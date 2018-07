Inhalt Seite 1 — Es muß eine sammelnde Mitte sein Seite 2 Auf einer Seite lesen

Emil Preetorius

Dem künftigen Historiker mag die Betrachtung der heutigen Menschheit trotz aller Technisierung und Rationalisierung ihres Daseins das erschreckend widerspruchsvolle Bild eines Rückfalls ins Triebhaft-Dumpfe, Urtümlich-Anfängliche abgeben. Und der von Levy-Bruhl für den Primitiven gefundene Begriff einer „participation collective“ mag ihm auch für die Lage des heutigen Menschen kennzeichnend sein: die unrettbare Verstricktheit aller in alles, die Hilflosigkeit gegenüber der Verflochtenheit in Zusammenhänge, die nicht mehr zu übersehen, nicht mehr zu fassen sind – samt deren jähen, unabwendbaren, Panik und Grauen verbreitenden Auswirkungen. Die Gegenwehr des einzelnen solcher Art Geängstigten besteht, wie nicht anders zu erwarten, in unkontrollierbaren, gefühlsmäßigen Impulsen, elementaren, aus dunkler Tiefe gewaltsam aufbrechenden Reaktionen. Bewußt gemacht und motiviert werden diese Reaktionen im Sinne bestimmter klischeehafter Vorurteile, wie sie die jeweilige Zugehörigkeit zu einer Klasse, zu einer Rasse oder Tradition, zu einem Beruf oder Besitz mit sich bringt. Allen diesen verschiedenen Reaktionen der verschiedenen Menschengruppen sind aber zwei Tendenzen gemeinsam: die Tendenz zu einer extremen Vereinfachung der Probleme aus dem natürlichen Bedürfnis, begreifen zu wollen, was sonst schlechthin unbegreiflich wäre, und die andere, die Probleme zu personifizieren, im Sinne eines primitiven Animismus zu dämonisieren, einer abermals von Levy-Bruhl gefundenen „participation mystique“. Um zu diesem verhängnisvollen Zustand anzuwachsen, hat es etwa hundert Jahre gebraucht, und dieser Zustand erst hat die Voraussetzungen für jeden nur erdenklichen und bedenkenlosen Terrorismus geschaffen: die panisch verstörte Masse verfällt willig dem Irrglauben, die unbeherrschbar gewordenen Ereignisse könne nur eine gewaltsame Hand meistern, und sie begreift nicht, wie die damit bewirkte Abreaktion der andrängenden Probleme ihrer Lösung unheilvoll entgegenläuft. Es gibt nun viele und vielartige Gründe, die für die höchst kritische Lage dieser dumpfen Verlorenheit des Menschen am Ende des 20. Jahrhunderts anzuführen wären. Wir wollen nur einen herausgreifen, der allerdings sehr wesentlich und im eingangs Gesagten schon angedeutet ist: es ist die zur unabweisbaren Einsicht gewordene Tatsache, daß unser Weltgeschehen und unser Weltbild, ein jedes auf seine Weise, längst über alle eigentlich rationale Bewältigung hinausgewachsen sind. Und zwar gilt das für nahezu alle Gebiete menschlichen Tons und Denkens: es gilt für das Gebiet des Politischen wie des Wirtschaftlichen und Sozialen, es gilt für das gesamte Gebiet der Heilkunde, der Biologie und Psychologie, es gilt für die Kunst und die Geisteswissenschaften und gilt für die Naturwissenschaften im engeren Verstände. Geradein diesen, der eigentlichen und ursprünglichen Sphäre der Ratio, ist man im Verfolg der ihr seit je zugehörigen Erkenntnisweise mit einem Male an deren Ende angelangt. Und beklemmend steht die Frage vor uns auf: wird es bei der resignierten Einsicht einer Unfaßbarkeit unseres Weltstandes bleiben, die den Zweifel an jeder Sinndeutung, an jedem Woher und Wohin unseres Seins und Strebens ins Uferlose, treiben und das Lebensgefühl des Menschen zuletzt völlig grundlos machen muß? Oder wird es dem Menschen möglich sein, sich allmählich eine neue, umfassendere Erkenntnisart zu erringen, kraft deren er es vermag, die übereinstimmend auf allen Lebensgebieten sich öffnenden, neuen Dimensionen, die insUnabsehliche entfalteten, ins Unendliche und Widersprüchliche komplex gewordenen Tatbestände der heutigen Wirklichkeit und ihrer verschiedenen Seinsbereiche zu binden in einen gemeinsamen Grund und damit in eine neue Ordnung und Einheit zu fassen?

Um diese Frage näher prüfen zu können, scheint es vor allem notwendig geworden, den geistig neuen Betrachtungsarten und deren Ergebnissen einen sichtenden Sammelpunkt zu geben. Wie dieser Sammelpunkt beschaffen sei, ob er in einer allerorten vertretenen, miteinander korrespondierenden Vereinigung gleich strebender, verantwortungsbewußter und urteilsfähiger Menschen bestehen soll oder in einem periodisch erscheinenden, vielseitigen literarischen Organ von einer neuen Art, die jenseits steht aller Fachgrenzen, das bleibe zunächst einmal dahingestellt. Wichtig allein ist, daß der gedachte Sammelpunkt sozusagen den geometrischen Ort darstelle aller noch so verschiedenartigen Bemühungen, welche die neuen Aspekte zu einer neuen Wirklichkeit heraufführen.

