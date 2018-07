In allen Zeiten hat das Lotteriespiel seine Reize gehabt. Diese Reize werden wieder – abgesehen von den "kleinen" caritativen Lotterien – im großen angestachelt. In der "Nordwestdeutschen, früher Hamburger Klassenlotterie" kann man, wenn der günstigste Fall nach § 7 der Ziehungsbestimmungen eintreffen sollte, 250 000 DM einkommensteuerfrei "verdienen".

Wann tritt dieser Fall ein? Die Bestürmung lautet: "Ist in der Schlußklasse der von den Gewinnen über 100 DM zuletzt gezogenen Gewinne ein solcher von 10 000 DM bis 70 000 DM, so werden ihm die zwei Prämien von zusammen 180 000 DM zugeschlagen. Im günstigsten Fall kann demnach der Höchsttreffer 250 000 DM betragen. Tritt dieser Fall nicht ein, erhält der zuletzt gezogene Gewinn von 400 bis 5000 DM nur die Prämie I zugeschlagen. Die Prämie II wird dann in 16 Teilprämien von je 5000 DM zerlegt und den am Schluß der letzten Klasse aus dem Rade zusätzlich gezogenen 16 Nummern zugesprochen."

Doch lassen wir diesen großen Zufall beiseite und betrachten die breite Glücksstreuung. Unter den 96 000 Losen, die bis zu Achtellosen aufgeteilt sein können, sind 39 006 Gewinne von 50 DM bis 70 000 DM und 14 Prämien von 10 000 bis 100 000 DM. Es besteht also hier eine Möglichkeit, schnell zu Geld, ja zu Kapital zu kommen. Das erklärt den regen Zuspruch zur Lotterie, erst recht in dieser iiiliquiden Übergangszeit. Aber auch die Veranstalter (die Länder der britischen Zone) kommen zu Geld, und zwar ohne Glücksspiel – denn es werden mehr Gelder vereinnahmt als ausgeschüttet in einer freiwilligen Finanzierung des Staates durch seine spiellustigen Bürger. W-n.