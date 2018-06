Seit Monaten machte ein geheimnisvoller Räuher das Land zwischen Weser und Aller unsicher. Über hundert Haustiere, die sich nur ein wenig von den schützenden Ställen entfernt hatten, verschwanden entweder auf Nimmerwiedersehen oder lagen verschleppt und tot und gänzlich zerrisssen in den Wäldern; Sicher sind die wildesten Vermutungen bei den Leuten in der Heide umgegangen: Welch ein schreckliches Untier verübte diese zahlreichen Morde an den armen Kühen, Ziegen, Hühnern und Gänsen? Oder war der Unhold nichts, was einen abergläubisch machen konnte, sondern etwas, was heute zu den Alltäglichkeiten gehört: eine simple menschliche Diebesbande? Dagegen sprachen die Indizien der gemordeten Opfer, die Spuren spitzer Krallen, scharfer Zähne.