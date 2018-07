Ein Passional von Hans Leip Daß uns nicht zerschellen / mit den Mordssellen, / guter alter Gott!" singt der Völkerchor in Hans Leips düsterem Passionsspiel "Mitternachtsreigen", das bei Hammerich & Lesser, Hamburg, erscheint. "Selig, selig die Waffenlosen!" erklingt es aus den Höhen der Engel, und "des Himmels warnende Klage" gilt dem ungelösten Problem der Vertriebenen. Der Poet der "Kadenzen" hat hier, wie es nach dem ersten Weltkrieg Hasenclever, Werfel, Johannes R. Becher und Paul Zech taten, die Stimme des Gewissensweckers erhoben; in grausigem Panoptikum, immer wieder durchschüttelt und kommentiert von dem, was "die Seele spricht", ziehen sie alle mit ihrer Selbstaussage am Leser vorbei: Waffenhändler und hohle Helden, Amputierte und Flüchtlinge, der Tod, das vergewaltigte Mädchen und das entstellte Antlitz der Stadt. Zwischendurch singt, allem zum Trotz, der Sprosser, die Nachtigall des Nordens. Hätte das Buch keine andere Kostbarkeit darzubieten als Hans Leips "Lied im Schutt" – 1943 zuerst im "Simplizissimus" gedruckt, sodann oft nachgedruckt und öfter noch vorgetragen –, es wäre allein wegen dieser Dichtung anschaffenswert, die das Grauen der Zeit ins Überzeitliche tragen wird, statt im bloß Aktuellen zu belfern oder zu jammern. Ungeachtet des massiv Mitternächtlichen geht es in diesem Werk um letztlich recht Morgenröteschönes: "Des Menschen großer Tag bricht an ..." Leip erhebt sich zum Range alter weiser Lebensmeister und Gotteskünder, wenn er seine Dichtung in die Verse ausklingen läßt:

Zeit, lehr uns recht dich schauen,

damit wir allzugleich

im engsten Kreis mitbauen

am Erdenhimmelreich!

Gebe Gott, daß der deutsche Mensch dem Blick in seine Mitternacht nicht ausweiche, weil dies die Vorbedingung für die Schau des lichteren Morgen ist seit eh und jeh! Herbert Fritsche