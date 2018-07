Auch die letzte Besprechung der Generale Clay und Robertson mit den Ministerpräsidenten am 30. Oktober ist vorübergegangen, ohne daß mit den Deutschen irgendwelche Einzelheiten des Besatzungsstatuts, das im Laufe der nächsten Wochen veröffentlicht werden soll, besprochen worden wären. Zwar haben die Militärgouverneure zugesichert, daß die Ausarbeitungen rechtzeitig vor Fertigstellung des Grundgesetzes bekanntgegeben würden, aber es ist eben immer nur von Verkündigung und Bekanntmachungen, nicht von gemeinsamer Ausarbeitung oder Beratung die Rede. Diese Handhabung erinnert in fataler Weise an den Begriff des „Diktats“, das nun wirklich nicht geeignet erscheint, um die Beziehungen zwischen Deutschland und den Besatzungsmächten auf eine – so hofften wir – neue Basis des Einvernehmens und der westeuropäischen Zusammenarbeit zu stellen.

Der Parlamentarische Rat in Bonn hat in der vergangenen Woche einen Besatzungsstatut-Ausschuß konstituiert, der jetzt in gemeinsamer Sitzung mit der Besatzungsstatut-Kommission der westdeutschen Länder einen deutschen Entwurf fertigstellt, mit der ausdrücklichen Übereinkunft der Beteiligten, sowohl alle Länder wie alle Parteiinteressen dabei zurückzustellen. Es ist zu hoffen, daß diese Bemühungen deutscher Fachleute nicht wieder wie bei den Vorarbeiten zur Währungsreform von den Alliierten nur als eine Art Ablenkungsmanöver für den deutschen Arbeitseifer und Selbstgestaltungswillen zugelassen werden, sondern daß in diesem Fall die Ergebnisse der Arbeiten wirklich einer gemeinsamen Beratung unterzogen werden.

Die deutschen Forderungen sind klar: die Kontrolle, die die Besatzungsmächte auf Grund des Statuts in Zukunft ausüben werden, darf die bundesstaatliche Hoheitsgewalt nicht zunichte machen. Es muß im Interesse beider Parteien eine volle Verantwortlichkeit der deutschen Stellen vor allem auch in der Gesetzgebung geschaffen werden. Gefordert wird ferner die Errichtung eines deutsch-alliierten obersten Schiedsgerichts gegen das bisher offenbar die Franzosen Einwendungen erheben.

Seit der Londoner Konferenz im Dezember 1947 haben sich die Auffassungen und Wege der östlichen und westlichen Besatzungsmächte hinsichtlich ihrer Deutschlandpolitik sichthar und wahrscheinlich endgültig voneinander getrennt. In der Ostzone herrscht die Besatzungemacht mit diktatorischer Brutalität, wird die Bevölkerung remilitarisiert, in den Westzonen wird abgerüstet und demokratisiert – es gibt aber keine echte Demokratie ohne Selbstbestimmungsrecht. Und es gibt eben auf die Dauer nur zwei Möglichkeiten einem besiegten Feinde gegenüber: ihn zum Sklaven oder ihn zum Freund zu machen, eine Zwischenlösung gibt es nicht. Dff