Dieser Tage ist dem Wirtschaftsrat durch Professor Erhard* ein von allen Beteiligten seit langem mit einer gewissen Spannung erwartetes Dokument vorgelegt worden: nämlich der Bericht über die Auswirkungen der Entflechtung für die eisenschaffende Industrie, den eine seinerzeit noch von Erhards Vorgänger Dr. Semler beauftragte Gruppe von Berichterstattern ausgearbeitet hat. Dem eigentlichen Bericht, für den die Anwälte Dr. Deissmann, Dr. Gielen und Dr. Rautmann gemeinsam zeichnen, sind eine Reihe von Anlagen beigefügt; dazu gehört ein besonderes Rechtsgutachten (Verfasser Dr. Rautmann), während es sich bei den sonstigen Anlagen um die bisher als „vertraulich“ bezeichneten Denkschriften handelt, in denen die sogenannten „alten Konzerne“ einerseits, die Treuhandverwaltung anderseits und schließlich auch die Gewerkschaften ihre Stellungnahme zur Entflechtungsfrage präzisiert haben.

Die hier folgende skizzenartige Wiedergabe der wesentlichen Punkte des „Deissmann-Reports“ (wie die Denkschrift heute schon genannt wird) bildet zugleich eine Art Einleitung zu unsrer diesmaligen Sonderbeilage, die weitere Beiträge zum Entflechtungsproblem enthält.

Als berechtigtes Ziel der Entflechtung bezeichnet der Bericht die Verhinderung monopolartiger Machtballungen, ohne daß dabei die höchste Wirtschaftlichkeit der Produktion und die optimale Wettbewerbsfähigkeit nach draußen einen Schaden erleide; auch müsse die Neuordnung mit den Rechtsnormen in Einklang stehen.

Eine knappe wirtschaftshistorische Betrachtung, die von einem Vergleich der natürlichen Wettbewerbsverhältnisse ausgeht, kommt zu dem Ergebnis, daß die deutsche Eisen-und Stahlerzeugung (von jeher schon, und erst recht heute) nicht über die gleiche Leistungsfähigkeit in der Herstellung der handelsüblichen Massenerzeugnisse verfügt, wie die gleiche Industrie der westlichen Nachbarländer. Hieraus erklärt sich, daß speziell die westdeutschen Werke auf ein breites und vielseitiges Produktionsprogramm angewiesen waren, wie es vom Einzelbetrieb her niemals erstellt werden kann. So begründete sich weiterhin die Tendenz zur Ausdehnung in die Verarbeitungs- und Verfeinerungsstufe, das Streben in die vertikale Gliederung, durch Ausbau neuer oder Einbeziehung vorhandener Anlagen. Diese Entwicklung wird somit als berechtigt angesehen, vor allem da, wo Verarbeitung und Verfeinerung „organisch“ (das heißt betriebswirtschaftlich und verbundwirtschaftlich) mit der Eisenschaffung kombiniert sind.

Auf der so geschaffenen Basis ergibt sich die wirtschaftlich begründete Kritik des Berichts an den Maßnahmen der Treuhandverwaltung. Diese hat, ausgehend von bestimmten Rationalisierungsideen, eine weitgehende Spezialisierung innerhalb der entflochtenen Werke angestrebt. Das Ergebnis muß, nach Ansicht der Gutachter, aber sein, daß entweder die Produktion unwirtschaftlich erfolgt, oder, daß man zwangsläufig zu einem zwischenbetrieblichen Erlösausgleich, also zur Poolung der Erträge kommt: was ja die Vorstufe neuer Kombinationen und neuer Machtzusammenballungen wäre. Nach den Tendenzen, die die Gewerkschaften verfolgen, müßte sogar die Machtkonzentration künftig Weit über das bisherige Maß hinausgehen.

Wichtig ist weiter die Feststellung, daß die Vorteile der technischen Verbundwirtschaft nur in einem einheitlich geleiteten Unternehmen voll auszuschöpfen sind, nicht aber durch vertragliche Regelungen zwischen Einzelbetrieben. Die Unterordnung der Interessen des Einzelbetriebes unter, das Gesamtinteresse des gemeinschaftlichen Unternehmens ist eben ein wesentlicher Zug der Verbundwirtschaft; bei einer vertraglichen Regelung aber stehen sich gleichberechtigte Partner gegenüber, die eigene Leistungen nur gegen entsprechende Gegenleistungen auszutauschen gewillt sind. Dabei ergibt sich vielfach, im verbundwirtschaftlichen Leistungsaustausch, die Unmöglichkeit, das, was der eine und das, was der andere gibt, überhaupt gerecht zu bemessen. Mit einer uneigennützigen Unterordnung unter ein Gesamtinteresse ist ja, bei dem natürlichen Egoismus der Vertragspartner, schlechterdings nicht zu rechnen. Noch zeigen sich die nachteiligen Folgen der Entflechtung für die Verbundwirtschaft nicht in vollem Umfange, da die Tradition der früheren Gemeinschaftsarbeit noch fortwirkt; je. länger aber die Zeit fortschreitet, um so mehr werden die Nachteile gerade hier hervortreten. – Die wirtschaftlichen Vorteile einer vertikalen Kombination werden, also im Gutachten sehr deutlich betont, ohne daß sich die Verfasser nun etwa für den Fortbestand der Konzerne in ihrer alten Form einsetzten.

Abgelehnt wird die These der Treuhandverwaltung, wonach die Konzerne bei Kriegsausgang so überschuldet gewesen seien, daß sich eine „Trennung des Gesunden vom Kranken“ erforderlich gemacht habe. Das gilt, wie ausführlich dargelegt wird, auch ohne Berücksichtigung der Vorteile, die den Unternehmungen aus der Eisenpreiserhöhung und der Währungsreform hätten zuwachsen müssen. Unter Berücksichtigung der beiden genannten Faktoren kommt das Gutachten zu der Feststellung, daß die Konzerne – den Bergbaubesitz nicht eingerechnet – noch ein Aktivvermögen von-1,5 Milliarden DM besitzen, während die Treuhandverwaltung eine Überschuldung in Höhe von 1,2 Milliarden RM als gegeben ansah. Natürlich stellen auch die Zechen noch ein Aktivum dar, da ja selbst bei einer Sozialisierung, wie sie das bekannte Gesetz für Rheinland-Westfalen vorsah, eine entschädigungslose Enteignung nicht in Frage käme.