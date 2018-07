Vielleicht schon in naher Zukunft, to hieß es kürzlich in einer aus London datierten Meldung, würden die Westmächte den nächsten Schritt mit der Einsetzung deutscher Treuhänder für den Kohlenbergbau und die Großeisenindustrie tun. Die Entscheidung über die endgültigen Besitzverhältnisse – ob Gemeineigentum, gemischwirtschaftliche Form oder Privatbetrieb – werde man dem neuen deutschen Parlament überlassen. Bei einer Rückführung in private Hand sei es allerdings notwendig, alle jene Personen, auszuschalten, die „der Mitschuld an den nationalsozialistischen Kriegs- und Eroberungsplänen überführt werden können“.

Das ist eine neue, zugleich eine gute Formulierung. Sie unterscheidet sich in ihrer Präzision sehr vorteilhaft von früheren Äußerungen, die ja wohl zumeist dasselbe meinten, ihrem Wortlaut – nach aber doch recht unklar blieben. Diese Mehrdeutigkeit war vielleicht gewollt, vielleicht unbeabsichtigt; jedenfalls aber ist sie in höchst eindeutigen Interpretationen ausgewertet worden. Das klassische Beispiel, hierfür findet sich in einer an die „Weltwoche“ gerichteten Zuschrift der Treuhandverwaltung. Sie zitiert darin wieder einmal die bekannten früheren Erklärungen von Minister Bevin und General Robertson, wonach „die alten Eigentümer“ jene Zechen und Hütten, um die es sich eben handelt, „nicht zurückbekommen werden“. Nun, das ist eine politische Meinungsäußerung, die ja wohl kaum als rechtsschöpfende Norm angesehen werden kann; es ließe sich sogar darüber streiten, ob sie für die Geschäftsführung der „Treuhandverwaltung“ eine An bindender Direktive darstellt. Beim Zitieren ist es aber nicht geblieben. Die „Treuhandverwaltung“ hat sich vielmehr für befugt gehalten, Bevins Worte zu interpretieren, und das wie folgt: „... volle Entschädigung ist vorgesehen, und deshalb kann von einer Benachteiligung der bisherigen Eigentümer, insbesondere der Kleinaktionäre, durch die Entflechtung nicht die Rede sein.“

Dies war ja wohl in der Absicht gesagt, aufgebrachte Gemüter zu besänftigen und besorgte Kleinaktionäre zu beruhigen. In Wirklichkeit aber ist diese Äußerung höchst alarmierend. Hier haben wir nämlich den Begriff der „Solidarschuld“ des Aktionärs, soweit er schwerindustrielle Werte besitzt! Daß eine Ausnahme-Regelung für diese Aktienwerte geschaffen, ihr Besitz unter ein Sonderrecht gestellt werden soll, ist freilich nur die eine Seite der Sache. Es wäre ja offenbar sinnlos, eine solch einschneidende Maßnahme durchzuführen, wenn ihr einziges Ergebnis bliebe, daß nach vollzogener Umlagerung des Besitzes der Kleinaktionär Meyer, bisher unbelastet im Sinne schwerindustriellen Aktienbesitzes, an die Stelle des einschlägig vorbelasteten Kleinaktionärs Müller getreten ist. Deshalb ergibt sich zwingend die Schlußfolgerung, daß hier nur an eine Besitzumlagerung im Sinne der Sozialisierung gedacht sein kann. Wohl ohne es recht zu wollen, hat also Dinkelbach damit die Katze aus dem Sack gelassen, während er sonst stets die strikte Neutralität der Treuhandverwaltung in Sachen Sozialisierung betont und hervorhebt, daß die Interimslösung keinerlei Präjudiz gebe, vielmehr alle Wege zu künftigen Lösungen offenhalte.