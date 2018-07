Es wird in Kürze anders werden – das war die Quintessenz der Erklärungen, weicht die Generale Clay und Robertson kürzlich, bei ihrem gemeinsamen Besuch im „Schwarzen Revier“, abgegeben haben. Viel mehr, darüber hinaus, wurde allerdings nicht gesagt. Es war nur davon die Rede, daß ein neues Provisorium geschaffen werden soll, das so lange in Geltung bleiben kann, bis die Entscheidung über die Frage der Sozialisierung für die großen Basisindustrien Kohle und Stahl geteilt ist. Diese Entscheidung wird, wie man weiß, dem deutschen Bundesparlament vorbehalten sein. Ob et sich für die Übernahme der Zechen und Hütten in irgendwelche gemeinwirtschaftliche Betriebsformen ausspricht, oder ob, unter gewissen Modifikationen natürlich, das private Anteilseigentum in – der Form des Aktienbesitzes grundsätzlich erhalten bleibt, ob schließlich, wie hie und da gemutmaßt wird, eine Kompromißlösung durch Schaffung gemischtwirtschaftlicher Betriebe zustande kommt: das ist demnach eine offene Frage, die heute noch nicht zur Diskussion stehen kann.

Demnach dürfen die von den beiden Oberbefehlshabern angekündigten Überleitungsmaßnahmen unser größtes Interesse beanspruchen. Daß die westlichen Besatzungsmächte nicht abwarten wollen, bis über den Gesamtkomplex Kohle-Eisen definitiv durch unser künftiges Parlament entschieden wird, sondern eine neue Zwischenlösung in nahe Aussicht stellen, bedeutet ja doch ein Zugeständnis an berechtigte deutsche Wünsche auf verstärkte Mitwirkung und erweiterte Verantwortung. Gleichzeitig wird damit zugegeben, daß die vielfach geübte Kritik an den bisherigen Maßnahmen der sogenannten Konzernentflechtung (Dekartellierung) seitens der Besatzungmächte doch eine gewisse Beachtung gefunden hat. Hier handelt es sich vor allem um das, was von der –, im Auftrage der North German Iran and Steel Control tätigen – „Treuhandverwaltung“ veranlaßt worden ist. Der Name Dinkelbach, früher, als sein Träger noch dem Direktorium des „Stahlvereins“ (der Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. also) angehörte, nur einem engeren Kreise von Fachleuten bekannt, ist in diesem Zusammenhang mittlerweile zu einem Begriff geworden: zu einem Begriff freilich, mit dem man außerhalb des Reviers nur recht vage Vorstellungen verbindet. Es soll die Aufgabe der weiteren Beiträge dieser Sonderbeilage sein, dem Leser ein Bild der vielumstrittenen Entflechtungsvorgänge zu vermitteln, und ihm ein eigenes Urteil hierüber zu ermöglichen.

Sicher ist, nach den Ankündigungen der Generale Clay und Robertson, daß auch für die Leitung der Zechen eine neue Organisationsform geschaffen werden soll. Hier war bisher die DKBL (Deutsche Kohlenbergbauleitung) mit Generaldirektor Kost, der UK/US Coal Control Group unterstellt, weit weniger umstritten als die Dinkelbachsche Treuhandverwaltung. Trotzdem ist festzustellen, daß die von der Besatzungsmacht verfügte Trennung von Kohle und Eisengewinnung einerseits und die mangelnde Klarheit wegen der Besitzfrage bei Hütten und Zechen anderseits bisher ein wesentliches Hindernis für durchgreifende Reorganisationsmaßnahmen aller Art darstellen. Sie beeinträchtigen die Betriebsführung, verschleißen Kräfte, die besser für produktives Arbeiten eingesetzt würden, und hemmen den Zufluß von Kapital, das für die Ergänzung und die Erneuerung der Anlagen (vor allem auch für die Schließung der durch Demontagen gerissenen Lücken) dringend gebraucht würde. Hier wird also die in Aussicht gestellte neue Ordnung eine gewisse Abhilfe schaffen. Daß weder die früheren Besitzverhältnisse noch die ehemals gegebene Betriebsstruktur mit ihrer „Konzern-Konzentration“ wiederherzustellen sind, hat General Robertson kürzlich erneut betont. Die Militärregierungen, so fügte er hinzu, würden es auch nicht zulassen, daß „belastete Persönlichkeiten“ wieder Einfluß auf die Führung der Betriebe erlangen,

Ob die in Aussicht stehende Zwischenlösung bereits die Zuführung neuen Kapitals ermöglicht, das vor allem für den Bergbau, beim Abteufen neuer Schachtanlagen, gebraucht wird, muß ab-, gewartet werden. Der britische Oberbefehlshaber bestätigte, daß die Coal Control Group sich eingehend mit den Finanzierungsfragen beschäftige. General Clay ergänzte dies durch den Hinweis, daß das Verbot ausländischer Kapitalanlagen in Deutschland demnächst aufgehoben werden solle; er bezweifelte allerdings gleichzeitig, ob in absehbarer Zeit größere Beträge vom Auslande für solche Investitionen hereinkommen würden. Hier wirkt – ganz abgesehen von dem außenpolitischen Spannungszustand der Mark-Kurs von 30 Dollarcents hemmend; dazu kommt noch die Unsicherheit wegen der Eigentumsverhältnisse und bezüglich der künftigen Rentabilität.

So belasten also viele Probleme, die gestern und heute ungelöst geblieben sind, die für morgen angekündigte neue Regelung. Kein Zweifel, daß sie uns einen guten Schritt weiterführen wird. Das ist vor. allem dann zu erwarten, wenn sie auf die mannigfachen Vorstellungen eingeht, die bisher von deutscher Seite hierzu erhoben sondern sind –nicht nur ablehnend-kritisch, sondern durchaus auch im Sinne konstruktiver Vorschläge. Sie sind das Thema der hier folgenden Beiträge.