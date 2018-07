Einer der gründlichsten Kenner der modernen Musik überhaupt und der französischen insbesondere hat sich der Aufgabe unterzogen, dem entscheidendsten Bahnbrecher und stärksten Anreger unter den neueren Meistern Frankreichs ein literarisches Denkmal zu setzen. Heinrich Strobel ist keiner von den Autoren, die sich wahllos Objekte herausgreifen, nur um an ihnen unverbindliche kunstwissenschaftliche Reflexionen auszuspinnen. Ihm zwingt vielmehr stets die Überzeugung und die Liebe, ja, die ausgesprochene Vorliebe die Feder in die Hand. Und so merkt man auch diesem „Claude Debussy“ (Atlantis-Verlag, Zürich) die Vorliebe an. Ist ein solcher Autor zugleich ein sachlich wägender Kopf, der seine Überzeugung zu begründen weiß, so vermag er auch den Leser für seinen Gegenstand zu gewinnen. Das gelingt Strobel hier durchaus. Was er in bewußter Zurückhaltung an Überredungskünsten entspann ersetzt er durch umfassendes Wissen und ein klares Sprechen lassen der biographischen und entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen, in denen selbst gewisse Einseitigkeiten der Fortsetzung ihre Begründung und Begrenzung finden. Auch der Skeptiker, der in der Erscheinung Debussys wohl den großen Vorkämpfer neuer musikalischer Formungsmöglichkeiten anerkannte, aber angesichts der Vielheit von ihm gelöster Bindungen die neuen Gesetzlichkeiten in seinem eigenen Werk noch nicht bis zu dem Grade unantastbarer Gültigkeit erfüllt sehen wollte, trifft hier auf Argumente und Aspekte, die ihn nötigen, seine Einstellung zu revidieren. Vor allem das Vorstellungsbild des „dekadenten Impressionisten“ erfahrt durch Strobel eine einleuchtende Korrektur.

Das stilistisch glänzend geschriebene Buch bietet in der Hauptsache eine einfache Lebensdarstellung, in die die Nachzeichnung des künstlerischen Werdegangs organisch eingeflochten ist. Ganz von selbst entsteht dabei ein erregend lebendiges Kulturbild der Zeit und der Nation – vielmehr der Nationen, deren geistige Ausstrahlungen auf den Meister einwirkten. Seine eigentliche persönliche Stellung zu dem Phänomen Debussy zu fixieren, genügt dem Autor ein kurzes Nachwort. –

Strobels „Claude Debussy“ ist unter die Standardwerke zu zählen, die dem Verständnis der neuen Musik den Weg in weitere Kreise bahnen-Es erschien übrigens schon 1940; aber die vorliegende Neuauflage dürfte die erste sein, die der allgemeinen deutschen Leserschaft bekannt wird. W.A.