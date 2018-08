Thomas Stearn Eliot, der jetzt den Nobelpreisfür Literatur erhalten hat, ist eigentlich kein Engländer – er wurde 1888 in St. Louis, Missouri, geboren und ist seit 1913 in England beheimatet –, aber die Engländer zählen ihn zu ihren geistigen Repräsentanten, ja viele nennen ihn ihren größten lebenden Dichter. Und das will viel heißen, da Bernard Shaw noch lebt... Thomas Stearn Eliot wurde 1927 englischer Staatsbürger und trat ein Jahr später zur englischen Staatskirche über. Ihm, der zutiefst Christ ist, geht es in seinen Dramen und Kritiken, in seiner Lyrik und in den Essays nicht nur um eine Erneuerung des Christentums: es geht ihm um das Sein, um die Welt, wie sie wirklich ist und nicht um ihre abendländische Konzeption. Denn die Welt, die wir uns zurecht gemacht haben, ist nicht die wahre – sie gleicht eher einer unreal city –, einer unwirklichen Stadt, und die Menschen, die sie bewohnen, sind hollow men –, leere Menschen. Klar und deutlich tritt Eliots Absicht, den Menschen zu einem ganz neuen Seinsverhältnis zu bewegen, in seinem großen Drama „Mord, im Dom“ zutage, das 1935 in London zuerst aufgeführt wurde. Dieses Stück, dessen deutsche Uraufführung in Göttingen, Köln und München zugleicher Zeit stattfand, hatte auch tot dem deutschen Publikum großen Erfolg. Ellots Sprache ist, in ihrem Innersten dunkel, schwer, oft unverständlich. Es ist bei ihm nicht mehr der einzelne Mensch, der die Dinge benennt, sondern das Schicksal, das Sein selbst. Die Standpunktverlagerung, die die europäische Dichtung gleichzeitig mit der Philosophie vom menschlichen Subjekt zum Sein hin vornahm und von der die Dichtung Rilkes und Hoffmannsthals, Rimbauds und Valerys, die Philosophie Heideggers und Jaspers bestimmt ist, hat bei Eliot eine tiefen gläubig-christliche Fundamentierung erfahren.

Thomas Stearn Eliot machte mit seinem zyklischen Gedicht The waste land, das 1922 erschien, die Öffentlichkeit zum erstenmal auf sich aufmerksam. Die Collect poems, die in den Jahren 1905 bis 1935 entstanden, festigten seinen Ruf. – In Deutschland war es Ernst Robert Curtius, der zum ersten Male auf den englischen Dichter hinwies. Dennoch kannte man bei uns vor dem Kriege von Eliot kaum mehr als seine scharfen, unbeirrbaren Kulturkritiken, die wie seine Dichtungen vom christlichen Geist durchdrungen sind,

Der heute 60jährige hat während des Krieges fast ununterbrochen geschrieben: In den Jahren 1940 bis 1943 erschienen in England die Dichtungen East Coker Burnt Dorton, The dry Salvages und Little Gidding. Bisher ist noch keins dieser neuen Werke dem deutschen Leser in deutscher Sprache zugänglich gemacht worden; Eliot ist auch Verlagsdirektor im Londoner Verlagshaus Faber und Faber und hat sich in dieser Eigenschaft große Verdienste um den europäischen Bücheraustausch erworben. P. H.