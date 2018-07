Nicht zuviel Theorie“ – diese Worte sagte Bertrand Russell in einer großen bewegten Diskussion zu seinem Vortrag über „Wissenschaft und Zivilisation“, den er während seines Berliner Aufenthalts im britischen Information Centre gehalten hatte. Ein Philosoph sagte das Wort, ein Erziehungstheoretiker von klarer Prägnante, ein Mathematiker und Logist, wie er in dieser Fülle und Dichtigkeit der Aspekte heute einsame europäische Größe besitzt.

Der Sechsundsiebzigjährige, schlohweiß, hager, ungemein eloquent und wendig in der physischen und geistigen Geste, war für ein paar Tage nach Berlin gekommen und hatte mit sich gebracht die reife Weisheit des abendländischen Denkens, die mit ihrer enzyklopädischen Weite alle Facherkenntnisse zur großzügigen Deutung der Weltsituation von heute und morgen nutzt. Zweimal sprach der Gelehrte über die, aus den wissenschaftlichen Entwicklungen sich ergebenden, weitpolitischen Konsequenzen, über das Postulat des Weltstaates als Ausweg aus der zivilisatorischen Verwirrung, und zweimal trat er als Interpret seines „logischen Positivismus“ ans Katheder der Technischen Universität Berlin. Ein fünftes Mal stellte er, der Weise, sich den Primanern von Berliner Schulen und diskutierte mit ihnen in einer hochgespannten Atmosphäre seltenen geistigen Vergnügens über den von ihm aufgestellten Satz: „Es ist nicht gut, etwas zu glauben, wenn kein Beweis für seine Wahrheit erbracht werden kann.“ Wie ihm hier, in der Stunde des Gesprächs mit geistig wacher deutscher Jugend von 1948 die unverbrauchten Argumente einer unskeptischen jungen Ethik entgegensprangen, nahm sie der Welterfahrene besonders gern als Erkenntnis einer abendländischen Lebendigkeit, die er – nach seinen Worten – in Berlin „im Zentrum der Welt“ freudig konstatiert hatte.

Die Tage mit Bertrand Russell waren ein Ereignis, weil sie die Begegnung mit einem Wissenschaftler brachten, der vielleicht wie kein zweiter Zeitgenosse aus der Fülle leibnizscher Enzyklopädie zugleich ein exakter Denker und zwingender Deuter der geistigen Gesamtlinie unserer Jahrhundertmitte ist. Russells spezialwissenschaftliche Leistungen liegen auf mathematischem und streng philosophischem Bezirk. Aber wie die erste Schrift des aus dem englischen Hochadel stammenden Gelehrten eine Studie über die deutsche Sozialdemokratie am Ausgang des alten Jahrhunderts war, wie sein elementarer Gesinnungs-Pazifismus ihn, den Kriegsdienstverweigerer, im ersten Weltkrieg ins Gefängnis bringt, wie seine Weltkenntnis sich in Amerika und China mächtig weitet, wie er in Dutzenden von Büchern die Wissenschaft der Mathematik und Logik um bedeutende gültige Erkenntnisse vermehrt, wie er der Staatsethik und der Erziehungsmoral immer neue Handhaben und neue Methodik erschließt – dies ist das Phänomen eines Lebensweges,

Was Russell auch zum Thema seiner Berliner Vorträge nahm, ob er vor einem großen, leidenschaftlich bewegten Publikum, das die Auditorien lebensgefährlich füllte, über die statische Gewißheit sprach, daß der Fortschritt der Wissenschaft, der mit der Erfindung des Schießpulvers und des Kompasses seinen Anfang genommen hatte, zweifellos das Leben auf unserem Planeten in diesen hundert Jahren zum Erlöschen bringen werde, ob er über den Zweifel an der Allmacht der Erfahrung seine klaren, einleuchtenden Bemerkungen machte, ob er die Skepsis gegenüber jedem Dogma zum Postulat notwendiger wissenschaftlicher Analyse machte, ob er ebensosehr dem wissenschaftlichen Despotismus wie der Orthodoxie und einer neuen „Kreuzfahrergesinnung“ Fehde ansagte, ob er die Konzeption eines Weltstaates als die Lösung der menschlichen Vernunft verlangte, zugleich aber die Notwendigkeit einer Art von „demokretischem Imperialismus als Weg zu diesem Weltstaat wichtig erachtete, ob in dieser seiner Perspektive auch die militärischen und organisatorischen Erfordernisse für eine ungehinderte Entfaltung geistiger und künstlerischer Komplace ihren Platz bekamen – immer sprach ein Mensch, der jeden Satz aus der Tiefe seiner umfassenden philosophischen Kenntnis die Kraft der nachwirkenden Argumentation gab. So sehr Russell zur Darstellung seiner Gedankengänge auch das spezialwissenschaftliche Detail und die präzise Deduktion nutzte, so sehr verständlich waren sie dem naivsten Hörer, der sich mit vielen Hunderten von Gelehrten, Politikern, Studenten, aber durchweg Menschen abendländischen Gepräges, um das Katheder Russells gedringt hatte, die faszinierende Eigenschaft Russells, selbst in deutscher Sprache mit jedem Satz seiner Argumentation die große Spanne zwischen sicherer Wissenschaftserkenntnis und souveränem geistigen Urteil zu durchlaufen und dabei auf das verwirrende Begriffsschema der Fachleute verzichten zu können, machte diese Vorträge außerdem zu einer ungewöhnlichen Demonstration eines reichen Geistes.

Natürlicherweise hatte die Analyse Russells, die den Weltstaat als Chance aus der selbstvernichtenden Tendenz von Wissenschaft und Zivilisation ansieht, das breiteste Interesse in der Berliner Öffentlichkeit gefunden: dies um so mehr, da sie, der gefährlichen Weltsituation dicht unser die Nägel fühlend, der Gefahr der Weltdespotie einer herrschenden Klasse (nach sowjetischem oder amerikanischem Muster) die gleiche kritische Aufmerksamkeit zuwendet wie den Problem der Freiheit und der möglichen Freiheitsbeschränkung. Und wenn der ehemalige Radikalpazifist hier argumentiert: „durch Verständigung allein wird der Weltfriede wohl nicht zustande kommen können, denn Despoten verstehen nur die Sprache der Drohung“ – dann ist damit nicht nur der Weg von einem ethischen Idealismus zu einem skeptischen Logismus beschrieben, sondern auch die Straße einer Erkenntnis aufgezeigt, auf der das Dogma selbst als ein gefährliches Mittel der Gewalt und Despotie zurückgelassen worden, ist. Die stabilisierte Zivilisation, wie Russell sie sieht, könne gewiß, wenn sie nur demokratisch bliebe, die Armut aus der Welt schaffen und dadurch der „Verschwendung der Talente“ ein Ende bereiten, aber die Einschränkung der Freiheit, die solche Ordnung mit sich bringe, verhindere gerade ihre Aufhebung, wie sie im totalitären System Wirklichkeit sei. Dem Dogmatismus aller Systeme, die zur Despotie führten, setzte Russell den Satz entgegen: „Man muß nach Wahrscheinlichkeit handeln“.

Es war ein großes Erlebnis dieser gefahrvoll bewegten Berliner Tage, daß ein Brite vom Range Russells in diese Stadt kam und ihren Bewohnern und den in sie hineinhorchenden Mächten klar, selbstverständlich und überzeugend bewies, daß weder das Dogma noch die Kumulation von Macht und Wissen, sondern die kritische Erkenntnis und das kritische Handeln die Mittel zur Überwindung der Weltkrise schaffen. K. W.