Inhalt Seite 1 — Die Zukunftsprobe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Adolf Frisé

Adolf Frist stammt aus dem Rheinland; er ist 1910 in Euskirchen geboren. Sein Name wurde durch das lebendig geschriebene Buch „Reise ins Ausland“ sowie durch Gegenwartserzählungen und literarische Essays in verschiedenen Zeitungen und Zeitschriften bekannt.

Maximilian, der Dichter, war wie verwandelt. Er war so völlig verwandelt, daß er es selbst nicht wahrnahm. Da war ein Tag, an dem es ihn plötzlich überwältigte: der gespenstische Spuk der im Strudel des Untergangs versinkenden Welt, Die Leere danach. Die Stille. Das vorhersehbare. Er sah es mit einem Male. Er sah es so deutlich und klar, so voll unbegreiflicher Wirklichkeit als sei nichts natürlicher als das jähe Verhalten der Zeit in der magischen Pause zwischen dem Ende und dem, was hinter dem Ende kam. Es war das einzige Drama für ihn, das noch zu schreiben sich lohnte. Er schrieb es, wie Georg Büchner „Dantons Tod“: Tage und Nächte hindurch.

Es war Maximilians drittes Stück. Sein Erstling, eine historische Travestie auf den Spuren Shaws und Ferdinand Bruckners, war, nach fünfzehn Jahren mit Mühe wieder zum Leben erweckt, noch da und dort auf den Spielplänen kleiner Provinztheater aufgetaucht; er ließ ihn, in einer Anwandlung, literarischer Selbstkasteiung, trotz Protest seines Verlegers, kurzerhand absetzen. Sein zweiter dramatischer Versuch, ein Trolle und Satyrspiel im Stile Billingers, hatte nie die Bühne gesehen. Einen schmalen . Band Gedichte, der gleich mit der ersten lyrischen Nachkriegsflut davongeschwemmt wurde, verbrannte er, wo immer er seiner habhaft wurde. Er hatte sich nie zuvor, das sei zu seiner Ehre gesagt, dem Wahn hingegeben, daß es auf sein Wort womöglich ankäme. Bereits hart an der Grenze der Jahre, wo Resignation die Erinnerung an den poetischen Elan der Jugend mit versöhnlicher Milde zu verklären beginnt, hatte er zuletzt die Zweifel an’sich und an den Illusionen seines bisherigen Lebensimmer länger niedergekämpft. Unter dem Einfluß des Zeitgeistes zu der Selbsttäuschung verführt, daß der Dichter im Grund nur ein verhinderter Täter sei, ja, daß es vielleicht nutzvoller sei, zu handeln statt vollzogene oder vorgestellte Handlungen dichterisch nachzuerleben, hatte er in sich eine zunächst noch schüchterne Liebe zur Politik entdeckt. Aber sein Sinn für die Wirklichkeit lag allzusehr mit seiner Empfindsamkeit, die ihn schließlich bei der Poetik hatte Zuflucht suchen lassen, in Widerstreit. Die Reden der Staatsmänner, die Prognosen auf den Krieg von morgen, das diabolische Spiel mit Möglichkeiten, deren Begrenzung in der Zukunft nicht mehr abzusehen’ wäre, füllten sich für ihn mit dem beschwörenden Pathos der Prophetien des Alten Testaments. Manchmal, in schlaflosen Nächten, bedrängten ihn dann die Bilder des Weltuntergangs so nah und erdrückend, daß er glaubte, er allein bittere den Sturm der drohenden Katastrophe, während ringsum – die Menschen mit Blindheit geschlagen seien. Des Trainings, in politischen Formeln zu denken, ungewohnt, verlor er – mit einem Wort – jedes Maß für den Spielraum selbst der Apokalypse. Gefahr, Angst, alle Höllenträume der Menschheit seit Jahrtausenden fielen zuletzt wie Furien über ihn her. So steigerte er sich immer mehr in die Rolle eines modernen Jesaias, dazu berufen, der Welt die Augen vor dem Abgrund zu öffnen, in den sie hinabstürze. Maximilian glaubte in der Tat, nur ihm und sonst niemandem nähme dieser Alpdruck den Schlaf. Noch ehe er es ahnte, war er, nachdem er zwanzig Jahre vergeblich darauf gewartet hatte, von der Monomanie des-Dichters erfaßt.

