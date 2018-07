Die Nürnberger Anklagebehörde war in dem sogenannten OKW-Prozeß ausgezogen, um dem deutschen Offizierkorps die Maske vom Gesicht zu reißen. Die angeklagten Feldmarschälle von Leeb, Sperrle und v. Küchler, die Generalobersten Horn, Reich, Reinhardt, v. Salmuth und Hollidt, der Generaladmiral Schniewind, die Generale von Roques, Reinecke, Warlimont, Vöhler und der Generaloberstabsrichter Lehmann, eine ziemlich wahllos zusammengelesene Mischung von Frontoffizieren, Generalstäblern und Wehrmachtbeamten, waren vor Gericht gestellt worden, weil sie sich verschworen haben sollten, Angriffskriege zu planen, vorzubereiten und zu führen; Das-Gericht hat in dem längsten und ausführlichsten Urteilsspruch, der je in Nürnberg gefällt wurde, diese Behauptung der Anklage zurückgewiesen und festgestellt, daß der Entschluß, einen Krieg zu führen, auf der politischen und nicht auf der militärischen Ebene gefällt wird. Die Anklagebehörde hätte nach der Meinung des Gerichts nachweisen müssen, daß die Angeklagten die Möglichkeit hatten, die Politik Hitlers festzulegen oder zu beeinflussen. Diesen Nachweis hat die Anklagebehörde nicht erbracht. Es wurde entschieden, daß die Angeklagten Offiziere nicht zur politischen Führungsschicht gehört bitten; sie seien, wie alle Offiziere und Soldaten, nur „Werkzeuge der maßgebenden Politiker“ gewesen, die einer Strengen militärischen Disziplin unterlagen. Ihr Handeln sei daher nicht strafbar.

In der Diskussion über Schuld oder Nichtschuld des deutschen Soldaten und Offiziers ist dieser Urteilsspruch von großer Bedeutung. Wenn auch die Welt über die These der Kollektivschuld längst zur Tagesordnung übergegangen ist, so muß doch der Nürnberger Anklagebehörde in ihrem Bemühen, dann wenigstens eine „Gruppenschuld“ zu konstruieren, immer wieder mühsam eine Position nach der anderen abgerungen werden. Dieser Teil des Urteils könnte viele anständige deutsche Soldaten aus Verbitterung und Verstocktheit herausführen, in die sie die sinn- und maßlosen Vorwürfe der letzten Jahre hineingetrieben haben.

Die Strafen im OKW-Prozeß wurden nicht dafür ausgesprochen, daß diese Offiziere den Krieg geführt haben, sondern wie sie ihn geführt hatten.* Bereits drei Wochen vor Beginn des Krieges mit Rußland hatte Hitler befohlen, daß alle politischen Kommissare der Sowjetarmee „mit der Waffe zu erledigen“ seien, wenn sie „im Kampf oder bei Widerstand ergriffen würden“. Schon am 13. Mai 1941 erließ Hitler den Befehl über die „Barbarossa-Kriegsgerichtsbarkeit“, der die Straftaten feindlicher Zivilpersonen und Freischärler im russischen Kriegsgebiet der Zuständigkeit der Kriegs- und Standgerichte entzog und zugleich den Verfolgungszwang für Straftaten deutscher Soldaten gegen feindliche Zivilpersonen aufhob. Der „Kommandobefehl“ vom 18. Oktober 1942 ordnete an, daß den Angehörigen sogenannter „Kommandos“ (Sabotagetrupps) kfin Pardon zu geben sei. Sie sollten niedergemacht werden. Am 7. Dezember 1941 gab Hitler den „Nacht- und Nebelerlaß“ heraus, der besagte, daß Straftaten von nicht-deutschen Zivilisten gegen das Reich oder die Besatzungsmacht grundsätzlich mit dem Tode bestraft werden sollten. Jedoch nimmt das Urteil nicht, an, daß bei allen angeklagten Offizieren eine allgemeine Kenntnis von der Tätigkeit der „Einsatzgruppen“ des SD, die unter dem Deckmantel legaler polizeilicher Aufgaben ganze Bevölkerungsteile ausrotteten, vorausgesetzt werden könne. Hier wurde in jedem Falle individuell entschieden.

Alle diese Befehle entworfen, weitergeleitet und ausgeführt zu haben, erklärt das Urteil für völkerrechtswidrig, verbrecherisch und daher strafbar. Es ist allerdings gerade, was die Weitergabe derartiger Befehle an untergeordnete Dienststellen angeht, oft widerspruchsvoll. Dem ehemaligen Feldmarschall von Leeb wird bescheinigt, es sei kein Befehl von ihm bekannt geworden, der zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit auffordert. Trotzdem wurde er zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil nimmt keinerlei Notiz von der, gerade auch im Ausland, bekanntgewordenen Kritik an dem Nürnberger Verfahren und seinen gesetzlichen Grundlagen und beharrt infolgedessen in den Idyllen der Haager Landkriegsordnung, die gewiß auch ein Opfer des modernen totalen Krieges geworden ist. Die Angeklagten haben sich immer wieder auf die mit keinem anderen Kriegsschauplatz vergleichbare Eigenart des russischen Krieges, besonders des Winterkrieges, berufen. Die Verteidigung hat überzeugend nachgewiesen, daß die Härte des russischen Krieges beileibe nicht nur von den Deutschen provoziert war. Die Anwälte haben aus einer überreichen Fülle von Material einen 231 Seiten starken „Greuelband“ zusammengestellt. Die in ihm abgedruckten Berichte deutscher oder polnischer Einwohner der Ostgebiete oder deutscher Soldaten, die grausam verstümmelt, dem Gegner entkommen waren, stellen alles in den Schatten, was in den letzten Jahren auf diesem Gebiet veröffentlicht wurde. Das Gericht erwähnt diese russischen Praktiken nicht mit einem Wort, obwohl es das Dokumentenbuch als Beweismittel angenommen hatte.

„Nach Ansicht des Gerichts kann die Behauptung, daß der Gegner Verstöße gegen das Völkerrecht begangen habe, nicht als Entschuldigung gelten.“ Gewiß hat das Gericht nach bestem Wissen und Gewissen Recht gesprochen, dennoch zeigt das Urteil, daß zivilen Richtern aus einem Lande, das vom Kriege in seiner ganzen erbarmungslosen Härte nicht unmittelbar betroffen war, Grenzen im Verständnis und Erkennen von Verstrickungen gesetzt sind. Das in allen Ländern übliche und in der Genfer Konvention geforderte Verfahren, Offiziere für Vergehen im Kriege nur durch Offiziere aburteilen zu lassen, ist eine tiefe und zugleich praktische Weisheit, Es hat dem Rechte nicht gedient, daß diese Weisheit in Nürnberg mißachtet würde.

M. B.