Von Harald Kidde

Sie standen zusammen unter dem Apfelbaum, der schwer war von blanken, flammendroten Früchten.

„Gib mir einen von den Äpfeln“, bat sie, „und ich will dir die Hälfte geben. Wir wollen teilen.“ Er schüttelte den Kopf und erwiderte: „Nein, ich darf nicht. Es ist uns verboten, von den Früchten zu nehmen.“

„Gib mir doch einen“, bat sie.

„Du mußt mich nicht mehr bitten“, flüsterte er. darf nicht.“

Da sah sie ihn an, hob sich auf die Zehen und griff nach, den schweren Zweigen hinauf. Sie, konnte aber nicht heranreichen, weil sie zu klein war. Da hüpfte sie in die Höhe und bekam einen Zweig zu fassen; der zerbrach. Sie behielt ihn in der Hand, und es hingen viele rote Äpfel daran zwischen dem grünen Laub.

„Da siehst du’s,“ sagte sie. „Hättest du getan, worum ich dich bat, so hätte ich nur einen Apfel genommen. Davon hätte ich dir die Hälfte gegeben, und wir zwei hätten ihn allein unter uns geteilt. Nun aber habe ich viele genommen, und mit vielen werd’ ich sie teilen!“