Sie wären alle wie verwandelt: der junge Regisseur, der sich des Stückes voller Hingabe annahm; der Maler, der verzweifelt um die Vision der Raumlosigkeit für das Bühnenbild rang; sogar die Schauspieler, die auf den Proben mehr und mehr vor dem Zauber der Erlösung erschraken, der mit den Worten, die sie zu sprechen hatten, über sie kam. Die Menschen, in deren Masken sie hineinschlüpften, waren das armselige Häuflein der übriggebliebenen. Gestern, Heute, Straßen, Häuser, Städte, Dörfer, der pulsierende Rhythmus der Stunden, der Atemhauch der aufblühenden und wieder vergehenden Jahreszeiten, Erinnerung, Erwartung, Schuld, Liebe, Furcht vor dem Tode – das alles gab es nicht mehr. Sie wußten nicht, war die Leere, die sie umfing, das Paradies oder der Vorhof des Nichts, ja, das Nichts selber schon. Es war nichts Fremdes zwischen ihnen: Sie staunten nicht einer über den andern. Sie waren da, sie lebten, aber sie fühlten nicht mehr, was Leben ist. Plötzlich entdeckten sie Pflanzen, die niemand gesät hatte, und Früchte daran. Sie aßen davon. Aber das Zeitlose blieb.

Das war die aller Mühsal entrückte Ruhe nach dem Orkan. Der Regisseur meinte, es fehle in dem Stück das eigentliche Präludium des Untergangs. Maximilian war in seinen Gesichten längst darüber hinaus. Er glaubte sich endgültig von allen Jüngsten losgelöst. Er wollte nicht mehr rückwärts schauen. Dies war die Dramatik. Aber dann vermochte er es doch nicht, sich dem Zwang des Vergangenen ganz zu entziehen. In der nächsten Szene kommt ein Mann dazu, der noch in der Erinnerung lebt. Ein Ruheloser. Ein Gestrandeter. Vielleicht irren jetzt viele gleich ihm in der raumlosen Wüste der vernichteten Erde umher. Er trägt noch die Szenen des Schreckens mit sich, die er nicht vergessen kann. Die anderen verstehen ihn nicht. Er aber kommt von diesen Bildern nicht los: das Erstarren, die Finsternis, der gerade Brand der Luft, des Himmels, dann die scheinbar nie endende Nacht. Er spricht immer wieder davon.

In einer jungen Frau erwacht die Erinnerung zuerst. Sie scheint sich selber dessen nicht sofort bewußt zu werden, aber sie sucht die Nähe des Fremden. Ja, auf einmal ist die Ära des Unbekannten, der dunklen Hintergründe, die um ihn ist, mit dem Mann in das verlorene Menschenhäuflein wieder hineingeweht. Sie läßt sich nicht mehr hinwegscheuchen. In den Augen der Frau brennen, wenn sie dem Manne zuhört, bald wieder Furcht, Sehnsucht und Verzweiflung. Die anderen hören nicht hin. Sie verstehen den Mann immer noch nicht, oder wollen sie ihn nicht verstehen? Sie pflegen die Pflanzen, die ihnen Nahrung geben; die Männer ziehen aus, nach weiteren Pflanzen zu suchen, schließlich tragen sie Steine und Holz zusammen und, ohne daß ein Wort darüber fällt, zimmern sie sich wieder eine bescheidene Ordnung für ihre kleine Gemeinschaft zurecht.