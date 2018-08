Von Werner Haftmann

Am 9. Oktober wurde durch den südbadischen Staatspräsidenten Wohlleb und den Gouverneur Pène in Freiburg eine Ausstellung des französischen Malers Georges Braque eröffnet. Die Ausstellung umfaßt 17 Gemälde des letzten Jahrzehnts, die Braque auf der diesjährigen Biennale in Venedig zeigte und die ihm den großen Preis für, Malerei eintrugen; weitere zehn Gemälde und einige graphische Blätter wurden aus deutschen, französischen und schweizerischen Sammlungen beigesteuert. So ist ein knapper Überblick entstanden, der über die Periode der ‚Fauves‘ und die von Cézanne ausgehende kubistische Periode schließlich über die berühmten Stilleben der dreißiger Jahre zu den Werken der Spätzeit führt.

Man ist atemlos vor Spannung, wenn man in den Ausstellungssaal tritt. Gehört doch der jetzt 66jährige Georges Braque (geb. 13. Mai 1882) mit Pablo Picasso, Juan Gras und Henri Matisse zu jenen großen konstruktiven Geistern der modernen europäischen Malerei, die in kühner Folgerung aus den Denkergebnissen Cézannes und Seurats das gemalte Bild nicht mehr als ein abgemildertes Stück Natur begriffen, sondern als einen selbständigen Organismus, in dessen Grenzen sich ein formales Gesetz der Ordnung mit bildnerischen Mitteln erfüllt. Diese entschlossen angewandte Einsicht änderte das traditionelle Erscheinungsbild der Malerei so grundlegend, daß eine sinnvolle Verkettung mit der bisherigen Geschichte der Malerei nicht mehr möglich schien. Der moderne Geist schien in nihilistischer Überspanntheit die alten Bindungen in der Geschichte völlig zu verlieren. Indessen hat uns die Gewöhnung und unsere durch die Entwicklung der Moderne vertiefte Einsicht längst gelehrt, daß diese so nihilistisch scheinende Revolte nicht nur zu den eigentlichen Quellen des Bildnerischen zurückführte und demzufolge auch unsere Wertungen der Malerpersönlichkeiten in der Geschichte veränderte; daß sie nicht nur ein vollkommen logischer Schluß aus der Entwicklung des bildnerischen Denkens im 19. Jahrhundert war, sondern daß sie die gesamte ästhetische Lebenshaltung des modernen Menschen recht eigentlich als ‚Stil‘ begründete. Auch die Spannung, mit der wir das Wiedersehen mit dem Werk Braques erwarteten, löst sich jetzt sehr schnell in der ganz deutlichen Erkenntnis, daß diese ehemals so revolutionär erscheinenden Bilder durchaus eingebunden sind in eine ganz alte, urfranzösische Tradition. Es ist der strenge Farbbau über Schwarz, Braun und Grau, der sofort an die Brüder Le Nain denken läßt; es ist die sichere Architektur, die die Bildgegenstände, subtil ordnend formal bewältigt – Bildgegenstände der Stilleben Chardins und den ernsten Lyrismus der farbigen Bewegung, der Corots Geist beschäftigte. Es ist also das gleiche Erbe, das schon Cézanne befähigte, durch die Gegenstände der Natur hindurch die Ordnung zu erkennen, die die Dinge erst bildwürdig macht und sie zu Elementen einer Bildarchitektur vergeistigt. In seiner archaischen Ausdrucksweise sagte Cézanne, er wolle „das Museum vor der Natur“ machen. Braques handwerklicher Geist erfindet eine andere Formulierung: er will „aus dem Naturgegenstand einen Kunstgegenstand“ machen, eine „gemalte Tatsache“. Der Geist, der diese Aussprüche verursacht, ist der gleiche. Und wirklich sehen wir, wie wohlüberlegt, ja, wie klein die Schritte sind, die Braque auf dem Wege Cézannes zu dem schon naheliegenden Ziel weiterführen. Der vorwärtstreibende Impuls ist eigentlich nur die größere Entschlossenheit, der Phantasie eine größere Freiheit zu geben. Braque geht dabei ein wenig mehr von den abstrakten Voraussetzungen der „gemalten Tatsache“ des Bildes aus als Cézanne, er begreift und findet die Form als bildnerische Analogie zum Gegenstand. Er kann also freier mit dem Gegenstand umgehen, ihn auch deformieren-und in freie Bildelemente auflösen, da seine farbigen Formen inhaltlich nur Gleichniswert haben, nur eben den, Gegenstand ,bedeuten‘, als reine Formen aber, die Indizien für den Aufbau der Bildarchitektur abgeben. Das Finden bildnerischer Analogien aus den Naturgegenständen ist Braques Anliegen bis heute geblieben. Das unterscheidet seine Kunst von der anderer französischer Meister der Moderne: im Triebhaften von Picasso und Matisse, im Geistigen von Juan Gris. Braques Geist steht fern den beweglichen Bildern der Leidenschaft, die Picasso aus seinem spanischen Temperament wechselnd erfinden kann; er steht fern der verzaubernden Equilibristik der tänzerischen Arabeske von Matisse, er hält sich willentlich fern von der die Grundlagen der Malerei erneut verschiebenden Anschauung von Juan Gris, daß ein Bild eine im Geistigen entstehende Konstruktion farbiger Formen sei, die erst im letzten Arbeitsakt die Bezeichnung eines Gegenstandes nahelegen könne. Braque will also keine Erregtheit an der Welt im bildnerischen Zeichen ausdrücken (jeder künstlerische Trancezustand ist ihm verhaßt); er will auch nicht das Auge bezaubern (er mißbilligt den mit bildnerischen Mitteln sich ausdrückenden zauberischen Umgang mit der Erscheinung der Welt); er empfindet das Bild nicht als abstrakte Figuration (der Gegenstand im Bild entsteht ihm nicht als Assoziation). Braque baut aus den formalen Analogien, die er aus den Gegenständen gewinnt, eine strenge Konstruktion nach den Gesetzen seines Handwerks, die den Geist der Ordnung in uns anruft.

