Die Banken Verordnung, die die Bilanzumstellang für die Banken und sonstigen Geldanstalten behandelt, trägt, eine geradezu revolutionäre Note. Sie unterbricht mit dem Stichtage des 20. Juli 1948 in weitgehendem Umfange die Kontinuität der Bilanzen und bringt, in gewissem Umfange, eine Gleichschaltung aller Geld-Institute.

Diese hatten sich nach der Kapitulation unter dem Einfluß der Aufgliederung der Großbanken auseinanderentwickelt, zum Nutzen der Regionalbanken und der Privatbankiers und zumNachteil der Filialbanken. Die Vorzugsstellung der Regionalbanken und der Privatbankiers äußerte sich in einem über dem Durchschnitt liegenden Einlagenzuwachs und dementsprechenden höheren Giroguthaben bei der Reichsbank bzw. jetzt den Landeszentralbanken, also in einer besseren Liquidität. Diese Giroguthaben bei den Landeszentralbanken, wie überhaupt alle gegenseitigen Kontenbeziehungen zwischen Kreditinstituten, fallen jetzt einfach unter den Tisch. Darüber hinaus werden die Reichswechsel und Reichsschatzanweisungen, die bisher in den Bankbilanzen eine überragende Rolle spielten, ausgemerzt, und wie alle übrigen Ansprüche an das Reich, die Partei oder ihre aufgelösten Gliederungen, ohne einstweilige Gegenleistungen auf das Land übertragen, in dem das betreffende Geldinstitut ansässig ist. Schließlich werden auch die Kreditoren bereinigt, d. h. es werden aus ihnen sämtliche Ansprüche der öffentlichen Hand und der öffentlichen Verwaltungen, wie auch die der aufgelösten Verbände und Gliederungen, herausgenommen und für gegenstandslos erklärt.

Nach diesen Vorbereitungen geht man von der Passivseite aus, von den 10:1 zusammengeschnittenen Restverbindlichkeiten her, an den Neubau der Bilanzen. Es treten hinzu gewisse allgemeine Rücklagen sowie solche für Pensionen, sowie als vorläufiges Eigenkapital 5 v. H. der verbliebenen bankgeschäftlichen Verbindlichkeiten.

Diesen Passivposten werden Vermögenswerte in voller Höhe gegenübergestellt. Zunächst die noch vorhandenen, die Grundstücke, Gebäude, Betriebseinrichtungen, Effekten, Beteiligungen, und die ebenfalls im Verhältnis 10:1 reduzierten Wirtschaftskredite. An neuen flüssigen Mitteln erhalten die Institute eine Gutschrift auf Landeszentralbankkonto von 15 v. H. ihrer Sichtverbindlichkeiten und von 7 1/2 v. H. ihrer befristeten und Spareinlagen, die jedoch von vornherein zu zwei Dritteln als Mindestguthaben bei den Landeszentralbanken gebunden sind.

Zur Ausfüllung dann noch verbleibender Lücken werden den Geldinstituten von ihren Ländern Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand zugeteilt, die von dieser mit 3 v. H. zu verzinsen sind, für die aber ein Einlösungstermin nicht vorgesehen ist. Diese Ausgleichsforderungen sind jedoch bei den Landeszentralbanken beleihbar und müssen von ihnen unter bestimmten Voraussetzungen zu pari angekauft werden, mit der Verpflichtung des Verkäufers zum Rückkauf, wenn die für den ursprünglichen Verkauf maßgebenden Gründe später wegfallen.

Diese Konstruktion legt es denGeldanstalten nahe, bei der jetzigen Bereinigung auf einen möglichst hohen Kreditorenstand bedacht zu sein. Denn diese werden in jedem Falle durch Ausgleichsforderungen bedeckt, ebenso wie die Kapitaldotierung, die sich aus der Höhe der bankgeschäftlichen Verbindlichkeiten errechnet. Liquiditätsmäßig ist aber zu bedenken, daß auf die abgewerteten und zunächst mit 5 v. H. freigegebenen Verbindlichkeiten zunächst eher mit Abhebungen zu rechnen ist, diesen Einlagen aber an barer Kasse ohne Beschränkung nur 5 v. H. der Sichtverbindlichkeiten und 2 1/2 v. H. der befristeten und der Spareinlagen gegenüberstehen. Die bereits jetzt einsetzenden Rückflüsse werden aber das Bild bald grundlegend ändern.

Die Kosten für diese Bereinigung werden in erster Linie von den Einlegern, getragen, die einheitlich 10 v. H. erhalten, damit aber bei den Banken wesentlich besser gestellt werden als 1923, als sie dort leer ausgingen, nachdem eine Aufwertung der Industriekredite abgelehnt worden war. Die jetzigen Opfer der öffentlichen Hand sind dagegen ziffernmäßig noch nicht zu beurteilen. Normalerweise hätten die Länder nach der föderalistischen Aufteilung des Währungsgebiets einen quotenmäßigen Anteil der früheren Reichsschulden zu übernehmen. Dadurch, daß sie jetzt ohne besondere Entschädigung, in den Besitz der Forderungen, Rektawechsel und Reichsschatzanweisungenkommen, die bisher bei den Geldanstalten lagen, erfahren sie vorweg eine Entlastung. Dafür liefern sie freilich die 3prozentigen Ausgleichsforderungen. Aber dieses Opfer könnte, wenigstens bei den Banken und Bankfirmen und dem dort hohen Debitorenstand, durch die Erträge aufgewogen werden, die aus der Besteuerung der Abwertungsgewinne aus den Debitoren anfallen. Vom Standpunkte der Länder und ihrer Liquidität aus gesehen, könnte man die Einziehung dieser Abwertungsgewinne durch sie mit der Ausgabe einer 3prozentigen ewigen Reute zu 100 v. H. vergleichen, die am freien Markte heute sicher nicht zu plazieren wäre,