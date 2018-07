Der Wiederaufbau zerstörter Wohnräume und der Neubau von Wohnungen wird in Deutschland für Jahrzehnte im Vordergrund aller Planungen stehen müssen. Die durch den Wohnraummangel erzwungene Schnelligkeit der Baudurchführungen, der Mangel an Bauholz und Eisen und auch der Mangel geeigneter Fachkräfte hat überall nach modernen Gesichtspunkten des Bauwesens suchen lassen. Einen sehr wertvollen Beitrag dazu liefert das angelaufene RIGIPS-Bauplattenwerk in Bodenwerder (Weser). In Anlehnung an die größten Gipsvorkommen der Doppelzone und in verladegünstiger Nähe der Weser ist hier ein Baustoffwerk entstanden, das mit den modernsten Maschinen neuartige Bauelemente im Fließbandverfahren erzeugt.

Unter Ausschaltung des Mangelstoffes, Holz werden nach einem Verfahren, das 1915 in den USA und 1928 auch in Großbritannien entwickelt worden ist, Bauplatten hergestellt, die sich als Wand- oder Deckenverkleidung und als Trenn- oder Zwischenwand verwenden lassen. Aber auch beim Garagenbau wird man sich dieser Bauplatten bedienen können, desgleichen beim Möbelbau. Hier werden die Platten das kostbare Sperrholz bei Schränken und Türfüllungen ersetzen. Weiterhin dürften die RIGIPS-Platten im Kulissenbau für Theater und Film zweckmäßig verwendbar sein. Sie bestehen aus einem Gipskern, den zwei Spezialpappschichten umgeben. Dieses neue Bauelement ermöglicht ein rasches Ausbauen von Innenräumen durch ungelernte Arbeitskräfte und gibt eine hervorragende Wärme-Isolation und Schalldämmung. Die Verwendung erübrigt einen besonderen Putz. Die Produktion der neuen Fabrik beläuft sich je Tag auf 5000 qm.

Neben der Versorgung des Baustoffmarktes will die Gruppe dieser Unternehmungen, die in dem bisher industriearmen verträumter Münchhausen-Städtchen fielen Fach- und Hilfskräften Arbeitsmöglichkeiten bietet, eine Ausfuhr von Rohgips, Stuckgips und Rigips-Platten in Gesamtwert von 1,5 Mill. $ je Jahr erreichen, Das ist ein beachtliches Vorhaben; ein erreichen Das wäre es allein schon, wenn durch das new Bauelement der deutsche Wohnungsbau spürbar gefördert werden würde. ww.