und hielt alles für möglich in der Welt. Wie konnte das auch anders sein, da er: doch auch der Herr war über das größte Wunder dieses Garten, über die märchenhaft bunten Zauberkugeln aus gehauchtem Glas, die fast schwerelos wie träumegroße Seifenblasen inmitten der Blütenbeete und Büsche schwebten und dennoch niemals vergingen vor dem zweifelndstaunenden Auge. Wer hatte solche Farben jemals gesehen in der Welt? An diesem stählerntiefen Blau vermochten Schwarzdorn, Machandel und Salomonssiegel wohl zu lernen, wie sie ihre dunklen Früchte unter dem Herbsthimmel einmal bilden müßten, um vollkommen zu sein. An diesem geheimnisvoll-fließenden Grün vermochte der Wald wohl abzulauschen, wie er das innerste Reich seiner rauschenden Schatten erfüllen müsse, das ewig von Dämmerung umhüllt, ewig nur – leuchtende Ahnung und unruhvolle Sehnsucht bleibt. Nach diesem glühenden Rot durfte die Rose getrost ihre schönsten Blüten, durfte die Kirsche freudig ihre süßesten Früchte bilden. Wahrhaftig diese in Blüten schwebenden Kugeln zeigten das Vollkommenste, was an Blau, an Grün, an Rot auf dieser Erde zu erleben war. Man konnte getrost seine Freunde vor sie hinführen. Keiner hatte je etwas Schöneres gesehen.

Aber wie erhöhte sich dieses Wunder nun gar, wenn man auf schmalen Wegen in die Blüten hineinschritt und nahe an die Kugeln trat. Da erkannte man plötzlich, daß der goldene Kiesweg, der den Garten teilte, mitten aus der Kugel heraus in die Welt eingetreten war. Und sah auf – rotem Grund die blühenden Kirsch- und Apfelbäume in getreuen Abbildern in einem kleinen Kugelgarten stehn. Und sah in der Tiefe des; grünen Wunders den großen Jasminbusch wieder, als träume er von sich selbst. Und sah sich selbst mit hellem Gesicht und großen Augen in den Abgrund des wolkenüberwehten Blau hineinstarren. Und erkannte in alledem mit Erstaunen eine Welt, in der es nur pralle farbige Fülle gab – und in der ein Mund,-auch wenn ihn Kümmernis bewegte, dennoch nur lächelnd sich wieder-, seinen konnte.

Und eines Abends geschah es, daß Großvater Schiller von der untergehenden Sonne her auf mich zutrat und mich an der Hand vor die glut-– rote Kugel führte. "Siehst du", sagte er; mit; tiefer Stimme aus seinem großen Bart heraus, "so wie diese Kugel ist auchunsre Erde gebildet-Aber sie ist nicht auf eine Stande gespießt, wie das hier zu sehen ist, sondern sie schwebt, vom-Atem Gottes erfüllt, frei in der Himmelsluft und dreht sich unaufhörlich um sich selbst und um die Sonne herum, so wie ein Ball, den du in die Luft wirfst, sich auch nun sich selbst drehen muß. (Und da, wo jetzt der Schatten so schwarz heraufsteigt, wo es jetzt Nacht wird auf der Kugel, da wohnen wir, und jenseits ist eine glückliche Weit, die taucht in diesem gleichen Augenblick in die: Sonne ein."

Ich blickte auf Großvater Schillers großen Zeigefinger und auf den wachsenden Schatten, in dem die rote Kugel jetzt immer mehr versank und versuchte mir vorzustellen, ob der liebe Gott den Erdenball, den er so kräftig in die Luftgeschleudert hatte, wohl auch wirklich wieder fangen könne mit seinen Händen;

Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Es gibt keine Glaskugeln mehr in den stillen Gärten und es scheint mir, es gäbe nicht einmal mehr’stille Gärten in der Welt. Einmal las ich sogar den Aufsatz eines sehr klugen Mannes, der lebhaft begrüßte, daß der geschmacklose Unsinn der Glaskugeln, wie er sagte, aus unsern Gärten für immer verbannt sei. Aber der arme Mann kann das wohl nur sagen, weil er Großvater Schillers Garten niemals gesehen hat.