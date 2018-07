Von Hanns Braun Was für eine unheimliche Zauberhöhle das Theater ist, erwies sich unlängst wieder einmal in München bei der Uraufführung eines Kinderstücks („Die drei goldenen Haare des Teufels“, nach Grimm von Wolfgang Petzet gestaltet). Was half es selbst den Zuschauern, die ihre erste und zweite Kindschaft schon hinter sich hatten und sich der melierten dritten oder gar eisgrauen vierten näherten! Auch sie, ganz wie die Jüngsten, die auf ihren Sitzen hopsten, mußten sich dem Bann und Schauer der unglaubwürdigsten szenischen Märchenwunder Unterwerfen.

Aber nicht von diesem Zauberspektakel, von dem Petzets Bühnenmärchen überfloß, soll hier weiter die Rede sein, sondern von offenbaren Folgen über den Bühnenrahmen hinaus. Seit Literatur- und Theaterwissenschaftler, vorab in München, dem Theater bestätigt haben, daß es kein Anhängsel und Ausführungsorgan der Literatur, sondern eine Zauberanstalt eigensten Ursprungs sei, hat es das von den Klassikern lange genug verschüchterte deutsche Theater gereizt,. auszuprobieren, wohin überall diese Zauber- und Verwandlungsgewalt noch reichte. Es liegt schon Jahre zurück, da hat es sich zum Beispiel das Wort „Uraufführung“ zu Zauberzwecken vorgenommen. Mehr Uraufführungen! Mehr Förderung unbekannter Talente! schrieben die Gazetten; und das Theater ließ sich nicht lumpen. Seither hagelt es Uraufführungen, „deutsche“, oder gemeinschaftliche zwischen München und Hamburg, oder „reichsdeutsche“, acht Tage nach der österreichischen oder schweizerischen, ja, hie und da gibt es sogar eine „alleinige“, dick unterstrichen. Es bedürfte sicher nur der leisen Anregung, die Präzision zu vollenden, so bekämen wir zu ostelbischen die transrhenanischen und die cisdanubischen, vom guten alten Limes ganz zu schweigen, der ja inzwischen kreuz und quer so viele Junge bekommen hat, die sich alle auch „einsetzen“ ließen.

Unlängst nun, nach der Währungsreform, haben die Münchener Städtischen Bühnen, Schauspielhaus und Volkstheater, sich von jener so trefflich gelungenen Zauberei auf dem weiten Felde der Begriffe zu einem neuen Zauber-Vorstoß locken lassen. Sie haben die Premiere... ' nun, nicht geradezu abgeschafft, aber – perliko perlako – die Secondaire zur Premiere ernannt, zur definierten Premiere nach dem Vorbild jener Erstaufführungen aller Grade, die inzwischen zu definierten Uraufführungen hinaufgezaubert wurden. „Repräsentativvorstellung“ heißt das Ding nun; und zu ihr werden, wie schon der Name sagt, die Behördenvertreter und Amtspersonen, die alle irgendwie mit dem Wohl des Theaters befaßt sind, eingeladen, und auch Pressevertreter und-sonstige privilegierte Feinde der Musen, denen nicht zugemutet werden kann, daß sie ihren Eintritt selber bezahlen.

Daß diese repräsentative die Zweitaufführung ist, würde im Zeitalter der kommandierten Begriffe vermutlich kaum noch ein Mensch wahrnehmen, wenn nicht das Theater sich aus wirtschaftlichen Gründen entschlossen hätte, die Zwei zu nobilitieren ohne der Eins die Epauletten abzureißen. Ganz im Gegenteil! Um ein Drittel mehr werden die städtischen Bühnen fortan dem vor-repräsentativen Premierenbesucher abverlangen – sei es, daß der Erfinder des Aufschlags sich gedacht hat, jene gewisse nervöse und doch beseligende Spannung einer allerersten Darstellung vor festlich gefülltem Haus müßte dem Premierenmarder den Obulus wert sein, auch wenn die Repräsentanten fehlten, oder daß er gar gedacht hat, just das Fehlen der Geladenen müßte den Zahlen ein dankbares supplemento entlocken. Denn daß, wie ein gescheiter Betrachter daraufhin ausführte, es de facto nur eine einzige Premiere geben könne und daß zu ihren festlichen Spannungsmometen nicht nur die Ungewißheit des Erfolges, das erstmalige Herausstellen der Leistungen, sondern auch die Repräsentanten gehörten und der zahlende Premierenfex eben auch dafür zahle, daß er in der Pause an einer Fraktionsvorsitzendengattin vorbeistreifen, einem Minister die Absätze heruntertreten oder, einem und dem anderen Kritiker unter die Braue spähen könne – was alles zusammen ihm erst die Seligkeit schaffe, „dabeizusein und dazuzugehören“ – diese Auffassung, wie gesagt, kann hier erst die Zukunft bestätigen oder als verjährten Logizismus entlarven.

