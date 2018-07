Lustig, wie die Kölner nun mal sind, haben sie sich kürzlich über folgende Ereignisse amüsiert: Mit einem Anschlag begann – gottlob nur einem papiernen, im Zuschauerraum bei der Kölner „Urfaust“-Premiere. Er besagte, daß die planetarische gotische Bogenkonstruktion des Bühnenbildes, für das im Programmheft Generalintendant Maisch und Erich Metzoldt zeichneten, in Wirklichkeit von dem Bildhauer T. C. Pilartz Stamme. Drei Köche also? Man schüttelte den Kopf und suchte nach Klarheit. Inzwischen erschien im Anzeigenteil Kölner Zeitungen ein Gerichtsbeschluß pro Pilartz, nach dem es im Wege der einstweiligen Verfügung Maisch-Metzoldt verboten wird, bei Vermeidung einer Geld- oder Haftstrafe „in Bild, Wort oder Schrift die Behauptung aufzustellen, der Bühnenentwurf zum ,Urfaust‘ sei ihr Geisteswerk... usw.“ 1:0 für Pilartz.

Kontrahent Maisch, keineswegs groggy, nahm darauf im Feuilleton der Zeitungen dazu Stellung. Er behauptete (was noch des Beweises bedarf), daß bei der Inszenierung eines jeden Werkes Regisseur und Bühnenbildner derart eng zusammenarbeiten, daß eine Trennung der Ideen des einen oder anderen praktisch nur schwer durchführbar ist. (Frage: Wozu braucht es dann noch der besonderen Benennung des Bühnenbildners?) Herr Pilartz sei während der Vorbereitung der „Urfaust“-Inszenierung krank geworden, und schließlich sei von seinen Ideen nur das die Szene umrahmende Gestänge in Form eines Kuppelgewölbes übriggeblieben. Alles übrige bleibe Geisteswerk der Firma Maisch-Metzoldt.

Der kleine Box-, Verzeihung „Urfaust“-Kampf entbehrt nicht der komischen Note. Maisch scheint es sich in diesem Falle etwas leicht gemacht zu haben. Er hat nämlich übersehen, daß es einwandfreie Bildunterlagen (nachzuprüfen in theaterwissenschaftlichen Archiven) gibt, welche beweisen, daß Pilartz als Erster vor zwei Jahrzehnten in der Berliner Volksbühne bereits Faust in eine Sternwarte versetzte, was dann munter imitiert wurde (so vor Maisch schon von Geyling im Wiener Burgtheater)! Ein Vergleich des Kölner Bühnenbilds mit dem der Berliner Volksbühne enthüllt die geistige Vaterschaft eindeutig. Ist es nicht Ruhms genug, in Köln als Intendant und überdies noch – als Regisseur zu wirken? Ein guter Bühnenbildner zu sein, will auch gelernt sein. T. C. Pilartz hat das nicht erst heute bewiesen. V.