Inhalt Seite 1 — Umbau der Landwirtschaft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein Interview mit Dr. Schlange-Schöningen

Der Direktor der Verwaltung für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Dr. Schlange-Schöningen, der, einer offiziellen Einladung der amerikanischen Regierung folgend, in Begleitung des Stellvertretenden Leiters der Landwirtschafts- und Ernährungsgruppe des Zweizonen-Kontrollamtes, G. Hughes, in die Vereinigten Staaten gereist war und dort als erster Deutscher vor Vertretern des International Food Emergency Council gesprochen hatte, das die Verteilung der Lebensmittelvorräte in der Welt festlegt, äußerte sich nach seiner Rückkehr in einem Gespräch mit unserem Frankfurter Korrespondenten, Robert Strobel, über seine Eindrücke auf dieser Studienfahrt und die Konsequenzen, die er aus ihnen ziehen will.

Ich hätte diese Reise nicht unternommen", sagte der Minister, "wenn ich nicht gewußt hätte, daß unsere Ernährungslage hier gesichert ist." Man merkt ihm die Befriedigung an, mit der er diesen Erfolg seiner Politik des schrittweisen Vorgehens feststellt.

"Meine ersten Eindrücke drüben? Das allererste: Das ist dieser alle Vorstellungen und Vergleichsmaßstäbe übertreffende Reichtum, der geradezu überwältigend wirkt, wenn der Übergang von der Armut unseres zerstörten Landes in die Fülle jenes Wohlstandes so jäh erfolgt." (Schlange-Schöningen hat die Reise im Flugzeug gemacht.) "Aber dann kommt gleich ein anderes, was mir von der ersten Stunde an auffiel: Eine gegenseitige Rücksichtnahme der Menschen untereinander, in der sich vielleicht am augenfälligsten das Wesen der amerikanischen Demokratie ausdrückt: der Respekt vor den Rechten des Mitmenschen. An solchen Dingen und vielen anderen merkt man, daß sich dort der Staat von unten nach oben entwickelt hat. Hier war es umgekehrt: Hier wurde er von den Fürsten von oben nach unten gebaut. Deshalb haben die Menschen drüben ein anderes Freiheitsgefühl. Und noch eine dritte Feststellung, die meine zuversichtlichsten Erwartungen übertraf: Bei keinem meiner vielen Gesprächspartner, weder den offiziellen noch den privaten, merkte ich auch nur die geringste Spur von Deutschenhaß. Im Gegenteil, alle zeigten sich hilfsbereit, und sie werden uns auch soweit wie möglich helfen. Das ist meine feste Überzeugung." General Draper, der stellvertretende Kriegsminister, habe ihm mit Nachdruck versichert, daß Deutschland geholfen werden und daß die Landwirtschaft die Grundlage der deutschen Wirtschaft bleiben müsse.

"Ich sagte schon vor der Presse", fuhr Schlange-Schöningen fort, "daß ich vier tüchtige Fachleute in die Vereinigten Staaten schicken möchte. General Draper will mich dabei unterstützen. Der eine von diesen vier Experten soll die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Maschinenproduktion studieren. Es ist erstaunlich, was die Amerikaner auf diesem Gebiet geleistet haben. Vom Trecker aller Größen bis zur Pick-up, die, was auf dem Boden liegengeblieben ist, aufpickt, und bis zur Dungmaschine wird alles, was der Farmer tut, maschinell getan."

Unser Korrespondent fragt, ob Schlange-Schöningen die Verwendung landwirtschaftlicher Maschinen in so großem Ausmaße auch in unseren; Verhältnissen für möglich halte, zumal da wir ja doch darauf angewiesen seien, möglichst viele Menschen auf dem Lande unterzubringen. "Unterschätzen Sie nicht die aufsaugende Kraft unserer Industrie, die sich fühlbar machen wird, sobald erst einmal die Industrie voll anlaufen wird", antwortete Schlange-Schöningen. "Man hat drüben eingesehen, daß gerade im Interessse unserer Landwirtschaft und im Hinblick auf die Wechselwirkung zwischen Agrar- und Industrie-Produktion die deutsche Industrie in ihrer Kapazität nicht zu stark beeinträchtigt werden darf. Diese Erkenntnis wird sich nach meiner Überzeugung auch in der Demontagepolitik auswirken."

Er sei sich der Schwierigkeiten durchaus bewußt, betonte Schlange-Schöningen, die einer weitreichenden Umstellung unserer Landwirtschaft entgegenstehen. "Da. ist zunächst unsere Armut." Er hoffe, vielleicht mit Hilfe der Kreditanstalt für Wiederaufbau Geldmittel für diese Zwecke zu bekommen, aber er habe auch noch andere Möglichkeiten im Auge, über die er allerdings noch nicht sprechen möchte. "Eine bequemlichkeitsfördernde Intensivierung werden wir uns freilich bis auf weiteres nicht leisten können", fuhr er fort. "Also Waschmaschinen, Kühlräume usw., die es dort auf jeder Farm gibt, die wird man sich hier noch lange nicht anschaffen können. Bei uns wird man vor allem an die Betriebsrationalisierung denken müssen." Ein anderer Fachmann soll die Grünland-Wirtschaft in den Vereinigten Staaten studieren. Schlange-Schöningen hat dafür einen Professor in Aussicht genommen, der schon in England ähnliche Studien getrieben hat, denn auch in England sei man um darin überlegen. Das komme u. a. daher, weil es uns im Krieg und nachher an Dünger, Geräten und anderem gefehlt habe, um die erforderlichen Versuche zu machen. In Amerika habe man zum Beispiel mit den Alfalfa-Gräsern ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Man habe viele Gräsersorten ausprobiert, die besonders gut zusammenpaßten. Dadurch verhindere man, daß Blumen auf dem Grünland stehen, denn "so schön auch die Blumen für das Auge sind, so schlecht sind sie als Viehfutter für den Tiermagen". Durch die Züchtung nahrhafterer Gräser müßten wir einen Vorsprung einholen. Dann könnten wir unsere Milchproduktion stärker in die Höhe treiben.