Nicht ganz von der Hand zu weisen ist aber die Vermutung, daß der Theater-Medizinmann, der den Pokushokus der vertauschten und doch nicht vertauschten Premieren ersonnen hat, nicht so sehr die Wirtschaft von der Würde hat trennen und beide solchergestalt Lieben wollte, daß er vielmehr, unbewußt vielleicht, auf etwas ganz anderes aus gewesen ist: auf Re-Enthusiasmierung der Premiere vom Zuschauerraum her! Hat er sich, muß man fragen, am Ende nur die Bürokratie wegstrampeln wollen? Sie ist, wie überall, auch im Theater angewachsen: eine kompakte Mehrheit nicht übermäßig, emotioneller Funktionäre in jenen besten Reihen, in denen einst die Premierenhabitués in Frack oder Smoking neben glitzernden Damen saßen, die manchmal ein aufregenderes Schauspiel waren als das auf der Bühne.

Schon möglich, daß den Medizinmann solch eine Vision überwältigte; und schön war’s, könnte man mit dreiunddreißigeindrittel Prozent Aufschlag „Gesellschaft“ erzaubern, wie sie einmal, es ist. lange her, auch in diesem Lande das Theater kennerisch gefüllt und für sein Teil vorwärtsgebracht hat. Aber welches Erfolg wir ihm auch wünschen –, daß der Zauberer den nichtemotionellen Funktionären auch die Besprecher zugerechnet und auf die notorisch mattere Secondaire, die Premiere der Repräsentanten, angesetzt haben möchte, war zumindest nicht klug. Denn gesetzt den Fall, sie entsprächen dem Bild von Leuten, denen sozusagen dauernd das Hirn die Begeisterung verhagelt, dann müßte das Theater um so mehr darauf bedacht sein, diese Ärmsten von der Erregung der Lampenfiebrigen, vom Fluidum, der Stimmung und einmaligen Spanabend der Auslandskommission der Universität. Immanuel Kants „Entwurf zum ewigen Frieden“ bedeutete für ihn lediglich die Ausnahme, von der die Regel bestätigt zu werden pflegt. Im Gegensatz hierzu billigte ein namhafter Parteiführer auf einer westfälischen Tagung dem europäischen Gedanken in Deutschland immerhin ein Alter von einhundert Jahren zu. Beide akademisch gebildete Herren irrten. Der Widerspruch in den Auffassungen zweier. Persönlichkeiten, die sich – der eine als Wissenschaftler, der andere als Politiker – tatkräftig für eine – neue kontinentale Friedensordnung einsetzen, weist nicht etwa nur auf eine einsetzen, Bildungslücke hin, sondern auf die im historischen Bewußtsein unseres Volkes allgemein wahrnehmbare einfache Unkenntnis von einer ebenso alten wie höchst bedeutsamen deutschen geistigen Strömung und ihren Trägern. Denn leider sind unserer Geschichtsforschung und -lehre die kriegerischen Erscheinungen unserer Vergangenheit erheblich bemerkenswerter erschienen als jene, die durch Schaffung vorbeugender Sicherungen Kriege vermeiden wollten.

Verschüttet und vergessen, von Geschichtsschreibung und Publizistik bisher kaum beachtet, ist daher die alte Tradition, die der Gedanke einer übernationalen europäischen Organisation in Deutschland zu allen Zeiten, wenn auch mit wechselnder Stärke gehabt hat. Zwar wurde die Erinnerung an das „Heilige Römische Reich“ gepflegt, indem eine auf den nationalen Blickwinkel beschränkte Geschichtsbetrachtung sich intensiv mit der Frage beschäftigte, ob diese Staatsschöpfung für unser Volk segensreich gewesen sei, während auf der anderen Seite eine konfessionell beengte Schau die deutschen Kaiser. des Mittelalters nach dem Maßstab ihres Verhältnisses zum Papsttum zu beurteilen pflegte. Nie aber konnte eine, dieses müßige Gezänk nung der Premiere mitzehren lassen, damit sie wenigstens ein bißchen auf Touren kommen.

Was eine „spätere“ Aufführung ist, hat der Premierengewohnte früher gleich gemerkt, und nicht immer mit Vergnügen. Wird es gelingen, in München das Premierige von jetzt ab über eine Serie von Aufführungen hin zu verwischen? Die Befürchtung ist nicht ganz von ungefähr, daß die große und sieggewohnte Illusionistin diesmal ein bißchen faulgezaubert hat. Wenn auch, versteht sich, in löblichster Absicht.