Es ist dieser Geist der Ordnung, der die Verwendung der bildnerischen Mittel bestimmt. Es ist zum Beispiel nicht die psychische oder dekorative Wirkung einer einzelnen Farbe, die Braque erregt; es sind die Rapporte von Farbe zu Farbe, die ihm das wichtigste Anliegen für die Konstruktion des Ganzen sind. Das Gleiche gilt von der Form. Seine große bildnerische Intelligenz erlaubt ihm auch, Formen, die Matisse und Picasso fanden, für die Konstruktion seiner Bilder zu verwenden. Er wird sie aber nur dann verwenden, wenn der ihn gerade beschäftigende Gegenstan diese formale Analogie erinnernd nahelegt. Es ist sehr bezeichnend, daß gerade die Italiener Braque den großen Preis für Malerei zugesprochen haben. In der Tat ist Braques Kunstauffassung der geistige Leitstern der gesamten modernen italienischen Malerei, weil sie sich mit den konstruktiven Tendenzen in der italienischen Malerei seit Giotto durchaus deckt, weil auch die italienische Moderne vor allem darauf abzielt, die reine Form als bildnerische Analoge aus der Natur zu entwickeln, kurz – weil in ihr der bildnerische Geist der romanischen Völker zu einem alten Ausgangspunkt zurückkehrt.

Trotz aller konstruktiven Sicherheit spürt man in den Bildern des letzten Jahrzehnts eine eigentümlich nervöse Beunruhigung. Kreidige Arabesken splittern die Farbhaut auf, eine vielteilige zuckende Beweglichkeit der Form beunruhigt die klassische Klarheit des Aufbaus. In der letzten graphischen Produktion erregt sich die Phantasie Braques an der Artistik der frühgriechischen Archaik, insbesondere an ihren Münzbildern. Das ist eine ganz neue Dramatik, die die Gelassenheit des bildnerischen Temperaments her zu beunruhigen beginnt. Es scheint, als wolle auch die Kunst Braques mit der ganzen französischen Malerei erneut in Bewegung geraten. Es wird unsere Aufgabe sein, diesmal nicht mehr den Kontakt mit ihr zu verlieren, trotz aller Widerstände, die uns Deutschen noch bereitet werden, einfach um die Hoffnung auf die Ausbildung eines allgemeinen europäischen Kunstwollens zäh zu bewahren. In diesem Sinne lassen sich vielleicht François Ponçets Worte deuten, die er anläßlich der Freiburger Tagung der Europa-Union am 10. Oktober sprach: „Wenn Deutschland die Solidarität mit Frankreich neu entdeckt, dann wird es allen Enttäuschungen zum Trotz den Stern der Hoffnung neu aufgehen sehen.“