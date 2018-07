Von Karl N. Nicolaus

Wie heißt die Sehnsucht vieler Mädchen heute? Nylon! Ja, und sie sagen dies Wort mit einer Inbrunst, als handele es sich nicht um Strümpfe, sondern um das Land der Glückseligen, wo die Schönheit auf den Bäumen wächst. Manche lassen das Wort Nylon mit breitem Ei-Laut genüßlich auf der Zunge zergehen. Andere ahnen nichts von dem Ei in dem Wort, sie sprechen das Ypsilon wie ein ordinäres I. Doch wenn die Wissenden „Neilon“ sagen, so rumort jene Ferne dabei in ihrer Stimme, die uns aus dem Wort Zeylon – dem Namen der großen, fernen, üppigen Insel – anweht.

Nylon also ist ein Strumpf, der jenseits des großen Wassers entstand und der alles an Haltbarkeit und „Hauchzartheit“ übertreffen mag, was je von Seiten der Technik auf Mädchenbeine losgelassen wurde. Aber die Fachleute sagen ganz einfach, Nylon sei ein kunstseidenes Gewebe. Hört man hinwiederum die Mädchen, so scheint Nylon einem Zauber zu gleichen, der die Männer in eine Art Rausch versetzt und sie wahllos zu Füßen der Nylon-Trägerin hinsacken läßt, wie vom Blitz der Liebe gefällt. Doch das Erstaunlichste ist, daß man den Nylonstrumpf fast gar nicht sieht. Man rät immer: Ist dies nun Strumpf oder ist es Haut! – Man sieht ihn kaum: deshalb ist er so begehrt und teuer... In törichten Filmen von einst sah man zuweilen, wie ein nach dem Willen des Drehbuchautors wahnsinnig gewordener Millionär einer Stenotypistin, die er wer sagt’s denn! – liebte, ein schneeweißes Auto mit Rennwagen-Kühler. und Auspuff-Sirene schenkte. Das ist nichts gegen den Effekt, den heutzutage ein Paar Nylon-Strümpfe auszulösen vermögen. Eine junge Dame, die Nylon-Strümpfe geschenkt erhält, verläßt sozusagen stehenden Fußes ihre gesamte Vergangenheit; sie tritt aus ihrem bisherigen Leben ebenso kühn heraus wie jene Filmstenotypistin: sie wird Nylonesin. Und dies, obwohl die Nylon-Strümpfe fast unsichtbar sind, sozusagen ein Hauch, ein Gedanke von Strümpfen. Und da sagen manche Leute noch, wir lebten in einer anti-idealistischen ‚grob materiellen Zeit‘.

Wohl dem, der zu glauben vermag, wenn er ein Paar Nylon-Strümpfe ergattert, wäre alles gut, Wohl dem, dem diese kindliche Meinung beschert ward. Ihm kann nicht viel passieren. Außer, daß die Nylons doch Laufmaschen kriegen, was der Legende nach unmöglich ist. Es haben schon so viele Legenden Löcher gekriegt... Ich persönlich habe noch keine Nylon-Strümpfe gesehen. Aber das besagt nichts, wo sie doch so gut wie unsichtbar sind. Es geht mir mit ihnen wie den Kindern mit dem Gerücht vom „Schwarzen Mann“: sie glauben, ohne zu sehen. In der Nacht sind alle Katzen und alle „Schwarzen Männer“ schwarz. Und alle Strümpfe sind Nylon!