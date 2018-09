Inhalt Seite 1 — Der Traum vom Bayern-Paradies und die harte Wirklichkeit Seite 2 Auf einer Seite lesen

Im Herbst ist Bayern am schönsten. O du landesfarbener blau-weißer bayrischer Herbst! Wenn die Sonne scheint, hat der wolkenlose Himmel buchstäblich die blaßblaue Farbe alten bayrischen Fahnentuchs, und die ländlichen Kirchtürme ragen spitz, grellweiß und heiter in die herbstliche Luft. Ein Dorf in Niederbayern ... Mit der ganzen Innigkeit der bayrisch-dörflichen Barockgeste hat es mich empfangen. Der Markt ist erfüllt von Pferdegewieher, und da ich von einer Anhöhe hinunterkomme, sieht es aus, als sei drunten der Platz ausgelegt mit braunglänzenden Fellen: – die Bauern sind mit den zweijährigen Stuten von den Höfen ringsum gekommen, um die vierhufigen Schönheitsköniginnen paradieren zu lassen. Die Ernte ist eingebracht; sie war nicht schlecht heuer, um nicht zu sagen: sie war gut. Nun bläst die Bauernkapelle einen Tusch nach dem anderen. Die stolzesten Pferde – als ahnten sie es, daß sie soeben preisgekrönt wurden – werfen hochmütig den Kopf in die Höh’. Mittagszeit, Brotzeit. Doch während die Bauern behäbig und gewichtig gestikulierend ins Wirtshaus schreiten – urbayrische Laute dröhnen durch den sauberen, weißgekalkten Raum mit den eichenen Tischen –, haben sich weit der Tür Leutee eingefunden, die nicht bayrisch sprechen, sondern mit schlesischem oder sudetendeutschem Akzent fragen, ob sie das Pferd ein wenig halten, tränken oder gar nach Hause führen dürften. Sagt der Bauer „Ja“, so erwidern sie immerhin mit einem schon halbbayrischen „Vergelt’s Gott“...

„Hoher Bierpreis – volksfremde Regierung ...“

Im Wirtshaus gab’s Knödel, Geselchtes, Sauerkraut, dazu einen Liter Vollbier. Die Mahlzeit kostete 1,20 D-Mark, das Bier 1,80. Und eben dies, sagte der Wirt, seien unhaltbare Zustände; Tja, früher, da würden sie wohl revolutioniert haben, die Leute drinnen in der Stadt, bei diesem gottlos hohen Bierpreis, meinte er, aber heutzutage getraue sich ja niemand mehr, ein Wort zu sagen. „Hoher Bierpreis ... volksfremde Regierung“, ließ sich daraufhin aus der Ecke des Raumes ein Herr vernehmen, und es lag viel Ironie in seiner Stimme. Zenzi oder Vroni oder wie sie hieß – ein Mädel mit dunkelblondem Zopf und schneeweißer Schürze – hatte ihm eine fettäugige Suppe und ein Kipferl gebracht und mehr nicht. Aber sie hatte „Sein S’ so guat“ zu ihm gesagt, als sie ihm den Löffel reichte, und „Wohl bekomm’s“ hinzugefügt. Der Herr löffelte also die Suppe; weder für Geselchtes noch für Bier hatte er das Geld. Draußen wieherten die Pferde ...

Es waren einige Frauen im Lokal, die den jungen Burschen schöne Augen machten. Sie beherrschten das Bayrische nicht, aber nicht deshalb fand ihr Verhalten allgemein die Mißbilligung der älteren Männer. „Unsere Frauen“, sagten die Männer, „bleiben zu Hause und tun ihre Sath’.“ Und sie fügten hinzu: „Das ist bei uns noch so!“ Sie setzten ihre eigenen Wünsche in Gegensatz zu den Wünschen der Eingewanderten. Sie betonten das „wir“ und das „sie“. Und es war ein scharfer Schnitt dazwischen. Will sagen: die ursprüngliche Feindschaft der Eingesessenen gegenüber den Flüchtlingen ist zwar einer tiefen Gleichgültigkeit gewichen, aber die Kluft ist heut wie ehedem vorhanden. „Hier“, so sagte ein Flüchtling, „herrschen noch vorsintflutliche Zustände. Die Frauen sitzen zu Hause, füttern das Vieh, putzen, schrubben, stricken; sie beten Rosenkränze, daß ein Junge aus Schlesien nicht möcht’ ihre Tochter heiraten. Die Frauen dieser – Gegend glauben noch, daß ihre Männer immer recht haben, wenigsten tun sie so ...“

Das war in einem Dorf zwischen Augsburg und München. Auf dieser Strecke kam ein anderes Dorf, in dessen Nähe sich ein Flüchtlingslager befand. Daher wird jenes Dorf von Flüchtlingen nicht heimgesucht. Dreimal wehe! Denn als hier der Wagen streikte, war niemand, der helfen konnte. Ein mühseliges Vorwärtskriechen zum nächsten Städtchen, wo es – gottlob! – Flüchtlinge gab. Denn die Flüchtlinge in Bayern – was immer gegen sie vorgebracht werden kann –, sie betreiben Dinge, die von den alteingesessenen Bayern auf dem Lande niemand betreibt: sie betreiben zwar Schwarzhandel, aber auch Autoreparaturen, sie gehen zwar mit dem „Hungerrechen“ über die abgeernteten Felder, aber sie pflügen auch für den Bauern, wobei sie oft nicht wissen: sind sie sein Knecht, sein Tagelöhner oder nur sein Austritts-, mann; sie verstehen fast alles, wozu andere Leute lange Lehrzeit brauchen. jener, der mir das Auto reparierte, ist auch fähig, Schuhe zu besohlen, Dächer zu decken, Scheunen zu bauen. Ganz davon abgesehen, daß er behauptete, nie in der Partei gewesen zu sein, deutete er an, all seine Handwerkskünste hätte er in ordentlicher Lehrzeit gelernt. Und dabei war der ganze Mann doch schätzungsweise erst 28 Jahre .. .!

So tollkühn die Behauptung klingen mag, eines steht fest: Viele einheimische Bayern träumen den Traum vom bayrischen, ausschließlich bayrischen Paradies, das im selben Augenblick auf bayrischer Erde verwirklicht würde, wenn die Flüchtlinge abzögen, weiß Gott, wohin; aber viele Flüchtlinge – sobald sie erst einmal das Lager verließen und in den Dörfern festen Wohnsitz sich eroberten – haben sich heute auf allen möglichen Gebieten so nützlich zu machen gewußt, daß es ohne sie schon gar nimmer ginge ... Ich weiß: diese Feststellung klingt schrecklich für manch bayrisch, allzu bayrisches Ohr, aber drinnen in München hat ein ziemlich prominenter Bayer diese Wahrheit bestätigt.