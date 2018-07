Gleich hinter der Totenbrücke lag eine dunkle Gasse, die nach einem Heiligen hieß. Die kleinen Häuser standen schief und still unter den schmalen Himmelsspalt, der durch die vortretenden Giebel eben noch zu sehen war. Es noch nach altem Holz und Moseltang. Hinter den niederen Fenstern zeigte sich niemals ein Menschengesicht, nur geknüpftes Vorhangwerk hin; reglos herab. Über die ausgehöhlten Türschwellen schien lange kein Fuß mehr gegangen.

Für Kinder und Soldaten war. die Gegend verboten. Aber wir waren damals in der Obertertia, und die Gasse lag an unserem täglichen Heimweg. Trotzdem würde ich wohl nie dorthin gekonnten sein, hätte Eugenie nicht eine Besorgung in jener Straße gehabt und mich zu ihrem Begleiter bestimmt.

Eugenie war das einzige Mädchen in unserer Knabentertia. Sie war schön und stolz. Heute würde sie Ute heißen oder Gudrun. Wir waren an die vierzehn Jahre alt und umkreisten: sie verehrend, aber ohne Hoffnung. Welchem Umstände ich damals für einen kurzen Erdentag ihre Gunst verdankte, habe ich längst vergessen. Vielleicht hatte ich ein verlorenes Zopfband von ihr wiedergefunden oder ihr ein unregelmäßiges Verbum eingesagt.

Sie hatte Vogelfutter einzukaufen und machte mir den Umweg durch jene Gasse mit bewußter Artigkeit schmackhaft, indem sie mir erregende Begegnungen mit allerlei exotischem Getier in Aussicht stellte. Es gäbe in jener Handlung Marabus, Pelikane, Kolibris; ja, sogar ein kleines Krokodil sei zu sehen, und der Inhaber habe sie alle mit eigener Hand in Afrika gefangen.

Anfangs zeigte sich die Gasse ganz so, wie wir sie eft von der breiten, klingelnden Hauptstraße aus im Vorübergehen erblickt: dämmerig kühl und ausgestorben. Aber schon nach kurzem Weg traten die niederen Giebel zurück, und das gleißende Tageslicht legte die ganze Ärmlichkeit der krummen Häuserzeile bloß. Es erwies sich sofort, daß Eugenies Kenntnisse von jenem Tierparadies

aus zweiter Hand stammen mußten und daß sie, genau wie ich selbst, zum erstenmal in dieser Gegend weilte. So blieb es mir denn bestimmt, nach längerem Umherirren über einer Tür die verwaschene Inschrift „Zoologische Handlung“ zu entdecken und daneben, in einem mit grünem Tud verhangenen Fenster, einen leeren Vogelkäfig.

An die Scheibe war ein Pappkarton geklebt, auf den mit schrägen, stürzenden Buchstaben in Buntkreide die Worte gemalt waren: „Viele neue Tiere!“ Eugenie las es schnell und befriedigt und eilte mir voraus die ausgetretenen Stufen hinauf.