Jedermann, der seine Arbeit tut, ob er nun Kabel legt, Konten führt, Schuhe, Möbel oder Zeitungen macht, tut noch ein weniges mehr als eben dies: er ist mitbeschäftigt am sausenden Webstuhl der Zeit. Bescheidener gesagt, er hat seinen Anteil an der Entwicklung seiner Gemeinde, seines Landes, Deutschlands. Daß man sich dessen von morgens bis abends und bei jedem Handgriff bewußt wäre, ist eine ziemlich erheiternde Vorstellung (obwohl der Osten anderer Meinung ist „Stalin respektive Pieck blickt auf dich, Genosse!“) Manchmal allerdings – und dieses Manchmal gilt für jeden Beruf und jedes Alter – tritt auch bei uns der Wunsch auf nach Überblick, Bestandsaufnahme und Besinnung: Wo stehen wir eigentlich? Ist dann der rechte Mann zur Hand, um das Material auszubreiten und in ansprechender Form zu erläutern, so wird die sachlichste Orientierung zum Vergnügen, das auf stille. Art in den Alltag hinein weiter wirkt.

Genau das erreicht Erich Lüth mit seinen zwanglos erscheinenden Heften „Neues Hanseburg – Zeugnisse vom Wiederaufbau der Hansestadt“ (bei Hammerich und Lesser in Hamburg), deren zweite Folge jetzt herausgekommen ist. Sie umfaßt die Jahre 1945 bis 1947; eben noch erlebt und schon geschichtliche Vergangenheit, so schnell läuft die Zeit! Da ist die Bürgermeisterrede Brauers über die Hamburgische Staatspolitik; da finden wir, was Mr. Berry, der britische Gouverneur, seinen Landsleuten über die ihm anvertraute Stadt zu sagen hat; da folgt Lüths nüchterner Tatsachenbericht über die grauenhafte Winterkatastrophe von 1946/47. Was in gemeinnützigen Unternehmungen, in Theatern, Museen, in der Bürgerschaft, in Stadt und Hafen passiert ist, wird festgehalten, in der nüchternen Sprache der Tatsachen. Die reichlichen Illustrationen, von der Mahlau-Klasse der Hamburger Landeskunstschule beigesteuert, sind TOP dem gleichen Wunsch zum Dienst an der Sache beseelt. Wir sind schon weiter, der nächste Band wird es zum Ausdruck bringen, wenn wir aufs neue wieder weiter sind. Aber es kommt auch die Zeit, wo man genau wissen will, wie die heutige Situation war, und was wir mit ihr angefangen haben. Das ist zu einem guten Teil in diesen Heften festgehalten. Früher liebte man es, Dokumente der Gegenwart in den Grundstein repräsentativer Gebäude einzumauern, um künftigen Geschlechtern Zeugnisse zu hinterlassen. Bauliche Fundamente haben sich jedoch im „geschichtlichen Werden“, wie man sich beschönigend ausdrückte, als nicht sehr verläßlich erwiesen. Die Reihe „Neues Hamburg“ ist unter anderem auch von der Hoffnung getragen, daß sie künftige Jahr - hunderte erreicht, auch wenn sie ohne Stahl- und Betonschutz ganz simpel in unserer Hausbibliothek steht. Lz

*

Im Parus-Verlag, Reinbek bei Hamburg, läßt Hedwig Rohde Fragmente aus dem Weisheitsschatz Heraklits erscheinen. Das winzige Hefteben steht mit seinem bescheidenen Äußeren im umgekehrten Verhältnis zur Fülle und Tiefe der Gedanken, mit der den Neuling der Inhalt überraschen und beglücken wird.