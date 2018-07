Wenn man sich einmal aus Daffke – wie der Berliner sagen würde – vorstellt, daß dem Historiker des Jahres 2000 als einziges Dokument unserer Zeit die Akten der Kommission für Atomkontrolle vorlägen, so würde er, auch wenn es überhaupt kein anderes schriftliches Zeugnis mehr gäbe, daraus, alle wesentlichen Kennzeichen unserer Nachkriegsepoche rekonstruieren können. Alles kommt darin zum Ausdruck: die Krankheit der Zeit, das unüberwindliche Mißtrauen, das keinen konstruktiven Plan und keine Vereinbarungen Zustandekommen läßt; die Diskrepanz, zwischen dem hohen technischen Standard, der ungeahnte Möglichkeiten der Menschheitsbeglückunge eröffnet, und der politischen Unmöglichkeit, diese Erfindungen nutzbar in die Tat Hinzusetzen; der Konflikt zwischen der Notwendigkeit, internationale Abkommen abzuschließen und dem Wunsch, die nationale Souveränität aufrechtzuerhalten. Denn dies ist nun das letzte Argument, mit dem Wyschinski den westlichen Plan einer internationalen Atomkontrolle bekämpft. Ein merkwürdiges Argument für einen Vertreter des Kommunismus, der bekanntlich auszog, um die internationale des Proletariats zu begründen und die Nationalstaaterei zu beseitigen. Überflüssig, noch zu erwähnen, daß jener Historiker auch ein sehr anschauliches Bild von der heutigen internationalen Dialektik gewinnen würde, die sich übrigens während dieser Sitzung sogar gelegentlich auf ein literarisches Niveau sogar so, wenn Wyschinski, durch Ramadiers Beschwörung des Revisors von Gogol gekränkt, den französischen Kriegsminister mit Tartarin de Tirascon verglich.

Die Kontrollkommission ist Anfang 1946 von der ersten Generalversammlung der Vereinigten Nationen eingesetzt worden und hat seither zusammen mit einer Unterkommission über 200 Tagungen hinter sich, aber eigentlich nichts Entsprechendes vor sich gebracht. Sehr bald hatten sich zwei Vorlagen herauskristallisiert, eine amerikanische, die zunächst von Lilienthal entworfen und später als Baruch-Plan überarbeitet worden wir, und eine russische, die auch verschiedene Handlungen durchgemacht hat. Die letzte Fassung des russischen Entwurfes schlägt vor, gleichzeitig zwei Konventionen abzuschließen: eine über die Zerstörung der vorhandenen Atomwaffen und das Verbot, neue herzustellen, und eine zweite über die Kontrolle der Atomenergie. Die westlichen Staaten stehen aber auf dem Standpunkt, daß eine ständige Überwachung aller Fabrikatiönspkasen und jedweder Verwendung von Uran und Thorium notwendig sei, weil jeder für die Friedensindustrie hergestellte Atomkernbrennstoff mit Leichtigkeit auch als Sprengstoff verwandt werden kann. Daher sieht der Baruch-Plan vor, daß sämtliche Atomfabriken einer internationalen Behörde überlassen werden, der gleichzeitig die Verfügungsgewalt über sämtliche Quellen und Formen von Atomenergie zustehen müßte. Diese Behörde soll, um das Veto zu umgehen, nicht dem Sicherheitsrat unterstellt werden, sondern selber entscheiden und bestimmen können – es ist sogar davon gesprochen worden, daß dieeinzelnen Mitglieder ihre Staatsangehörigkeit aufgeben sollten, um wirklich vollkommen neutral sein zu können.

Dieser Plan bildet mit einigen Ergänzungen und dem Vorschlag, die Kontrollkommission möge feststellen, ob eine gemeinsame Diskussionsbasis gefunden werden könne, und dann der nächstjährigen Generalversammlung Bericht erstatten, die Grundlage der kanadischen Resolution. Sie ist soeben von der Generalversammlung mit 40 gegen 6 Stimmen angenommen worden. Wyschinski hat den Mehrheitsbeschluß jedoch nachdrücklich abgelehnt mit der Begründung, der Kontrollplan sei unvereinbar mit dem Prinzip der Nichteinmischung, wie es die Satzung der UNO vorsähe und mit dem Begriff der staatlichen Souveränität. Er stelle ferner eine ökonomische Benachteiligung der Sowjetunion dar, die ganz anders als das hochindustrialisierte Amerika auf eine rasche Entwicklung der Atomenergie als Kraftquelle angewiesen wäre. Und schließlich sei es eine phantastische Zumutung, sich vorzustellen, daß internationale Kommissionen, die nichts anderes tun würden als herumspionieren, durch die Sowjetunion reisen sollten, um dann daheim in ihre strategischen Landkarten alle lebenswichtigen Fabrikationsstätten einzuzeichnen.

Man muß zugeben, daß im Zeitalter des Existenzialismus, dessen Wesen die Sorge ist, der Standpunkt beider Parteien durchaus verständlich erscheint – vielleicht könnte man in diesem Sinne mit Recht von existenzieller Politik sprechen. Dönhoff