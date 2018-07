Inhalt Seite 1 — Lastenausgleich ohne Montanindustrie? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Dinkelbach wird es sicherlich heute schon bedauern, daß er sich, in der Kontroverse mit dem Züricher Blatt, auf derartige „zukunftweisende“ Äußerungen in Sachen Besitzumlagerung festgelegt hat. Eine ähnliche Panne, durch vorschnelle Fixierung des eigenen Standpunktes, war bereits schon einmal Anfang Juli eingetreten, Damals, also kurz nach der Geldumstellung, war die Frage der Eisenpreiserhöhung besonders aktuell. Zugleich wurde im Zusammenhang mit dem Besuch einer amerikanischen Sachverständigen-Kommission im Revier wieder einmal darüber diskutiert, in welchen Formen die Kredit- und Kapitalhilfe der USA für die Ruhrindustrien zu realisieren wäre. In diese Erörterungen platzte nun eine sensationelle Veröffentlichung hinein. Die „Welt“ (und etwa gleichlautend das Düsseldorfer „Handelsblatt“) teilte damals auf Grund direkter Informationen mit, daß die in der Treuhandverwaltung zusammengefaßten Hüttenwerke, die ja immerhin 90 bis 95 v. H. der gesamten westdeutschen Rohstahlerzeugung verkörpern, ohne Verlust arbeiteten, daß sie sich also bereits – drei Wochen nach dem 20. Juni schon! – „in der Gewinnzone“ befänden. Und: daß sie auf Auslandskredite nicht angewiesen seien, wie ja überhaupt nur ein geringer Bedarf an Fremdkapital für Investitionszwecke vorliege.

Abwertungsgewinne als Bumerang

Die Analyse des „Wirtschaftswunders“, da damit proklamiert worden war, erfordert heute keinen besonderen Aufwand an ökonomischem Scharfsinn mehr. Den Hüttenwerken ist es eben genau so ergangen, wie vielen anderen Betrieben, die sich vor dem 20. Juni mit Krediten finanzieren und Sachwerte erwerben konnten. Die Kredite waren, nach dem Verkauf von rund 10 v. H. der angehäuften Vorräte, nun leicht abzudecken; der erzielte Abwertungsgewinn täuschte eine nachhaltig gegebene Rentabilität vor: der Durchstoß in die „Gewinnzone“ erschien, auch ohne Preiserhöhungen, zunächst gesichert.

Inzwischen hat sich erwiesen, daß der Juli-Jubfl verfrüht war. Das dicke Ende ist nachgekommen. Der Hinweis auf die günstige Finanzlage der entflochtenen Hüttenwerke hat nämlich wie ein Bumerang gewirkt. Er sollte zeigen, wie gut die Dinkelbach-Verwaltung arbeitete, aber er konnte nun auch von den „alten Konzernen“ als die Bestätigung ihrer ständigen Beschwerde gebucht werden, daß sie im Zuge der Entflechtung, speziell beim Verkauf der in den Werken lagernden Vorräte an die Dinkelbachschen Pacht – Betriebsgesellschaften, finanziell schwer benachteiligt worden seien. Noch gravierender aber ist, daß nun, im Zusammenhang mit dem Lastenausgleich, die Frage der Abwertungsgewinne für die mit 125 Mill. RM kurzfristigen Kredite finanzierten Dinkelbach-Gesellschaften aktuell wird. Es ist klar, daß sie finanziell absolut festliegen, wenn sie diese Gewinne in vollem Umfange abgeben müssen. Und es ist nicht minder klar, daß es zu höchst unliebsamen politischen Weiterungen führen muß, falls sie um eine Ausnahmebewilligung für den Lastenausgleich nachsuchen müssen. Die alten Konzerne aber – aus denen ja im Wege der Entflechtung (nach einer Formulierung Dinkelbachs) die gesunden und leistungsstarken Teile, deren Ertragsfähigkeit bei entsprechenden Eisenpreisen gesichert erschien, herausgenommen worden sind, werden beim allgemeinen Lastenausgleich nur als Nehmende und kaum als Gebende auftreten können; allein schon die Bewertung des ihnen verbliebenen Vermögens wirft heute praktisch unlösbare Probleme auf. Die entflochtenen Werke nun, als reine Pachtgesellschaften, sind für den allgemeinen Lastenausgleich kaum in Anspruch zu nehmen. Das würde also bedeuten, daß bei der Großeisenindustrie für den Lastenausgleich nichts zu holen ist. Und da ja der Kohlenbergbau, wenn auch von Demontagen nicht direkt betroffen, insofern In einer ganz ähnlichen Lage ist, als er zum Lastenausgleich nur dann etwas beisteuern könnte, wenn man es ihm erlaubt, den Jahresleistungen, die an die Ausgleichskasse zu zahlen sein werden, Über entsprechende Preisen öhungen auf „ein“ Abnehmer abzuwälzen, Knie sich das erstaunliche Bild ergeben, daß die gesamte Schwerindustrie für den Lastenausgleich fällt – es sei denn, daß man den wirtschafte bedenklichen Ausweg geht, ihr entsprechende weitere Preiserhöhungen zu bewilligen, oder daß man sich dazu entschließt, alle Investitionen für und Hütten zugunsten des Lastenausgleich zurückzustellen.

Reparieren, modernisieren, ausbauen

Es handelt sich um immerhin beträchtliche Summen, die zunächst einmal in die Werke hineingesteckt werden müssen, damit die geforderte Leistung überhaupt erst erreicht wird und dabei oder: dadurch) die Kostendegression voll zur Wirkung kommt. Als „erste Rate“, vordringlich für das Herrichtenn der Betriebe (insbesondere durch Beseitigen von Kriegsschäden) derart, daß sie wieder auf vollen Touren laufen können, sind mindestens 350, vielleicht sogar 500 Mill. DM erforderlich. Danach wäre die seit Jahren vernachlässigte Modernisierung der Anlagen in Angriff zu nehmen, verbunden mit dem Wiederaufbau von Betriebselementen überall da, wo durch die willkürlich (wenn auch freilich nicht planlos!) angesetzten Demontagen das organische Gefügt zerrissen und der verbliebene Bestand, mit hohen laufenden Kosten belastet, in sich unwirtschaftllich geworden ist.

Die Aufwendungen für dies „zweite Programm“, bei dem es sich also praktisch darum handelt, daß der gesamte Produktionsapparat gründlich „durchrepariert“ werden muß, was etwa zehn Jahre erfordern wird, liegen in der Größenordnung von 1 bis 2 Milliarden DM. Im Kohlenbergbau ist der Investitionsbedarf, wie Kost kürzlich mitgeteilt hat, sogar noch größer. Er rechnet mit einem Fünfjahresprogramm in Höhe von 3,5 Milliarden DM, wovon etwa 1,5 Mrd. aus eigenen Mitteln, aufzubringen wären, so daß also rund 2 Mrd. im Kreditwege, vorwiegend über die Wiederaufbaubank, beschafft werden müßten. Ob die Aufgabe, die hier vorliegt, allein aus deutscher Kapitalkraft zu lösen ist, das soll hier nicht näher erörtert werden.