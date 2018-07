DIE ZEIT

Das kurzfristige Kreditgeschäft ist entgegen vielfachen Befürchtungen und trotz der gelegentlich laut gewordenen Klagen der Wirtschaft erwartungsgemäß ohne größere Reibungen angelaufen. Die Banken jedenfalls sind ganz zufrieden – für den Anfang. Natürlich ist für sie das Geschäft noch nicht lukrativ. Die Auflösung der Läger hat die Hortungsbetriebe liquider gemacht, als anzunehmen war. Sie kommen daher als Kreditsuchende meist nicht in Betracht. Der Kreis der anderen Geschäftsleute jedoch war groß genug, um den Kreditverkehr wieder anlaufen zu lassen. Dabei war die Angst vor dem Wechsel, der in der allzu liquiden Zeit der letzten zehn Jahre ziemlich in Vergessenheit geraten war, zu berücksichtigen. Folglich ist das verhältnismäßig enge Korsett, das den Depositenbanken angelegt worden ist, noch immer zu weit für das magere deutsche Wirtschaftsvolumen. Dennoch sind die Banken vorsichtig. Das "schwarze" Jahr 1931 ist noch zu frisch in der Erinnerung, als daß man schon jetzt wieder beginnen würde, sich in waghalsige Geschäfte einzulassen. Man baut langsam auf und betrachtet die um Kredit nachsuchenden Kunden sehr genau. Und diese sind nicht mehr gewohnt, sich "auszuziehen"; einmal war dies lange Zeit nicht üblich, andererseits hat man vielleicht etwas zu verstecken. Diesen Kunden ist der Kontokorrentkredit, auf den täglich zurückgegriffen werden kann, lieber, da. die Strenge des Wechselrechts Gefahren in sich birgt und noch immer die Gewohnheit besteht, bar zu zahlen. Aber die Banken verpflichten diese Kunden, bei auftauchenden Risiken die Buch schuld in eine Wechselschuld umzuwandeln.

Wer sind nun diese Kunden? Erstens Kaufleute konsumnaher Unternehmen, die mit kurzfristigem Kredit Handelsgeschäfte finanzieren wollen. Gegen diese klassische Art der Geschäftsfinanzierung ist an sich nichts einzuwenden. aber sie hat doch Gefahren, die nicht zu gering zu werten sind. Diese Kaufleute glauben (in ihrem Sinne) an Preiskonjunktur, nach den Kreditkosten fragen sie weniger. Ihre Gewinnkalkulation ist, da sie Nutzen aus der neuen Situation zu ziehen verstehen, großzügig, so daß die Aufwendungen – Kredit kostet immerhin 8 % durchschnittlich – weniger eine Rolle spielen als der Wille, gängige Waren auf jeden Fall zu erwerben. Erst wenn der Konsument, durch die Verhältnisse gezwungen, wieder zu rechnen gelernt, hat, werden die Kreditkosten für diese Art Kreditsuchende ins Gewicht fallen. Zweitens treten als Kunden die konsumfernen Unternehmen auf. Noch ist der Geldstrom nicht genügend zu ihnen geflossen. Löhne und Gehälter aber müssen weiterhin gezahlt werden. Aber der Weg zur Bank ist der letzte, den sie gehen. Für sie sind die Kreditkosten bereits ein Kalkulationsfaktor, und Geldaufnehmen komme recht teuer. Zuerst versuchen sie daher, von ihren Käufern Vorschüsse zu verlangen, die meist auch gewährt werden, da diese Käufer, weil konsumnaher, meist flüssiger sind. Diese Flüssigkeit ist naturgemäß bei den Unternehmen, die gehortet hatten, am größten. Auf sie trifft das Keynessche Problem der Liquiditätsvorliebe am deutlichsten zu, aber mit einem anderen Akzent, alsder große englische Nationalökonom es in den Krisenzeiten der dreißiger Jahre erleben konnte. Es ist weniger die Furcht vor der Deflation – diese ist beim Durchschnittsunternehmer nach der ersten Schockwirkung längst vorbei –, als vielmehr die Furcht vor dem Lastenausgleich: Die gehorteten Waren gingen, gemäß alter Praxis aus der Bewirtschaftungszeit, o. R. (ohne Rechnung) hinaus, damals aus Angst vor dem Finanzamt. Nun besteht die Angst, das leicht verdiente DM-Geld in den Topf des Lastenausgleichs zu verlieren. Daher horten sie das Geld lieber im eigenen Kassenschrank, dem modernen "Strumpf", als es an die Bank zu geben. Das praktisch verwendbare Geldvolumen ist bei dieser geringen Umlaufsgeschwindigkeit (erhöhten Kassenhaltung) also geringer, als das theoretisch zu errechnende, das man auf rund 12 Mrd. DM schätzt, worunter für die ersten sieben Wochen fast 2 Mrd. DM Buchkredite zu rechnen sind. Die Frankfurter Wirtschaftspolitiker stehen also – auch wenn man den Komplex der "Liquiditätsvorliebe" nicht überschätzt – vor einer schwierigen Rechnung. Eine möglichst schnelle Bekanntmachung der Bedingungen des Lastenausgleichs könnte mithelfen, die Rechnung zu erleichtern. Vorher den Spielraum kurzfristigen Kredits durch Erleichterung der Kreditkonditionen zu erweitern, scheint jedenfalls problematisch. W–n.