Mit sehr eindringlichen Worten plädiert der Verfasser, der als Beamter einer Finanzbehörde sicherlich ein gutes Urteil über die mangelnde Steuermoral, ihre Ursachen und die Mittel zu ihrer Verbesserung hat, für eine steuerliche Amnestie.

Jene Propheten, die verkündeten, die Steuermoral sei gleichsam nur scheintot und mit einer geringen Senkung der Steuern wieder zum Leben zu erwecken, haben bis jetzt unrecht behalten. Aber es ist auch nicht so, wie verschiedentlich behauptet wird: daß es weniger mit der Moral, als vielmehr mit den Steuern im Argen liege. Das hieße die Dinge doch zu sehr vereinfachen. Vorläufig sind wir nicht in der Lage, die Bedeutung der mangelnden Steuermoral für die Gegenwart zahlenmäßig zu belegen. Wir bekommen nur allmählich einen Überblick über die Höhe der Steuerausfälle bis zur Währungsreform. Diesen Überblick liefert uns die Durchführung des „Schnüffelparagraphen“ des Umstellungsgesetzes, der die Finanzämter zur Überprüfung der angemeldeten Altgeldguthaben verpflichtet. Dabei gewinnt man wertvolle Aufschlüsse über das Wesen der Steuermoral und der Gründe, die es verhindert haben, daß der Zustand der Steuerehrlichkeit bis heute noch nicht erreicht ist.

Die Verfeinerung (um nicht zu sagen Überspitzung) der Besteuerungsmethoden führte den Steuerzahler in dem Bestreben, die Steuerlast erträglich zu gestalten, vom Steuerausweichen über die Steuerumgehung bis zu jenen ebenso verfeinerten Abwehrmethoden, hinter die auch der gerissenste Steuerfahndungsbeamte nicht mehr kommen konnte. Das war und ist durchaus nicht allen Steuerpflichtigen ganz gleichgültig. Die meisten von ihnen fühlen sich in der Haut, die sie überstreifen mußten, auch heute noch nicht wohl. Bei anderen dagegen ist allerdings in diesen letzten drei Jahren ein Gefühl der Überlegenheit über den Steuerfiskus entstanden, das sie zur Fortsetzung auch heute noch ermutigt. Das war die Lage, die Geld- und Steuerreform vorfanden. Sie galt es zu bereinigen. Lange ist erörter .worden, wie dies am festen geschehen könnte Dabei, sind die Verfechter einer allgemeine! Steueramnestie leider nicht zu Worte gekommen Man hat vielmehr zu den Mitteln des Druck; gegriffen, der sich unter anderem in einer Bestandsaufnahme und der Überprüfung der Altgeldguthaben äußerte. War dies das richtig! Mittel?

Die Überprüfung der Altgeldguthaben ist, be Lichte besehen, eine fragwürdige und unvollkommene Angelegenheit. Denn es können nur geprüft werden die angemeldeten Guthaben Nicht erfaßt werden alle diejenigen, die vorausschauend ihre Gelder in Sachwerten angelegt haben oder in sonstige mehr oder minder unkontrollierbare Kanäle haben fließen lassen, sie z. B. verbaut haben. Sie werden bemüht sein solche Sachwerte inzwischen – durch Rückverwandlung in leicht zu verbergendes gutes Geld oder auf irgendeine andere; Weise – um die letzte Klippe, den Lastenausgleich, herumzubringen. Damit befinden sich im Netz dieses Kontrollsystems also schon recht weite Maschen. Die Finanzämter aber vergeuden unzählige Arbeitsstunden für fiskalisch höchst unergiebige Aufgaben, deren Ergebnis nur immer wieder die Wahrheit des Satzes von den Kleinen, die man hängt, und den Großen, die man laufen lassen muß, zu erweisen scheint.

Als Argument gegen die Amnestie ist oft vorgebracht worden, man müsse um der Gerechtigkeit willen den ehrbaren Kaufmann nunmehr gegenüber dem Schieber herausstellen. Man sollte den ehrbaren Kaufmann nicht in die Debatte zerren. Denn, Hand aufs Herz, wo steht der ehrbare Kaufmann, der in diesen drei Jahren nicht wenigstens einmal unter dem Zwang der Verhältnisse zu Maßnahmen hat greifen müssen, die sich mit den althergebrachten Vorstellungen eines ehrbaren Kaufmanns nicht vereinbaren ließen? Niemand wird verkennen, daß sich tatsächlich in diesen letzten Jahren echte Notstandssituationen ergeben haben. Man redet auch viel von den Hortungsgewinnen, die jetzt erzielt wurden. Aber keinem ehrbaren Kaufmann ist dabei wohl zumute. Die meisten gäben etwas darum, wenn sie auch insoweit ihre steuerlichen Verhältnisse wieder in Ordnung bringen könnten. Denn es ist wirklich nicht leicht, sie anders als in anderen wiederum nicht beanstandungsfreien Geschäften anzulegen, ohne sich selbst ans Messer zu liefern, oder sie einem zeitweilig nahezu hemmungslosen Konsum zuzuführen, der nicht nur sozial und moralisch bedenklich ist, sondern auch wirtschaftlich: einmal als Substanzverzehr, und weiter deshalb, weil er zu einer verfehlten Nachfrage (also auch zu falscher Produktion) führt. Die entgegen allen Hoffnungen ausgebliebene Steueramnestie hat allen, die guten Willens sind, – und das ist sicher nicht der geringere Teil – den Weg zur Steuerehrlichkeit verbaut, ohne gleichzeitig eine Gewähr dafür zu schaffen, daß die Hortungsgewinne steuerlich erfaßt werden.

Mehr und mehr erweist sich, daß einer generellen Steueramnestie doch der Vorzug zu geben gewesen wäre. Mit einem entsprechenden Stoßseufzer endet fast jeder Arbeitstag eines Finanzbeamten. Sie hätte wahrscheinlich belebendere Wirkungen auf die Steuermoral gehabt, die nun eben einmal Voraussetzung eines Mindestmaßes volkswirtschaftlicher Disziplin und damit eines der ganz wesentlichen Momente in unserem Gesundungsprozeß ist. Gewiß hätten nicht alle von einer Steueramnestie Gebrauch gemacht; die Unverbesserlichen und Hartnäckigen hätten es sicher „darauf ankommen lassen“. Sie hätte dann aber mit aller Schärfe die Schwere des Gesetzes treffen können und müssen. Ihnen hätte sich nach der mit einer Amnestie verbundenen Grobauslese die Feinarbeit der Finanzämter widmen können. Noch ist es möglich, die Amnestie nachzuholen, und der Steuermoral damit wertvollere Dienste zu leisten als mit kriminalistischen Fahndungsmethoden. Der Lastenausgleich könnte immer noch dazu benutzt werden, die notwendige Generalbereinigung durchzufürhen. S-a