Der deutsche Romanschriftsteller Kückelhaus hat einmal sein Wiedersehen mit Münster beschrieben: „Die Stadt Münster blieb stets dieselbe, so oft wir auch zurückkehrten. Wir hatten uns verändert, die Welt hatte sich verändert, Münster blieb die gleiche Stadt. Sie begann da mit irgendeinem roten Backsteinhaus und baute sich vor dem einfahrenden Zug schnell auf. Und es war nirgendwo eine Lücke zu bemerken, obgleich ich den Traum hatte, einmal über Nacht müsse auch diese Stadt die Veränderung zeigen, die wir alle durchmachten: Vom Bürger des 19. Jahrhunderts zum losgelöst suchenden Menschen von heute...“ An diese Worte wurde man erinnert bei der Ansprache, mit der der Oberbürgermeister der Stadt Münster, Dr. Rediger, am ersten Tag der Gedenktage zur dreihundertjährigen Wiederkehr des Westfälischen Friedens den wiederhergestellten Friedenssaal der Öffentlichkeit übergab. Denn so paradox es auch, scheint: Diese Sätze aus einem Roman, der um 1932 erschien, als Münster noch die unzerstörte Metropole Westfalens war, gelten auch heute noch – oder besser gesagt – heute wieder, obwohl der Bomben krieg dieser Stadt wie kaum einer zweiten mitgespielt hat. Münster gibt im guten wie im bösen ein Beispiel dafür, daß Tradition eine Macht ist, stärker als Bomben und Zerstörung, und die Münsteraner, die niemals aufgehört haben, in ihren alten Kategorien zu denken, haben zu diesen Friedensfeierlichkeiten so vieles von ihrer Stadt wiederaufgebaut, daß man es ihnen kaum zugetraut hätte.

Die Rede des Oberbürgermeisters lebte aus dieser münsterischen Tradition und wies dennoch neben kernigen, geraden Worten manche Peinlichkeiten auf, die – zum Beispiel die allzu kräftig bejahende Erinnerung an die einstige Garnisonstadt – besser ungesagt geblieben wären. Vorher hatten die Festteilnehmer am Pontifikalamt in der Kreuzkirche teilgenommen, wo der Bischof von Münster, Dr. Michael Keller, die Festpredigt hielt. „Friede ist Ordnung“ sagte der Bischof. – Bei dem eigentlichen Friedensakt im Landesmuseum spürte man deutlich die Bedeutung, die die Stadt Münster diesen Festtagen zu geben bemüht war: Ein Friedensaufruf an die Welt sollte es sein, Ausdruck geben für die Wünsche der gequälten Millionen im müden und zerschlagenen Europa. Die dort als Redner auf das Podium traten – und es waren darunter der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Karl Arnold, und der Militärgouverneur General Bishop – waren von demselben ehrlichen Willen nach Frieden beseelt wie die Zuhörer. Und doch – ist es nicht tragisch, daß General Bishop, der so tief empfundene Wünsche zum baldigen Frieden für unsere Tage ausdrückte, vorher erklärte, er spreche nicht als Vertreter der englischen Militärregierung, sondern nur als Privatmann? ...

Münster bot seinen Gästen in künstlerischen Darbietungen ein gutes Programm. Die Stadt bemühte sich, einen ernsten und repräsentativer Charakter zu wahren. Und als im dunkler Herbstabend die Türme des Domes, der Oberwasser- und Lambertikirche und des Rathauses von einer Art bengalischer Flammen aufleuchteten, da schien auch dieses Licht ein Friedenslicht zu sein. Paul Hühnerfeld