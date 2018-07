In einem Punkte wird Dinkelbach den Vorwurf, absolut einseitig verfahren zu sein, nicht entkräften können: nämlich in Sachen der Personals politik. Für die leitenden Posten in den entflochtenen Werken und in der „Konzernspitze“, also der Treuhandverwaltung selbst, ist nur qualifiziert, wer für die Gewerkschaften persona gratissima ist. Nun mag es ja angeben, daß auf die Wünsche der Belegschaften entscheidend Rücksicht genommen wird, wenn es sich darum handelt, den Posten des „dritten Direktors“ bei den entflochtenen Werken zu besetzen, wo man, einer alten Idee der Gewerkschaften entsprechend, neben dem technischen und kaufmännischen Leiter den Sozialdirektor (Arbeitsdirektor) als gleichberechtigten Dritten gestellt hat. Auch der kaufmännische und (erst recht) der technische Direktor, dessen vornehmste Aufgabe ja doch die Menschenführung ist, soll mit der Belegschaft auf einer wirklichen Vertrauensbasis zusammenarbeiten können, was also bedingt, daß für jene Posten nur Männer vorgeschlagen werden, von denen man erwartet, daß sie sich das Vertrauen des Betriebsrates erwerben werden oder die – noch einfacher – dies Vertrauen bereits besitzen. Wenn nun aber, wie das vorgekommen ist, die Belegschaft irgendeines Werkes sich durch den Sprecher des Betriebsrates mit einer bestimmten Kandidatur einverstanden erklärt, wenn also ein anerkannter Fachmann, der auch politisch voll „entlastet“ ist and damit „tragbar“ sein sollte, von den Werksangehörigen selber zum Direktor vorgeschlagen wird, seine Kandidatur aber der Ablehnung verfällt, und das nur deshalb, weil das Format des Mannes nicht in den engen Rahmen der Gewerkschaftsbürokratie paßt, so kann wohl von echter Betriebsdemokratie kaum mehr die Rede sein. Dann entscheidet über die personelle Besetzung nur noch der Gesichtspunkt, ob ein Mann in den Kreis der Gewerkschaftskameraderie hineinpaßt. Und wirkliche Könner müssen feiern. da es außerhalb der entflochtenen Werke, wo dies Prinzip mit, eben keine Betätigungsmöglichkeit für sie gibt, weil eben praktisch die gesamte eisenschaffende Industrie unter einem personalpolitischen Monopol steht Ergänzend sei noch bemerkt, daß die Bildung eines Vorstandes aus drei gleichberechtigten Partnern kurzfristige Entscheidungen ungemein erschwert, und daß in diesem Kollegium in praxi gewöhnlich ja doch zwei gegen einen stehen werden, also die „Machtkämpfe“ hier nie ein Ende finden. Theoretisch ist die Konstruktion gewiß ausgezeichnet; praktisch wäre die Benennung eines leitenden Direktors aber doch wohl vorzuziehen.

Der Abbau monopolistischer Machtstellungen wirtschaftlicher und soziologischer Art und die Wiederherstellung gesunder Spannungs- und Konkurrenzverhältnisse, innerhalb deren die natürlichen Gegensätze fair und nach demokratischen Spielregeln verständigen Kompromissen ausgetragen werden, ist die beste Sache, die man überhaupt verfechten kann. Freilich besteht, wenn die gute Absicht in die Praxis umgesetzt werden soll, immer wieder die Gefahr, daß nun von der anderen Seite her ein Monopol geschaffen wird. Der Versuch einer Konzern-Entflechtung in der westdeutschen Großindustrie nach den Methoden, wie sie von britischen Besatzungsbehörden erdacht und von der Treuhandverwaltung in deren Auftrage durchgeführt sind, hat tatsächlich zur Schaffung einer neuen Monopolorganisation geführt. Ein „Überkonzern“, nur diesmal horizontal gegliedert, ist entstanden. Das ist die Quintessenz, zu der selbst ein so wohlwollender Kritiker, wie Prof. v. Nell-Breuning S. J., kommen mußte. Er sagt ausdrücklich, daß der Leiter der Treuhandverwaltung über eins Machtstellung verfüge, wie kein Konzerngewaltiger sie je innegehabt habe. Das ist da Urteil, das nun allerdings den entscheidendes Punkt trifft, und es wiegt um so schwerer, als so von einer um strengste Objektivität bemühten Persönlichkeit kommt, die im Streit der Meinungen nicht irgendwie Partei ist.