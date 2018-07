Die Arbeit der Gutachterkommission, die sich für einige Zeit im „Konklave von Schönberg“ eingekapselt hatte, um das Sofortprogramm für den Lasenausgleich zu beraten, liegt nun als ein großes Paragraphenwerk (mit über 50 Schreibmaschinenseiten) dem Wirtschaftsrat zur endgültigen Beschlußfassung vor. Die Tagespresse hat bereits über den Inhalt ausführlicher berichtet; so mögen – auch deshalb, weil ja unter Umständen im Wirtschaftsrat noch erhebliche Abänderungen des Gesetzestextes erfolgen können – hier zunächst nur einige kritische Bemerkungen zum Entwurf gemacht werden.

Als erstes wäre zu sagen, daß unverständlich bleibt, warum dies Gesetz solange auf sich hat warten lassen, nachdem die Sachverständigen in Bad Homburg, wie immer wieder behauptet worden ist, bereits „einen fertigen Plan“ für Geldreform und Lastenausgleich zusammen ausgearbeitet hatten: vor dem 20. Juni also. Gewiß hat die (im Endeffekt von den Hamburger Beschlüssen gar nicht sosehr abweichende) Regelung der Geldreform, wie sie uns durch die Besatzungsmächte aufoktroyiert worden ist, das Konzept von Homburg illusorisch gemacht. Aber wenn dort tatsächlich völlige Klarheit über die Grundlinien des Lastenausgleichs geschaffen gewesen wäre, so hätte man eine den neuen Währungsverhältnissen angepaßte modifizierte Lösung doch wohl etwas schneller zustande bringen müssen. So, wie die Dinge gelaufen sind, besteht der Eindruck, als ob die Klagen über das eigenmächtige Vorgehen der Besatzungsbehörden, mit denen man im Juni eine so lebhafte Agitation betrieben hat, sachlich nicht ganz gerechtfertigt gewesen wären.

Ein weiterer Punkt der Kritik ist, daß der endgültige Lastenausgleich, der eigentlich bis zum Jahresende geregelt sein sollte, nochmals – praktisch auf unbestimmte Zeit – vertagt wird. Auch das ist, gerade im Hinblick auf die eben zitierten Äußerungen deutscher Politiker, kaum verständlich. Ein Gesetz, das heute endgültige Klarheit über die bevorstehende Belastung schaffen würde, möchte es auch noch so flüchtig entworfen, noch so „schlecht“ sein, wäre zehnmal besser, als das beste Gesetz, das erst über Jahr und Tag kommt, und die Unsicherheit mit all ihren störenden und schädigenden Momenten eben noch solange bestehen läßt.

Im Gesetzentwurf heißt es nun, wie bekannt, daß auf die Vermögensabgabe, die beim „endgültigen“ Lastenausgleich zu leisten sein wird, jetzt „Vorauszahlungen“ erhoben werden. Sie betreffen das land- und forstwirtschaftliche Vermögen (Reichsbewertungsgesetz, §§ 28 bis 49), das Grundvermögen (§§ 50 bis 53) und das Betriebsvermögen (§§ 54 bis 66). Dazu kommt die „Erfassung“ der Vorräte, über die gleich noch zu sprechen sein wird. Anderes „Sachvermögen“ aber ist nicht berücksichtigt – eine Entscheidung, die (vielleicht) vom Wirtschaftsrat noch zu korrigieren ist, gegen die aber, falls eine solche Korrektur nicht erfolgt, sicherlich viele erbitterte Einwendungen erfolgen werden. Wer flüssige (Reichsmark-)Mittel in Schmuck, Bildern und Kunstgegenständen, Luxusmöbeln, Teppichen, Briefmarkensammlungen und dergleichen „angelegt“ hat, wird also – zunächst! – nicht betroffen. Vielleicht wird das beim endgültigen Ausgleich nachgeholt. Die Schwierigkeiten einer angemessenen Bewertung lassen sich, auch und gerade für derartigen Privatbesitz, durch die Anwendung des Prinzips der Selbsteinschätzung unschwer überwinden, in Verbindung mit der Klautel, daß der Verkauf dieser Werte zu einem 10, 10 oder 30 v. H. über dem selbstgeschätzten Betrag liegenden Preis jederzeit gefordert werden kann.

Gegen einigen Widerstand ist die Bestimmung des § 18 in den Gesetzentwurf mit aufgenommen worden, wonach auch das Vorratsvermögen erfaßt, also zu einer einmaligen Abgabe herangezogen wird. Diese ist in voller Höhe (mit 10 v. H., vielleicht auch 20 oder 25 v. H.) am 10. Februar 1949 zu entrichten. Neben der allgemeinen Vorauszahlung, deren einzelne Raten in Höhe von je 1/2 v. H. auf das Betriebsvermögen am 15. Dezember 1948, am 10. Februar, 10. Mai und 10. August 1949 zu leisten sind, unterliegt also das Vorratsvermögen (innerhalb des Betriebsvermögens) der einmaligen Abgabe.

Man schätzt das Vorratsvermögen nach dem Stande vom 20. Juni auf etwa 6 Mrd. DM, wobei also die Hortungsbestände mit einbegriffen sind, die Hortungsgewinne aber, aus dem Absatz zu erhöhten Preisen (soweit solche erzielt werden .konnten, was ja in der Regel, aber doch nicht durchweg der Fall war) nicht extra ermittelt werden. Auch die Abwertungsgewinne aus Bankschulden werden noch nicht erfaßt, obwohl das Gesetz zur Erfassung von Abwertungsgewinne aus Hypothekenforderungen hier Vorbild sei könnte. Bemerkenswert ist andrerseits, daß ein Saldierung der erlittenen Kriegsschäden gegen die Vermögensabgabe nicht möglich ist.

Die Soforthilfe wird als Unterhalts-, Aufbau-Hausrats- und Gemeinschaftshilfe gewährt, und zwar an Flüchtlinge, Kriegssachgeschädigte, Währungsgeschädigte und politisch Verfolgte und Geschädigte, soweit sie am 21. Juni 1948 ihren Wohnsitz (oder dauernden Aufenthalt) im Währungsgebiet hatten, oder nach diesem Zeitpunkt aus der Kriegsgefangenschaft hierher entlassen wurden und noch werden. Das Gesetz definiert die genannten Begriffe. Voraussetzung der Unterhaltshilfe ist, daß der Antragsteller das 65. Lebensjähr vollendet oder dauernd Invalide ist und infolge der Schädigung den Lebensbedarf nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln beschaffen kann. Die volle Unterhaltshilfe beträgt für den Haushaltungsvorstand monatlich 30 DM; sie erhöht sich um monatlich 30 DM für die Ehefrau und um 20 DM für jedes Kind bis zum 15. Lebensjahr. Von anderer Stelle gewährte Renten werden in voller Höhe auf die Unterhaltshilfe angerechnet. Mtg.