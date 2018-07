Auch noch in einem anderen Punkte kommt T. Nell-Breuning zu einer kritischen Beurteilung der Ergebnisse des Dinkelbach-Systems. Der Pater, dem man gewiß nicht wird nachsagen können, daß es ihm an Verständnis in sozialen Dingen fehle, äußert sich über das Wirken der Sozialdirektoren bei den entflochtenen Pacht-Betriebsgesellschaften mit folgenden Worten: „Die Erwartung, diese Sozial- oder Arbeitsdirektoren würden durch vorbildliche soziale Einstellung wie kraft der durch ihre Herkunft bedingten Verbundenheit mit breiten Schichten der Belegschaft ein Wesentliches zur sozialen Befriedung heimtragen vermögen, scheint sich leider nur zum Teil erfüllt zu haben. Wenn irgendwo, so scheint hier ein Fehlschlag der Entflechtungsmethoden festzustellen sein.“ Ein so entschiedenes kritisches Urteil mag überraschen, besonders, da es ohne eigentliche Motivierung ausgesprochen ist, und man sonst in der Öffentlichkeit die neue Einrichtung eigentlich nur zu loben pflegt – mitunter sogar mit der nicht recht glücklichen Begründung, daß der Sozialdirektor kraft seiner Vertrauensstellung zur Belegschaft in der Lage sei, den Arbeitern unzeitgemäße Lohnerhöhungsforderungen „auszureden“, mit dem Hinweis auf die angespannte Rentabilitätslage des Betriebes etwa. Nun, das Experiment läuft; man sollte seine praktischen Ergebnisse abwarten und es nicht – vorschnell verdammen, es aber auch nicht vorschnell als Patentlösung anpreisen. Sicher ist, daß der Sozialdirektor sich in einer Doppelstellung und damit in einem ständigen inneren Konflikt befindet, daß es für ihn stets schwer, mitunter, wohl auch unmöglich sein wird, beiden Seiten gerecht zu werden: dem Interesse des Werkes und den gewerkschaftlichen Wünschen, Sicherlich tat man das Beste gewollt; aber auf sozialen Gebiet ist es mit Institutionen allein nicht getan; es kommt auf die innere Bereitschaft derjenigen an, denen diese Institutionen letztlich dienen sollen, und vor allem auf den Geist, mit dem ihre Träger sie erfüllen. Auch hier gilt ebens men, not measures. E. T.