Diese Notwendigkeit begründet sich aus der gegenwärtigen Lage der geistig Schaffenden und des ihnen jeweils zugehörigen Publikums. Die bedeutendsten Geister arbeiten heute – die Naturwissenschaftler ausgenommen – zerstreut, vereinzelt; sie wissen nichts voneinander, oder – in oft berechtigter Besorgnis, mißverstanden oder gar mißbraucht zu werden – wollen sie nichts voneinander wissen. Und durch diese zufällige oder absichtliche Isolierung werden sie um ihre fruchtbare, weiterdringende Wirkung gebracht. Es kommt aber alles darauf an, daß diese Einzelgeister eines ohne alle vorherige Abrede Gemeinsamen in ihrer Denkensart und Problemsetzung inne werden, eines Gemeinsamen, aus dem das Überpersönliche spricht: der neue Geist der Epoche. Aufhören muß also die lähmende Fremdheit zwischen den einzelnen Schaffenden und dem großen, geistigen Publikum. Es geht nicht mehr an, daß der geistig Schaffende, sei es in gleichgültiger, in ängstlicher, in hochmütiger oder gar feindseliger Abwehr nur für seinen besonderen, ihm zugeschworenen Kreis wirkt, sich in den bekannten Elfenbeinturm einschließt und sich in einem nur den jeweiligen Eingeweihten voll verständlichen, esoterischen Idiom mitteilt. Denn nicht um Geheimlehren geht es heute mehr, sondern um die Eroberung einer neuen, erweiterten Stufe der menschlichen Bewußtheit, an der alle teilhaben müssen. Besonders die ernstgesinnte, geistig strebende Jugend, die mehr als je ratlos, verwirrt und fragend vor uns steht, läuft heute Gefahr, zwischen den allzu vielen einzelnen, ihren eigenwilligen Dornen und exklusiven Anhängern wie Buridans Esel zu verhungern. Ihr muß ein eindeutig sichtbares Zeichen aufgerichtet, ein Sammelpunkt gewiesen werden, wo sie sich einfinden kann, wo sie sich mit jenem Neuen bekannt machen und auseinandersetzen, wo sie nehmen kann und geben.

Um aber das eigentlich Neue aufzuweisen muß zuerst das bloß Modisch-Neue, das sich von Jahr zu Jahr wandelt und durch sein grelles Gebaren immer wieder die allgemeine Aufmerksamkeit verwirrend an sich reißt, beiseitegeschoben, es muß unwirksam gemacht und das Vermögen geschärft werden, zwischen dem, was der Aktualität der Tiefenschicht angehört und dem der Oberfläche Zugehörigen zu scheiden. Denn nicht in den Eintagsphänomenen dieser Sphäre, den charakteristischen Symptomen jeder Kulturkrise, begibt sich das wahrhaft Neue. Es ist an ganz anderen Orten zu entdecken, gewachsen in Verborgenheit und Stille; es geht aus Philosophie und Dichtung, aus Natur- und Geisteswissenschaft an einzelnen Punkten da und dort hervor und tritt, in welcher Verhüllung und Formensprache auch immer, als eine ungeheure Umwandlung des Denkens in Erscheinung, die sich durch ihre tiefe, meist völlig unbewußte Konvergenz mit anderen lebendigen Tendenzen der Epoche legitimiert.

Nur andeutungsweise kann diese Umwandlung hier charakterisiert werden. Das Denken wächst aus einer Fähigkeit, zu schließen, in eine Fähigkeit, zu schauen. Der Begriff wandelt sich von der Abstraktion zum Bilde. über die mechanischkausale Exaktheit wird die Exaktheit der Gestalt gesetzt, für die das Kunstwerk das immer gültige Paradigma bleibt; obwohl es hier nicht um ein sinnenhaftes, sondern um ein geisthaftes Gestaltige geht: man denke dabei an den Zusammenhang der Mathematik mit Platons Lehre von den Ideen als Grundwesenheiten oder Urgestalten. Der kausale wird als Grenzfall eines vielartigen, lebendigen Konnexes gesehen, und Erkennen ist nicht bloß mehr ein möglichst lückenloses, lineares Fortschreiten des Denkens im Sinne etwa fehlerfrei schematisierender Raster, sondern darüber hinaus ein schauendes Begreifen von gestalthaften Gebilden, in denen alles auf alles bezogen, korrelativ verknüpft ist. Die rationale Ergründung wird einer keineswegs irrationalen, wohl aber überrationalen Erfassung eingeschmolzen und gewinnt dadurch eine neue Weite und – Tiefe.

Diese Umwandlung vollzieht sich vor einem zertraten Problem, das nahezu allen heutigen Geistesbemühungen gemeinsam ist: Erkenntnis der lebendigen Ganzheit, nicht in ihren Abstraktionen, sondern in ihrem Eigenwesen und in allen Erscheinungsarten, vom Menschen bis hinab in das Gebiet dessen, was als Materie bezeichnet wild. Und dieses Problem fordert zu seiner vollen Erkenntnis ein neues Denken, das alle Mittel rationaler Kritik und Logik in sich enthält, aber zugleich überspannt, damit das Ineinander des Wechsel- und Zusammenwirkens, des Sinngeflechtes von Kräften und Dimensionen in der Korrespondenz räumlicher und zeitlicher Ausdehnung erfaßt werden kann, wodurch das Lebendige als etwas wesentlich anderes sich darstellt als eine bloße Summe seiner Faktoren. Heute eröffnen sich dem forschenden Geiste neue Wirklichkeiten: die mathematisch unfaßbaren und darum vorher nicht eigentlich als vollwirklich anerkannten Wesenheiten des Geistes, der Seele, des organischen Lebens. Der Mensch als ein vielartig Ganzes wird dabei zur Kardinalaufgabe anderthalb Jahrhundert nach der goetheschen Maxime: das eigentliche Studium der Menschheit ist der Mensch.