Wie Innenminister Moch erklärt hat, geht der Streik der französischen Bergarbeiter auf Anweisungen des Kominform zurück. Und der Umfang, in dem dem kommunistisch dirigierten Allgemeinen Gewerkschaftsbund, der C. 3. T. (Confédération Générale du Travail), die Entfesselung dieses Streiks gelungen ist, vermöchte in der Tat einen eindrucksvollen Hintergrund zu der massiven Siegeszuversicht abzugeben, die Stalin in seinem Prawda-Interview zur Schau getragen hat. Um so mehrmals die C. G. T. den Streik ein ausgesprochen politisches Ziel gesetzt hat. Nun war es allerdings – und dies wird natürlich verschwiegen – nicht diese politische Zielsetzung, die dem Streik seine große Breite und Ausdehnung gegeben hat. Schwerlich wird etwa der auf dem Gewerkschaftskongreß der C. G. T. verkündete: Kampf um eine „Regierung, an der auch die Kommunisten beteiligt sind“, oder der Kampf gegen den Marshall-Plan und gegen die Westunion die Arbeiter der sozialistischen Force ouvrière oder gar die der christlichen Gewerkschaften veranlaßt haben, den Streik durch ihre Teilnahme zu unterstützen. Diese Unterstützung verdankt die C. G. T. vielmehr der Tatsache, daß der Streik zunächst mit Lohnforderungen motiviert wurde, deren unbestrittene Berechtigung dazu angetan war, ihm in ganz Frankreich Sympathien zu verschaffen, die weit über die Arbeiterschaft hinausgingen und die sich sogar auf die Kirche erstreckten, jedoch, wie sooft, lebt die Demagogie auch hier von der Forderung nach dem praktisch – zunächst jedenfalls – Undurchführbaren, wenn sie die volle Angleichung des Lohnniveaus an das längst in unkontrollierte Höhen gestiegene Preisniveau fordert. Weder die von der Regierung grundsätzlich zugestandene Lohnerhöhung von 15 v. H. vermag diese Angleichung herzustellen, noch würde die von C. G. T.-Kongreß geforderte Erhöhung des Mildestwochenlohns um 25 v. H. dazu imstande sein. Der angekündigte Kampf gegen das Wirtschaftsprogramm der Regierung Queuille wie auch gegen die vorangegangenen Kabinette ist in Wirklichkeit der Kampf gegen das Unvermeidliche, geführt von denen; die in der Opposition stehen und daher der Aufgabe enthoben sind, es selber besser machen zu müssen.

Inzwischen allerdings macht der Verlauf der Machtprobe es immer wahrscheinlicher, daß die G. G. T. nicht der Gewinner sein wird. Streikmüdigkeit und finanzielle Erschöpfung tun das ihrige. Der Übergang zur offenen Sabotage, der am 15. Oktober mit der Aufforderung der C. G. T. begann, den Sicherheitsdienst auf den Gruben auszusetzen, brachte den Streik auch noch um die Sympathien des Bergarbeiters, der nur zu gut weiß, daß abgesoffene Bergwerke ihn auf Monate brotlos machen. Und dann weiß der Arbeiter der Kokereien, wie lange es dauert, bis ein einmal erloschener Hochöfen wieder in Gang gesetzt ist. Zugleich ergab sich für die Regierung Queuille die Notwendigkeit, zu handeln, Sie ist ihr nicht ausgewichen. Heute sind über 80 v. H. der Bergwerke und Kokereien von den Truppen und dem Sicherheitsdienst der Regierung besetzt. Der Widerstand, der aufflackerte, war kurz, seine Opfer in Firminy und Mittelfrankreich blieben im ganzen gering. Der Versuch der C. G. T. nunmehr auch die Dock- und Bauarbeiter der Häfen in den Streik miteinzubeziehen, um zu verhindem, daß der Ausfall an Kohleförderung durch Einfuhren von Übersee ausgeglichen würde, öffnet dem Publikum die Augen über den wahren Charakter und die Gefahren des Streiks.

Der Schaden, den Frankreich bereits erlitten hat, besteht nicht allem im Produktionsausfall und in den beschädigten Anlagen, er wird vielmehr gerade auf lange Sicht in einem mangelnden internationalen Vertrauen in die Stabilität Frankreichs zum Ausdruck kommen. Es ist anzunehmen, daß vor allem die USA in Frankreich kaum mehr das europäische „Bollwerk des Widerstandes“ gegen die Sowjetpolitik sehen werden. Damit allerdings mag der Steik de Gaulle unbeabsichtigt in Washington noch um ein weiteres hoffähiger gemacht haben So sehr dieser kostspielige Streik die materielle Ausgangsstellung der Regierung Oueuille verschlechtert hat, so mag er doch. politisch gesehen, die Motivierung dafür bieten, eine neue Politik der Festigkeit gegenüber den Radikalismen durchzusetzen.

H. A. v. Dewitz